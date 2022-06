L’oroscopo di oggi 20 giugno 2022, le previsioni di Ginny: Toro e Pesci super passionali L’oroscopo di oggi, lunedì 20 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. Venere è in quasi perfetto trigono con Plutone e questo dona grande passione, mentre la Luna in Pesci è romantica e sensibile.

L'oroscopo di oggi, lunedì 20 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: si avvicina il trigono perfetto tra Venere e Plutone. Questo aspetto parla di passione profonda e di grande intensità nelle relazioni.

Con la Luna nel romantico segno dei Pesci direi che il segno fortunato è proprio questo, pieno di creatività ma anche di passione travolgente. Il segno sfortunato invece è il Sagittario, che oggi sente davvero una confusione incomprensibile e l'istinto di affrontarla a muso duro.

Ariete

Dovresti pretendere da Netflix un documentario sulla tua vita per immortalare questo periodo davvero propizio grazie a Marte e Giove e Mercurio tutti a favore. Sono certa che desterebbe sicuramente più interesse di quello su J.Lo appena presentato al Tribeca film festival. Manda subito uno script alla redazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: c’è ancora parecchio movimento sotto le coperte e puoi proprio godertelo alla grande senza aspettare che nessuno ti dia il via!

Lavoro: affronti il business come un vero mastino, anche l’osso non ha scampo.

Salute: sei energico ad ogni temperatura e passi senza sforzo dai tropici in strada al ghiacciaio in ufficio.

Il consiglio del giorno: vai subito alla manifestazione Urban Giant a trezzano. Potresti diventare il soggetto per uno dei murales che verranno realizzati.

Voto 8

Toro

Con questo super caldo gli ingressi nelle piscine hanno raggiunto numeri mai visti prima. Tu che sei sempre guidato da Venere, sei pronto ad offrire anche la tua (di piscina) che hai appena messo sul balcone con tanto di merenda offerta e ingresso gratuito. Anche se non è molto tu sei sempre pronto a condividere quello che hai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è tutto un tripudio di vita di baci e di coccole il tuo appetito è davvero insaziabile.

Lavoro: lo so che vorresti un ambiente più formale ma dovrai chiudere un occhio se lo stagista accaldato si presenta in ciabatte. Consigliali pacatamente che può cambiarsi le scarpe appena arriva in ufficio.

Salute: sei un vero maestro di stile e grazia tanto che la commessa del negozio ti chiede di provare tutti i capi in vendita per fare foto da postare sui social.

Il consiglio del giorno: se per superare la prova di latino ci vuole logica, fantasia e autocritica, per te ci vuole soprattutto grande studio. Puoi quindi offrirti per dare ripetizioni last minute anche ai più asinelli.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Il progetto molto creativo e intelligente sull’arte spiegata da comici famosi vi piace proprio assai. Ora che avete Mercurio nel vostro segno godete come dei mandrilloni quando trovate il connubio perfetto tra cultura e simpatia. Non è poi così difficile farvi contenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete molto selettivi tanto che al primo appuntamento chiedete subito la tabellina del sette come prova d’amore.

Lavoro: concentratissimi ad ottenere il massimo e con l’appoggio di Giove sarà per voi un gioco divertentissimo.

Salute: anche senza un costante allenamento portate la squadra di calcetto alla vittoria con uno schema strategico da suggerire subito al mister Mancini.

Il consiglio del giorno: andate subito nel giardino dedicato alle sorelle Giussano con il vostro fumetto Diabolik preferito. Potete godervelo in tutta tranquillità.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Ti piace puntualizzare sempre tutto perché con Marte in quadratura ti senti sempre come se dovessi dimostrare qualche cosa. Attento perché sei così pungente e infastidito che potresti fare affermazioni come Chiara Nasti sulle donne in gravidanza. Meglio optare per un religioso silenzio anche se ti dovrai fisicamente cucire la bocca.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: metti da parte tutta la tua insofferenza e vivitelo appieno come oggi ti suggerisce la Luna favorevole.

