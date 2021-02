Con l'oroscopo di oggi, martedì 2 febbraio 2021, Venere entra ufficialmente nel segno dell'Acquario. Venendo dal segno del Capricorno il pianeta dell'amore, della dolcezza, delle coccole e del benessere era già abituato ad una certa dose saturnina, ovvero freddina. Con l'ingresso nel segno dell'Acquario non progrediamo sul versante della morbidezza di modi, ma in compenso Venere in Acquario parla di un amore decisamente più libero, non convenzionale, divertente e giocoso.

Le previsioni astrologiche per oggi vedono la Luna transitare nel segno della Bilancia, un altro segno d'aria. Per questo l'oroscopo vede trionfare (ma è solo l'inizio) i segni d'aria: Bilancia, Gemelli e Acquario. Anzi, a dirla tutta, proprio oggi questi tre segni zodiacali mostrano una dolcezza e una attenzione alle emozioni di chi li circonda davvero sorprendente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Cocktail importante di pianeti: Luna opposta che ti fa scalpitare ma Venere finalmente a favore sono un segnale che oggi le tue decisioni verranno espresse con coraggio e convinzione (forse anche esagerando). Come Amadeus, che si impunta sulla clausola di avere del pubblico dal vivo durante Sanremo, tu sei pronto a dichiarare “o così o niente” per ogni decisione che discuti con qualcuno… Ricordati di usare la diplomazia almeno ogni tanto!

Amore: finalmente un po’ di respiro Ariete! Per te e per il tuo cuoricino! Lavoro: affermi con forza il tuo punto di vista… forse anche con troppa forza. Salute: stralunato, tutto di annoia. Il consiglio del giorno: rifugiati fra le braccia di chi ami e non sciogliere l’abbraccio almeno fino a quando non sarà passata la Luna opposta!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, anche meno! Mi sembra che questo Marte ti stia facendo un po’ esagerare, come il gruppo di amici che, per andare a ritirare della polenta “da asporto”, sono partiti con tre elicotteri dal rifugio di montagna! A volte è importante mantenere un profilo basso e un po’ di delicatezza: non tutto si può risolvere con risolutezza e forza, ci possono volere anche diplomazia e delicatezza.

Amore: litigi in arrivo… Lavoro: senti che anche chi ti supportava prima inizia ad avere dei dubbi sulle tue capacità di calcolo. Salute: scarichissimo. Il consiglio del giorno: chiudi il profilo Instagram e rendi privato quello di Facebook. Meno interazioni sociali hai meglio ti senti!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Saturno vuole assicurarsi che, anche ora che Venere è entrata nelle vostre grazie, voi non vi facciate distrarre da qualche battito di ciglia un po’ troppo suadente. Per questo vi tamburella sulla spalla chiedendovi di rispettare le vostre tabelle di marcia e fa come il figlio del CEO di Trivago che, in diretta televisiva, è piombato in camera del padre chiedendogli di metterlo subito a letto come un bravo papà dovrebbe fare.

Amore: vi arrivano proposte interessanti dai vostri follower di Instagram…! Lavoro: c’è poco da fare: siete più veloce e rapidi di una stampante laser. Salute: vi svegliate freschi e riposati come una principessa Disney! Il consiglio del giorno: siete nel mood giusto per affrontare qualsiasi cosa con un sorriso… persino pagare le multe non vi da fastidio! (Se volete, vi passo anche le mie…!)

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Finalmente, caro Cancretto! Venere si è levata dai maroni e, anche se ancora oggi hai una Luna storta, riesci a poco a poco a riscoprire la bellezza di provare emozioni senza per forza sentirti in colpa! Riscopri con stupore i batticuori come hanno scoperto, sull’isola di Lesbo, un albero pietrificato di 20 milioni di anni fa che consentirà di ricostruire un ecosistema andato perduto… Un po’ come le tue storie d’amore!

Amore: imbellettati e riprendi a fare qualche esercizio… presto qualcuno noterà i tuoi progressi! Lavoro: i progetti dove dovevi collaborare vanno un po’ a rilento ma non temere: prenderanno il via molto presto! Salute: hai la stessa energia di un bradipo nella stagione fredda… letargico. Il consiglio del giorno: è l’ultima giornata che ti consento sul divano ad oziare: da domani devi assolutamente ripartire!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Che dire Leone? Ora che pure Venere si è messa a farti le linguacce dall’altra parte del cielo potrei solo consigliarti di trasferirti per almeno un paio di mesi in Giappone, in qualche hotel di lusso, dove oramai pure i receptionist sono dei robot. La voglia di scambi reali con persone in carne ed ossa è talmente bassa che preferiresti davvero evitare qualsiasi scambio di parola con chiunque!

Amore: direi che è il momento di lasciar perdere alcune relazioni… Lavoro: il capo sembra avercela con te… Salute: almeno riesci a prendere con filosofia la giornata! Il consiglio del giorno: sforzati a cercare il lato positivo delle cose… d’altra parte potrebbe andare sempre peggio e mettersi a piovere!

Voto 5 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Irriducibile. A quelli che pensano che lo spostamento di Venere comporti una tua perdita di influenza e di charme, rispondi che tu sei come la Regina Elisabetta II e che il tuo regno non è ancora destinato a finire! D’altronde tu hai ancora un Marte deciso dalla tua che non ha la minima intenzione di cessare il suo supporto a tuo favore! E chi ti ferma più?!

Amore: meno magnetica di prima ma sempre molto sensuale. Lavoro: improvvisamente vieni invasa di cose da fare… tieni il ritmo! Salute: energica quanto basta per arrivare dove vuoi! Il consiglio del giorno: forse è giunto il momento che anche tu ti esponga per comunicare agli altri quanto sono importanti per te!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mentre il principe Filippo è quasi arrivato all’età di 100 anni e rivela che la sua buona salute deriva da una vita sana, relax ben cadenzato e qualche partita di polo di tanto in tanto, tu controbatti che a te basterebbe avere la Luna dalla tua, un Giove amico e pure questa nuova Venere a tuo favore per mantenerti positiva e sul pezzo. