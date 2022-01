L’oroscopo di oggi 21 gennaio 2022: Vergine e Capricorno non le manderanno a dire Nell’oroscopo di oggi, venerdì 21 gennaio 2022, la Luna in Vergine e tanti pianeti tra Acquario e Capricorno di renderanno schietti nell’espressione, qualche volta anche troppo! Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quanto Saturno nell'oroscopo di oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Tanti pianeti tra Acquario e Capricorno e Venere che, tornando indietro, sta rientrando nell'orbita di trigono a Urano portano ad una certa determinazione secca e fredda. Nessuno spazio per le incertezze, quindi.

La Luna in Vergine oggi aumenta la schiettezza nell'espressione così come la rigidità nella critica e nell'autocritica. Per questo il segno fortunato sarà proprio la Vergine che ben sa gestire le situazioni di tensione mentre il segno sfortunato sarà il segno dei Pesci che oggi saranno intrattabili e brontoloni.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei inarrestabile e hai un ritmo davvero sostenuto grazie al benefico Marte e non c’è alcun motivo per cui tu ti debba fermare e riposare. Come la docente di musica over sessanta che, spinta dall’entusiasmo dei suoi studenti, ha scritto una canzone trap che parla proprio dei suoi coetanei con versi che raccontano di pensione e di penne al pomodoro che non si possono più mangiare per la dieta. Questo è un meraviglioso messaggio di come ci si possa continuamente aprire alla vita e rinnovarsi. La canzone della prof trapper è su Spotfy da imparare assolutamente a memoria!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore vorresti galoppare focosamente in tutte le sfumature dell’amore peccato che ti potrebbero fare qualche sgambetto. Lavoro: il fatto che tu sia nottambulo e che le idee inizino a frullare nella tua testa dalle 17:50 di pomeriggio sta sfiancando proprio tutti. Salute: il termine ‘pennichella’ non fa parte del tuo vocabolario. Il consiglio del giorno: chi si ferma è perduto e tu lo sai benissimo e stai pensando di tatuarti questo bel motto direttamente sul petto.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti un po’ rallentato nel pensiero e tutto è più macchinoso del solito con questo Mercurio che ti osteggia, per fortuna la stai proprio prendendo nel verso giusto. Non dovresti comunque adagiarti troppo perché potesti finire come la coppia di italiani di rientro dagli USA che a causa di slittamenti e ritardi alla fine non sono potuti partire perché la validità del tampone era scaduta da alcune ore. So che anticipare non è il tuo forte ma con il motto della bella Rosella O’hara ‘domani è un altro giorno’ non andrai di certo lontano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore hai riscoperto il linguaggio dei segni, grazie a un bell’occhiolino alla ragazza seduta al tavolo di fronte e ti sei subito lanciato per fare conoscenza. Lavoro: ti piace scrivere i tuoi appunti con carta e penna, piace molto meno alla tua assistente che deve ricopiarli per condividerli con il team di lavoro. Salute: nonostante i tuoi tempi biblici riuscirai a fare tutto e se non ci riesci ci penserai domani. Non muore nessuno. Il consiglio del giorno: ci sono delle meravigliose nuove app che ti aiutano ad organizzare la tua vita sia quella privata che lavorativa. Todoist è una fra le tante.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Miei cari Gemelli, ho cercato di avvertirvi in tutti i modi di darvi una calmata ma purtroppo avete fatto di testa vostra e ora la Luna vi ha proprio messi lì seduti a riflettere. Adesso tocca correre ai ripari come l’ex magistrato senza super green pass costretto ad attraversare lo stretto di Messina in barca per tornare a casa. Quindi tiratevi su le maniche e tornate a essere gli amorevoli, spiritosi e vitali Gemellini di sempre. Basta birbonate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dopo tutti gli scherzi e le battuta e dei giorni precedenti vi siete convinti che ce l’anno tutti con voi. Devo dirvi che purtroppo avete ragione. Lavoro: a forza di urlare al lupo al pupo, nessuno vi crederà più in caso di una vera urgenza. Salute: da oggi avete deciso di fare i bravi, finalmente basta scherzi. Il consiglio del giorno: gentilezza e savoir faire e se avete bisogno di qualche ripetizione chiedete al sempre disponibile Enzo Miccio.