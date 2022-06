L’oroscopo di oggi 21 giugno 2022: Ariete e Sagittario passionali senza limiti L’oroscopo di oggi, martedì 21 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: si inaugura il solstizio d’estate, è il giorno più lungo dell’anno. Nelle culture naturaliste si festeggia Litha, uno degli 8 sabbat, con danze di fuoco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 21 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. Oggi è molto importante non solo per l'astrologia ma per tutti i linguaggi che hanno a che fare con la natura e con i suoi ritmi. Oggi infatti c'è il solstizio d'estate e nelle culture pagane e neo pagane si festeggia Litha, uno degli otto sabbat. Litha viene festeggiata con il fuoco simbolo del calore ma anche della purificazione. Accendete una candela sulla finestra!

Con la Luna in Ariete oggi, per buona parte della giornata molto vicina a Giove, direi che il fuoco è dalla nostra parte. Per questo sarà il Sagittario il segno fortunato mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei così convincente da quando hai Mercurio dalla tua che i dirigenti della Heura Foods, la start up che vuole invitare gli europei a convertirsi alla carne ‘vegana’, dovrebbero assumenti subito. Se nel cv aggiungi che hai anche Giove a favore, il gioco è fatto.

Leggi anche L'oroscopo del 17 giugno 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la festa continua per un godimento 7 su 7, h 24.

Lavoro: trionfi per sicurezza e capacità comunicative. Dirti di no è davvero impossibile.

Salute: anche se indossassi tacchi vertiginosi sulla sabbia tu incredibilmente non faresti alcuna fatica.

Il consiglio del giorno: la ricetta dell’insolito a di Jennifer Aniston è diventata virale. Da visualizzare subito per essere sempre sul pezzo dalle riunioni all’aperitivo con gli amici.

Voto 8 +

Toro

Il bimbo che ruba un ovetto Kinder in gita e che per il senso di colpa invia una lettera con le scuse e un risarcimento di ben dieci euro potresti essere proprio tu. Infatti con gli influssi di Venere ti è praticamente impossibile fare qualsiasi cosa di sbagliato e se anche incappassi nell’errore sapresti subito come rimediare, cospargendoti il capo di sale e pagando profumatamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei ancora dolcissimo per qualche giorno, approfittane per toglierti qualche sfizio.

Lavoro: ti senti un po’ fuori posto perché tutta la tua concretezza mal si sposa allo spirito ormai pienamente vacanziero dei tuoi colleghi. Inizia col guardare le offerte last minute per il mare.

Salute: ancora oggi ti trovi perfettamente abbinato con i colori di tendenza della stagione. Non adagiarti su questo tuo stato di grazia.

Il consiglio del giorno: ti vorrei dire che il colore dell’estate è il fucsia ma credo proprio che tu lo sappia già e il tuo intuito infallibile ti ha già fatto acquistare capi in questa tonalità super trend.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Avete lo stesso senso critico di Nicola Pietrangeli (ex tennista e conduttore televisivo) quando dichiara che il Paddle è il trionfo delle ‘pippe’. Da quando siete tornati nelle grazie del pianeta del pensiero, Mercurio, ne avete proprio per tutti. Mi raccomando però ad aggiungere sempre un tocco di simpatia perché ne avete a volontà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete prontissimi per dichiarazioni al tramonto che probabilmente non manterrete mai. Avete già l’estate addosso.

Lavoro: bluffare e promettere la luna non è per nulla un problema come rimangiarvi la parola quando vi chiederanno i termini di consegna.

Salute: stare in compagnia è senza alcun dubbio il vostro sport preferito che praticate serenamente più e più volte al giorno.

Il consiglio del giorno: fate subito il pieno dei libri di Camilleri da gustarvi tutta l’estate. Ne ha scritti ben 28 quindi non c’è alcun rischio che rimaniate sprovvisti proprio a metà vacanza.

Voto 7

Cancro

Sei irritabile come Tom Haks quando viene importunato all’aeroporto dai suoi fans. Nonostante la bella Venere, tu hai sempre Marte che ti pungola sul fianco facendoti saltare e soprattutto maledire chiunque si avvicini più di due metri. Peccato, perché potresti davvero vivertela meglio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo vuoi sognante e puro, quindi impossibile. Forse proprio per questo ti piace così.

Lavoro: ormai obietti qualsiasi cosa per presa di posizione anche la mozione per l’aumento, tirandoti proprio la zappa sui piedi.