Lavoro: vorresti che ti venissero a portare il caffè direttamente alla scrivania, per ottenerlo ti basta il tuo bel sorriso e un gentilissimo: ‘per favore!’. Facile, no?

Salute: ti senti più pigro del solito e alzarti dal letto ti pare una vera ‘Mission Impossible’, manco Tom Cruise potrebbe salvarti.

Il consiglio del giorno: fai attenzione alle miracolose promesse sulle tisane drenanti e dimagranti. Ti faranno solo fare tanta pipì.

Voto 6 –

Leone

Il tuo sogno è di diventare un vero cult, tipo il film ‘Lo chiamavano Trinità’ che ha consacrato il duo più famoso del genere spaghetti western: Bud Spencer e Terence Hill. Di certo con Marte a favore anche i tuoi ganci risuonano con un sonoro ‘sock’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti giri solo se ti senti dire che sei un figo pazzesco ma se invece iniziassero a decantare una generica poesia d’amore, alzi subito i tacchi.

Lavoro: riesci a vedere tutto chiaramente, anche la promozione che sta finalmente per firmare il capo.

Salute: hai la stessa resistenza di un deejay agli Afterparty. Per le attività di endurance tu non ti tiri mai indietro.

Il consiglio del giorno: rivedere subito tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill. Per trovare la giusta ispirazione.

Voto 7

Vergine

Ti meriti proprio di goderti questo momento d’amore che ti sta regalando Venere. Visto che ti mancano idee, ti puoi ispirare a Michelle Hunziker in fuga d’amore in Sardegna con Giovanni Angiolini. Ti manca solo biglietto aereo, panfilo e paparazzi. Facile, no?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con tutta quella dolcezza da infermierina accudente vieni subito ingaggiata, occhio che non sia unicamente un ‘malato immaginario’ che vuole approfittarsene.

Lavoro: sarebbe meglio partire per qualche giorno di vacanza e rilassare la tua testolina con romanzi d’avventura perché le cifre e il programma excell ti escono proprio dagli occhi.

Salute: bella e super composta come le statuine del novecento della filastrocca di quando ero bambina.

Il consiglio del giorno: vista la tua scarsa attenzione per essere informata puoi guardare i video su Tik Tok, trovi tutti gli argomenti di cultura generale e gli aggiornamenti sulle news. Rapide e abbastanza esaustive.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Sono certa che hai pienamente appoggiato la decisione del comune di Napoli di vietare i panni appesi per le strade. Ora che hai Mercurio dalla tua puoi finalmente spiegare largamente che questa pratica oltre ad essere un po’ antica non permette di ammirare appieno la bellezza della città e infastidisce i passanti per lo gocciolamento. Dirti di no è davvero impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai deciso che adori stare da sola. Sei la migliore e intelligente compagnia che potresti mai desiderare.

Lavoro: se pensi che usando solo la tua logica riesci a raggiungere il deal attenta che Giove si è già messo di traverso.

Salute: per partire alla grande per te ci vuole un bel Bullet Proof Coffee doppio, quello con burro e olio MCT solo per riuscire a sopravvivere alla mattinata.

Il consiglio del giorno: pare che la ‘hair care’ sia meglio della ‘skin care’ per in effetto ‘wow’. Da provare subito!

Voto 6 +

Scorpione

Il Papa invita le coppie a non fare sesso prima del matrimonio e tu vorresti rispondergli che non ci sono assolutamente problemi sull’argomento perché con Venere in opposizione già trovare qualcuno e definirvi ‘coppia’ sembra già un miracolo, figuriamoci fare evoluzioni sotto le coperte.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come la volpe con il piccolo principe, stai calcolando giorni, ore e minuti al tuo incontro speciale con Venere. Sei già romanticissimo.

Lavoro: sei un vero calcolatore e invidi unicamente il computer con il processore fotonico. Gli altri puoi batterli a mani basse.

Salute: punti tutto sulla tua intelligenza infallibile come si fa alla roulette facendo un ‘all in’ sul rosso.