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Le ottime intuizioni di questi ultimi giorni iniziano a prendere forma con questa bella Luna fattiva e ti vedono in pieno fermento. Anche il pizzaiolo di Piombino ha optato per una romantica soluzione al caro bollette illuminando i tavoli con delle belle candele rosse. Ti è sempre piaciuto lo stile vintage e quest’idea è così tenera che vorresti vederla applicare a tutti i ristoratori. Come darti torto, anche io la adoro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è un sogno da condividere con una persona speciale. Secondo me ne hai già in mente una… Lavoro: sei stra sicuro che mettendo l’inserimento automatico dei dati in fattura risparmierai tantissimo tempo ma il tuo commercialista si è già messo le mani nei capelli. Salute: dopo il primo giorno di dieta oggi puoi già sgarrare un po’. La costanza pare non sia il tuo forte. Il consiglio del giorno: ami curare la tua casa e puoi trovare tutte le nuove tendenze alla fiera Maison Objet di Parigi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Alla notizia della rottura della celebre coppia Hunziker-Trussardi il tuo cuoricino ha sussultato. Anche uno degli ultimi baluardi di una coppia di successo, bella, felice e con figli si è sgretolato. Sei già abbastanza scoraggiato da Mercurio in opposizione che ti annebbia i pensieri che questa proprio non ci voleva. Dovrai sceglierti una nuova coppia preferita da seguire, potresti optare per l’ennesimo ritorno di fiamma di Belen e De Martino oppure guardare oltre oceano i Bennifer… Intanto ricordati che il bel Tommaso adesso è libero e da consolare, potresti sfruttare il sexy Marte a tuo favore ancora per qualche giorno…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: guardare a ripetizione il film ‘A Cinderella Story non ti farà per osmosi vivere un amore da favola. Lavoro: puoi soltanto dire SI al tuo capo perché parole e punteggiatura escono dalla tua bocca in ordine sparso. Salute: concentratissimo ma solo per contare il numero di ripetizioni, in effetti per arrivare a 100 uno non può divagare. Il consiglio del giorno : l’abbonamento a Chi è un bel regalo che ti puoi fare per essere sempre aggiornato sul gossip.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sono certa che senti tutti i benevoli influssi di questa Luna che oltre a darti sicurezza è anche molto fattiva e soprattutto ti rende empatica verso chi ti circonda. Da sempre sei il segno che si interessa ai diritti dei lavoratori e leggere che la Campari ha deciso di far diventare azionisti i suoi dipendenti ti rallegra molto. In questo modo anche i dipendenti sono ‘padroni’ dell’azienda e diventerà sicuramente più facile e divertente bersi un aperitivo con il capo. Che ne dici, ordino subito un giro di Campari orange?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non sapevo fossi anche una così brava poetessa, sarà la Luna oggi che alla metrica perfetta aggiunge tenere parole. Lavoro: per arrivare a fine giornata hai bisogno di un paio di intervalli e di una lunga ricreazione, con questa proposta torni ad essere tra i più popolari dell’ufficio. Salute: non dovresti preoccuparti per la prova costume perché sei già perfetta, se proprio vuoi fare qualche cosa per il tuo benessere, concediti un bel massaggio tonificante. Il consiglio del giorno: sei la paladina dei lavoratori quindi questo primo giro di drink lo offri tu. Ti tocca. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Continua la tua ricerca del posto perfetto dove trasferirti per sfuggire alle noie dell'amore e le idee, grazie a Mercurio ben aspettato, certamente non ti mancano. Anzi, credo che tu possa anche convincere le persone che ti circondano a fare qualsiasi cosa per te. Ad esempio, farti costruire una casa santuario che assomiglia ad un castello degli elfi come quella sulla costa ovest del pacifico non sarà di certo un problema. La cosa più difficile sarà tenere alla larga i gruppi di curiosi che vorranno assolutamente vederla e che tu proprio non sopporti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei giunta alla conclusione che da quando sei sola riesci a fare tutto meglio e più in fretta e questo ti piace proprio assai. Lavoro: hai proprio la rara capacità di far fare agli altri tutto quello che vuoi. E’ giunto il momento di sfruttarla. Salute: armoniosa come la bella Isolde de Kostner che danza sul ghiaccio. Il consiglio del giorno: ti sei appassionata alla serie sulle case più incredibili al mondo. Sono sicura che proprio da li prendi ispirazione. §

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Alla ganzissima Drusilla Foer non le si mandano certo a dire e replica alle dichiarazioni un po’ ‘ottuse’ di Pillon con più alti concetti. A suo avviso non bisogna togliere o sostituire ma aggiungere ed aggregare. Non potresti essere più concorde mio caro Scoprioncino che nelle ultime settimane sei stato messo sotto scacco da Mercurio ed oggi finalmente una bella Luna ti fa sorridere e uscire allo scoperto con una gran voglia di abbracciare tutti quanti. Per cui, siccome Sanremo è uno show, forza avanti tutti quanti uniti e soprattutto insieme senza alcuna selezione all’entrata.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore:ti è bastato un pizzico di savoir faire e la Luna a favore per trasformarti nella tigre del ribaltabile. Lavoro: c’è ancora qualche difficoltà nell’approcciarti con gli altri per questo ti sei preparato un ‘bigino’ con le frasi da utilizzare con i colleghi. Bravo per l’impegno e l’autocritica. Salute: mentalmente sei stanco ma per un uscita a due sei sempre prontissimo. Il consiglio del giorno: dovresti farti invitare a ‘citofonare Passoni’ per partecipare ai commenti più cool sulla kermesse sanremese.