Salute: una buona meditazione zen è quello che ti ci vuole, sempre che tu riesca a superare i primi cinque minuti quando vuoi mandare al quel paese tutti, insegnante compreso.

Il consiglio del giorno: per isolarti dal mondo e soprattutto per non essere disturbato ci sono le cuffie anti rumore. Ne trovi in commercio di tutti i tipi ma sono certa che tu vorrai quelle del carpentiere quando usa il martello pneumatico.

Voto 6

Leone

Ora che hai proprio l’attenzione di tutti grazie Marte e Mercurio potresti sfruttare questo tuo momento per sostenere nobili cause. Ispirati alla cantante Lizzo che da sempre combatte contro la discriminazione e il body shaming. Dimostrare che pensi anche agli altri farà alzare ancor di più la stima e il rispetto nei tuoi confronti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo sex appeal è davvero da dieci e lode e non sono io a dirlo ma la fila di ammiratori che ti aspettano sotto al portone.

Lavoro: batterti per questioni importanti come la settimana lavorativa di quattro giorni farà per te è un vero gioco perché anche il capo pende completamente dalle tue labbra.

Salute: affronti tutto con un ottimo sorriso anche se ti chiedessero di lavorare fino a tardi ti basta un bel drink sulla scrivania e una buona compagnia.

Il consiglio del giorno: pare che troppo alcool rovini le prestazioni sessuali. Non vorrai mica rovinare la tua reputazione di super amatore per un drink di troppo?

Voto 7

Vergine

Sei proprio un’adorabile sbadatella, di quelle che inciampano su un gradino e cadono gambe all’aria. Sempre in tema di cadute, anche il presidente Biden deve avere qualche problema di equilibrio e lo ha dimostrato con un bel capitombolo in bici in un video virale. Attenta a non sprecare i tuoi quindici minuti di gloria per in un ruzzolone mondiale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: inizi a sentire i primi cedimenti e alterni attimi di dolcezza a acidità da far impallidire anche la suocera.

Lavoro: sei profondamente convinta che un acker si sia impossessato di tutti i tuoi dati. In realtà sei tu che non ricordi più mezza password.

Salute: la tua routine di bellezza prevede protezione 50 per la tua pelle di porcellana e ovviamente Venere a favore che stende anche le righe di espressione.

Il consiglio del giorno: attenta a prenotare i tour organizzati per visitare i monumenti famosi. Pare che i prezzi siano davvero quadruplicati e il rischio è che ti facciano vedere il vulcano Etna solamente da valle senza neppure una breve passeggiata vicino ai crateri.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Stai decisamente strafacendo perché da quando hai conquistato i favori di Mercurio sei convinta di avere sempre ragione. Il rischio è di fare un bel black out come il centro di Milano sovraccaricato da tutti i condizionatori accesi a palla. Ricorda sempre che ‘in medio stat virtus’ anche per la temperatura dell’aria condizionata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la ruota sta per girare e tu potresti iniziare ad esercitarti a fare sorrisi e occhiolini davanti allo specchio.

Lavoro: è tutto un pasticcio dietro l’altro a causa di Giove. Ma tu lo affronti spudorata dicendo tranquillamente che non sei stata tu.

Salute: infastidita anche dall’aria condizionata perché troppo fredda per il tuo stomaco delicato.

Il consiglio del giorno: con la stagione dei matrimoni ancora aperta, puoi aggiungere al tuo aoutfit anche un bel cappello. Puoi sempre ispirarti a quello indossati da kate middleton durante gli Ascott, ma senza esagerare eh…

Voto 6

Scorpione

Ti piacciono moltissimo i giochetti alla Elon Musk che domina le borse internazionali e le cripto valute con un solo Tweet, e far imbufalire colleghi e amici perché si sentono gabbati senza alcuna remora. Lo so che l’amore manca e quindi ti sei buttato con Mercurio su strategie e scherzi, ma c’è sempre anche l’altra faccia della medaglia. Perché chi la fa, l’aspetti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: un po’ troppo insofferente perché tu vuoi tutto e subito ma prima devi fare un bel ripassino di come si fanno le coccole perché ahimé non te lo ricordi più.

Lavoro: approfitti di qualsiasi occasione a tiro per metterti comunque in luce anche se si trattasse di essere etichettato come uno spietato calcolatore.

Salute: almeno hai deciso di acquistare qualche completino in palestra peccato che i colori e i modelli che hai scelto su di te al momento sono davvero orribili.