Il consiglio del giorno: visto che non hai programmi per la serata, puoi rivedere il film cult ‘I guerrieri della notte’ sono certa che apprezzerai soprattuto la battuta: ‘stai manzo’! 6 –

Sagittario

Se il gallo Garibaldi, nel Ferrarese, tormenta i vicini proprio all’alba tutti i giorni, tu con Mercurio in quadratura, fai fatica a puntare l’allarme sul telefonino e ti farebbe davvero comodo che qualcuno di svegliasse presto così da approfittare del fresco per fare anche un po’ di attività fisica all’aperto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un vero tontolone, di quelli che pensano che con una semplice occhiata sexy il gioco sia fatto. Non sempre funziona.

Lavoro: punta tutto sull’attitudine e sul dare sempre ragione al capo. Non esagerare perché spesso fare lo ‘yes man’ viene frainteso.

Salute: scegli attività dove ci vuole pochissimo intelletto tipo la corsa su una pista d’atletica. Puoi solo girare in tondo.

Il consiglio del giorno: per le tue vacanze estive in montagna, prenota subito una guida alpina. Non vorrei trovarti in cima ad un ghiacciaio in short e ciabatte da spiaggia.

Voto 7 –

Capricorno

Sei così bello e perfetto grazie a Venere che sembri Ryan Gosling in versione Ken per il film di Barbie. Sei sicuramente anche buono, dolce e adorante della tua bella Barbie. Vorremmo tutte poterti acquistare dal giocattolaio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: goditi questi ultimi giorni di dolcezza da carie ai denti. Come le belle cose non durerà ancora per molto.

Lavoro: dovresti focalizzarti più sulle tue capacità invece di regalare sempre le buone occasioni agli altri. Ti serve un po’ di sano egoismo.

Salute: accogli i complimenti per quanto tu sia bravo e bello, ma attento che sotto sotto non venga mormorato anche ‘ciula’.

Il consiglio del giorno: il Ken 2.0 ha probabilmente anche una manicure all’altezza: la french tutta colorata. Da provare per sentirsi subito a bordo piscina con la tua bff Skipper.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sono certa che tu hai idee ancor più interessanti sull’utilizzo dei droni e non solo per monitorare la salute delle coltivazioni. Sei così esaltato da Mercurio e le tue Rovelli e viaggiano così veloci che come minimo hai già scritto una lista con almeno una ventina di applicazioni di questa tecnologia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei sempre pronto a tirare giù i pantaloni e godere attimi di godimento ma poi scappi subito.

Lavoro: le tue capacità elettive sono super esaltate. tu vuoi decidere tutto, anche quando vuoi ricevere un colpo di fortuna.

Salute: la parola perfetta per descriverti è frenetico, ma non perdi assolutamente di efficacia e di focus.

Il consiglio del giorno: per i tuoi viaggi affidati sempre alle guide. Per la capitale c’è quella che si intitola ‘Roma Ghiotta’. La trovi in edicola.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Alla notizia dell’invasione delle cavallette in Sardegna, voi avete subito pensato all’apocalisse. Tra la quadratura di Mercurio e la congiunzione della Luna con Nettuno siete davvero propensi alla paranoia. Provate a prenderla meno sul filosofico-religioso.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete pubblicato un annuncio con su scritto: ‘Cercasi Principe Azzurro, bello, buono, intelligente, simpatico, artista e aitante’. Lo troverete solo nella vostra immaginazione.

Lavoro: vi sentite come quei bimbi che vedono per la prima volta un computer. Ne siete molto affascinati ma non sapete bene a cosa vi possa servire.

Salute: vi sentite raggianti e meravigliosi come se fosse un vero potere magico.

Il consiglio del giorno: al prossimo banchetto nuziale, non ingolfatevi di grissini. Assaggiate tutto ma in piccole dosi se temete possa non farvi bene. Nel caso scioglietevi con bel bicchierino di prosecco.

Voto 7 +