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’unico modo per poter sopportare la Luna di oggi che ti mette molto in discussione è chiedere all’amico Mercurio dove potresti scappare. Questa volta il pianeta del pensiero ti rende creativissimo portandoti anche solo con la mente nella splendida Colombia sulle rive di un meraviglioso fiume che, grazie ad una pianta acquatica, si tinge di meravigliosi colori da giugno a Dicembre. In un attimo non sai più se sei in un posto reale o in un bellissimo disegno di un film di Walt Disney.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non si scherza con questa Luna in opposizione quindi ti voglio diritto e con le unghie ben pulite. Qui i dettagli ti possono salvare. Lavoro: hai intrapreso una vera onda verde di successi lavorativi, non ne sbagli una. Salute: in qualsiasi sport sai eccellere perfino nel curling, ti vedremo forse alle prossime olimpiadi invernali? Il consiglio del giorno: la tua immaginazione viaggia a mille anche oggi. Chissà dove ti porterà. Appena torni mi raccomando raccontami tutto.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Da un recente studio pare che le mascherine rendano l’uomo più attraente. Mio caro Capricorno ti dico subito che tu non ne hai proprio bisogno. Anche il diastema tra i tuoi incisivi superiori con l’appoggio di questa Venere fa diventare il tuo sorriso un po’ malandrino ma sexissimo come quello della conturbante Georgia May Jagger.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti piace molto fare il perfetto gentleman ed aprire la portiera della macchina alla tua bella accompagnatrice. Lavoro: c’è profumo di promozione e se non arrivasse sono certa che qualche altra azienda farà carte false per averti nel team.Salute: il tuo farmacista di fiducia non ti vede da un bel po’ di tempo e ti manda solo sconti su tisane e profumi per l’ambiente. Sa benissimo che di medicine e trattamenti di bellezza non ne hai proprio bisogno. Il consiglio del giorno: studia davanti allo specchio il tuo sorriso migliore, è la tua carta vincente.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Iniziative ambientali e lotte per i diritti sono temi a te sempre cari e ora attualissimi. C’è sempre la necessità di essere aggiornati e Mercurio nel tuo segno chiede questo a gran voce. Di recente nella foresta pluviale è stata scoperta una nuova specie di rana a cui è stato dato il nome di Greta Thunberg e non è il primo. Effettivamente non siamo più nell’epoca di Darwin dove il latino dava smalto alle scoperte ora la scienza deve aggiornarsi con i nuovi parametri della nostra società. Anche tu nelle tue meravigliose scoperte oggi prediligerai l'innovazione, la tecnologia e i nomi moderni. Largo alle novità.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: chi ti conosce bene sa che ami le improvvisate. Non avrai alcun problema ad imbastire un dopo cena a lume di candela. Lavoro:con il ritmo sostenuto che hai impostato a lavoro tutti fanno fatica a starti dietro. Anche il capo ha deciso di lasciarti correre a briglie sciolte. Salute: sei così preso bene che la proposta di fare una notte in tenda nel bosco in pieno inverno di galvanizza. Il consiglio del giorno: Esiste una lunga lista tra insetti, mammiferi ed anfibi che portano il nome della giovane attivista svedese per curiosità dovresti andare a leggerla.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Per la vostra gioia il mito Ornella Muti, icona del cinema e della televisione degli anni settanta e ottanta, torna finalmente sul piccolo schermo grazie a Sanremo. Futile e noiosa la querelle sul fatto che la bella Muti abbia da poco avviato un business di cannabis curativa in Puglia. Sarà l’influsso di questa Luna perfettina a farvi innervosire. In fondo se già in quegli anni non era un problema che la diva Ornella fosse uno spirito libero e una donna ‘alternativa’ perché dovrebbe esserlo oggi? A voi basterà vederla solcare il palco dell’Ariston per sognare come quando da bambini guardavate i suoi film. Che ne dite, si paleserà anche l’immortale Adriano Celentano per un siparietto alla "mani di velluto"?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sognerete ad occhi aperti un amore romantico guardando ‘Stardust: polvere di stelle’ su Netflix. Lavoro: andrà benissimo se vi lasceranno fantasticare, tutte le domande del direttore di produzione slittano direttamente a lunedì. Salute: con la scusa del week end oggi farete solo mezza giornata, avete un po’ di energie da recuperare. Il consiglio del giorno: vi state preparando per il week end con una maratona di film anni ottanta in video cassetta. Tutti rigorosamente registrati direttamente dalla televisione.

Voto 8 – –