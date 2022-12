Oroscopo di oggi 21 dicembre 2022: questa sera il Sole passa da Sagittario a Capricorno L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. La giornata è magica: Giove entra in Ariete proprio nel giorno del solstizio d’inverno. Intorno alle 11 di questa sera il Sole entrerà nel segno del Capricorno.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Siamo arrivati al solstizio d'inverno, anche se il Sole entrerà nel segno del Capricorno solamente questa sera, alle undici meno 5 minuti.

Da sempre questa è una data magica, che segna la notte più lunga dell'anno, e quindi l'inizio del percorso verso la luce. Si festeggiava Yule, uno degli otto Sabbath, stando svegli intorno al fuoco tutta la notte aspettando il Sole. Il suo sorgere era motivo di grande festa: aveva inizio il percorso di ritorno alla luce.

Con la Luna che oggi sarà in Sagittario, il segno fortunato sarà il Leone mentre il segno sfortunato i Pesci.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La fortuna torna a sorriderti con Giove nel tuo segno, tanto che certe tue idee bizzarre, come l’intenzione di utilizzare, in alcuni stati degli USA, le feci umane come alternativa ai classici fertilizzanti, potrebbero realmente prendere piede. Puoi stupirci con tutto quello che ti passa per la testa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: l’amour, toujour (l’amore per sempre) come canta Gigi d’Agostino.

Lavoro: torni ad essere molto apprezzato anche dal capo. Fatti avanti.

Salute: sei esattamente come quelli che hanno il super metabolismo che consumano tutto quello che mangiano.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Sanremo Giovani.

Voto 7 e mezzo

Toro

Sei sempre un amorevole praticone, di quelli che vogliono risolvere tutto e subito e già che ci sono, passano anche dal supermercato a farti la spesa. Tutto ciò proprio grazie a Venere e Mercurio che ti stimolano. Come Elon Musk, che in quattro e quattr’otto vende i mobili dell’headquarter di Twitter e ha già in mano i nuovi progetti per quella futura. Tu non predi proprio tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è come un torroncino morbido ricoperto di cioccolato in cui affondare i denti.

Lavoro: hai già appeso tutti i calendari del 2023 in tutti gli uffici. Sei troppo avanti.

Salute: sempre pronto a fare un po’ di festa, come vuole la tradizione.

Il consiglio del giorno: ricordati di chiedere la ricetta dei cappelletti alla zia, con tutti i suoi preziosissimi e segretissimi accorgimenti.

Voto 8 –

Gemelli

Appena avete sentito la notizia delle sigarette di contrabbando a Milano, vi siete immedesimanti subito negli anni ottanta, tanto da ordinare, durante le vostre serate da viveur, l’Amaro Ramazzotti per accompagnare le penne ‘panna e salmone’. Grazie a Marte, voi avete dei riflessi prontissimi per rispondere immediatamente a qualsiasi stimolo sociale (anche quelli discutibili).

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: sull’argomento avete sempre qualche cosa da ‘spendere’.

Lavoro: il business, come voi, non si ferma mai.

Salute: dinamici e reattivi.

Il consiglio del giorno: andate a vedere i modelli nuovi di televisioni per fare consulenza ai vostri nonni che devono cambiare il loro, dopo che l’MPEG-2 è stato dismesso.

Voto 7 +

Cancro

Ti senti stabile e solido, come l’AquaDom di Berlino, l’ascensore acquario che di recente è esploso. Soffri parecchio dell’opposizione di Venere, tanto che tu, che sei sempre dolcissimo, sei diventato più acidulo di un lime verde. L’armonia dei sentimenti per te è assolutamente fondamentale, e non tolleri alcun attrito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: oggi riuscirai addirittura a dire di ‘NO!’.

Lavoro: gli alert migliori per te sono i post it che tappezzano l’ufficio.

Salute: il massimo dell’esercizio dei tuoi addominali è la digestione.

Il consiglio del giorno: occupa il tuo tempo libero con esercizi zen, tipo lustrare le posate d’argento con la nonna.

Voto 5 e mezzo

Leone

Sei dotato di così grande entusiasmo, grazie a Marte, e oggi anche alla Luna, che riesci a contrastare la temutissima proteina dello stress che incalza ogni volta che pensi a Saturno contro. Ecco, è arrivato il momento di mettere da parte tutte le tue paturnie e di goderti lo spirito del Natale!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi sentire il cuore palpitare, come ai primi appuntamenti.

Lavoro: inizi già con il giro di telefonate a tutti i clienti, perché ormai è scattato il countdown.

Salute: tieni sempre un po’ di brillantini in borsa per le uscite festaiole improvvisate.

Il consiglio del giorno: alla festa aziendale non ti preoccupare del taglio del panettone ma metti le scarpette da ballo per scatenarti sul dance floor.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La tua efficenza si spinge davvero oltre, grazie a Mercurio a favore. Sono certa che stai salvando tutte le ricette gourmet su come riutilizzare gli avanzi del pranzo di Natale. Ti concedi agli eccessi solo se sei certa di non dover poi buttare via nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per oggi solo gentilezze formali.