Il consiglio del giorno: investi subito nell’app ‘Mosquito Alert’ che localizza le zanzare per sbarazzartene prima di andare a dormire ed essere certo di passare sonni tranquilli.

Voto: 6 +

Sagittario

Puoi essere certo che se per caso decidessi di partecipare alla Lotteria degli Scontrini tu in una spesa su tre torneresti a casa con un premio. Infatti con i buoni influssi di Giove sei proprio come il cugino Gastone che trova la banconota da cento dollari per terra. Il bello è che ora la vincita viene subito incassata. Sei già in fila alla cassa del supermercato, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il sesso è senza dubbio il tuo punto forte e sei pronto a calare le braghe in qualsiasi luogo e momento della giornata. Hai un vero fuoco dentro.

Lavoro: affrontalo come un ritiro zen in un monastero dove regna il silenzio. Una regola d’oro da applicare in qualsiasi situazione.

Salute: allenati con qualche cruciverba e memorizza tutte notizie che trovi nella rubrica ‘Non tutti sanno ché…’ sempre che tu riesca a ricordartele.

Il consiglio del giorno: quest’estate organizza un bel tour gourmet per le tue vacanze. Sono certa che in ogni paese che visiterai oltre l’ottima cucina, troverai anche amici che hai conosciuto anni fa durante le tue vacanze studio.

Voto 7 –

Capricorno

Hai deciso che è arrivato il momento di vuotare il sacco e di iniziare a dire tutto quello che non ti va bene partendo subito dalla quadratura di Marte e di Giove. Sei come Lori del Santo, ex naufraga amareggiata, che da quando è rientrata dall’Honduras è un vero fiume in piena. Per far capire il tuo malcontento hai deciso di inondare tutto con questo effetto cascata del Niagara.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: inizi a pensare che forse è un impegno un po’ troppo dispendioso e opti per conservare le tue energie per te stesso.

Lavoro: la tua autorevolezza sembra essersi persa nei meandri della tua gentilezza esagerata. È arrivato il momento di riprenderla in mano e fare vedere a tutti chi comanda.

Salute: sempre bello e impeccabile guai a chi osa dirti che hai anche un solo capello fuori posto.

Il consiglio del giorno: per rilassare i tuoni nervi potresti passare una bella serata all’Arena di Verona dove in questi giorni è stata inaugurata la Carmen di Zeffirelli. Ti rivedrai anche canticchiare la celebre aria ‘L’amour’ in totale serenità.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Il parco di divertimenti Gardaland si trova in difficoltà a causa di mancanza di personale. Ci vorrebbe proprio un tipo come te a gestire questa situazione perché con Mercurio e Marte favorevoli sapresti trovare soluzioni efficienti o comunque metterti a disposizione per fare senza alcuno sforzo gli straordinari e correre da una giostra ad un'altra.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: flirtare ti viene facilissimo ma la tua attenzione non dura più di due secondi e ti giri subito per incrociare gli occhi con la prossima preda.

Lavoro: non sbagli neanche un colpo anche se ti butti in progetti nuovi che nessuno vorrebbe mai accollarsi. Ma tu con Giove a favore non temi nulla.

Salute: è tutto come una corsa a perdifiato dove l’unico a batterti è il campione olimpionico Marcell Jacobs.

Il consiglio del giorno: cerca un bel corso di parcour per far diventare la città la tua palestra a cielo aperto e allenarsi dove, come e quando vuoi. Proprio come piace a te!

Voto 7 e mezzo

Pesci

La HBO ha appena comunicato che ci sarà un sequel di Games of Thrones su John Snow e voi con questo ultimo quarto di Luna che vi sollecita l’immaginazione meglio di un Supradin per chi soffre di pressione, state già immaginando mirabolanti avventure oltre la Barriera. Ovviamente con avvincenti scene d’amore: vi immaginate a sospirare alla vista di quelle meravigliose chiappette d’acciaio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo incontrate solo nei vostri sogni la notte durante la fase REM, e la mattina non siete certi di averlo mai incontrato.

Lavoro: il massimo che potete fare è accompagnare i vostri colleghi e fare presenza. Occhio però a non addormentarvi per la noia.

Salute: nessuno potrà dirvi di no ma solo perché siete belli e ingenui come dei cuccioli di Labrador che come obiettivo nella vita hanno unicamente il gioco.

Il consiglio del giorno: preparatevi agli ultimi episodi di Stranger Things con un maratona di fronte allo schermo per notare tutti i dettagli da vero nerd che vi sono scappati per seguire la trama in lingua originale.

Voto 7 +