Lavoro: la punteggiatura è perfetta anche nei messaggini di whatsapp.

Salute: il riposino di dieci minuti prima di uscire è indispensabile.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Down Town Abbey, per gli spunti su come si apparecchia perfettamente la tavola da pranzo.

Voto 7 +

Bilancia

Sei sempre spinta ad azzardare, con Marte che ti fa sentire una panterona sexy. L’unico rischio è che tu possa fare come Francesca Cipriani a Verissimo, che fa intravedere l’assenza degli slip sotto lo spacco mozzafiato. Dovresti fare un piccolo ripassino su bon ton e regole di classe.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei sempre molto eccitante.

Lavoro tieni a freno la tua voglia di esagerare.

Salute: ti senti sempre a tuo agio con abiti sexy e provocanti alla Jessica Rabbit.

Il consiglio del giorno: guarda le puntate di Master Chef 12 per qualche spunto per il menù di Natale.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Concediti dei momenti di svago da godere nei tuoi luoghi del cuore. Con Mercurio dalla tua, il posto preferito in cui vorresti trascorrere tutta la giornata è sicuramente la Libreria Esoterica di Milano. Il luogo perfetto per immergerti in tutti quei misteri che ti incuriosiscono, e bere anche un’ottima tazza di caffè americano.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti piacciono i gusti particolare come i biscottini con zenzero e glassa.

Lavoro: hai un filo diretto con la borsa nazionale e internazionale per gli investimenti.

Salute: ti senti un figo pazzesco già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: fai un corso di parcour urbano per spegnere le luci delle insegne, come fanno questi atleti a Parigi.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Oggi che hai la Luna nel tuo segno, avrai voglia di comunicare a tutti le tue rimostranze, ma anche tutte le emozioni che stanno esplodendo nel tuo cuoricino. Dovresti organizzare una manifestazione, come il recente flash mob a Milano per i ritardi dei lavori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove migliaia di atleti e sciatori hanno invaso la capitale meneghina. Così, giusto per mettere anche tu in chiaro come ti senti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace pronunciarlo in tutte le lingue che conosci.

Lavoro: appendi fuori dall’ufficio le istruzioni su come bisogna fare per lavorare con te. Ma non dilungarti troppo.

Salute:arranchi un po’ dietro a tutto lo shopping pre natalizio.

Il consiglio del giorno: fai ginnastica presciistica per arrivare prontissimo alla prima discesa della stagione.

Voto 7 +

Capricorno

Lo so che tu hai saldi e tradizionalissimi valori che vuoi assolutamente comunicare a tutti, e pensi di avere sempre ragione ora che hai Mercurio nel tuo segno. Occhio, perché potresti esagerare con commenti arcaici e rigidoni, come quelli di Matteo Salvini sull’albero rosa (che amiamo) dell’Estetista Cinica in piazza Duomo a Milano. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua posizione preferita, da bravo tradizionalista, è quella del missionario.

Lavoro: senza un tuo ok non si può muovere pallino.

Salute: ti senti irresistibile e la cosa ti gasa parecchio.

Il consiglio del giorno: prova le varianti al Panettone tradizionale, come quello con pepite di cioccolato e marmellata di albicocche. Ti assicuro che è davvero libidinoso.

Voto 7

Acquario

Fai davvero impazzire tutti con la tua carica positiva, oggi enfatizzata dalla Luna a favore. Sei come Sabrina Impacciatore, osannata negli USA dopo l’intervista con Jimmy Kimmel sulla serie ‘White Lotus’. Riesci ad essere simpatico a tutti, anche alla suocera quando arrivi in ritardo al pranzo di Natale.

Amore: è un’abitudine irrinunciabile.

Lavoro: come la ciliegina sulla torta tu metti sempre il twist perfetto.

Salute: lo sai di essere un tipo speciale, vero?

Il consiglio del giorno: regale le stelle di Natale ad amici e parenti, un classico intramontabile.

Voto 7 +

Pesci

Vi agitate molto quando i vostri punti saldi vengono messi in discussione, perché potreste perdere i riferimenti fondamentali. Infatti, oggi siete particolarmente sensibili con la Luna storta, e non tollerate la notizia che Ash Kwetchum non sarà più il protagonista della serie di anime Pokemon dopo centinaia di puntate. Per voi non si può assolutamente rivedere il vostro personale ABC.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: c’è un po’ di confusione su dove bisogna iniziare.

Lavoro: i cambiamenti vi destabilizzano.

Salute: avete bisogno di certezze come il caffè la mattina con due cucchiaini di zucchero.

Il consiglio del giorno: per la cena di magro della vigilia, inviate l’ordine alla vostra pescheria di fiducia.

Voto 6 –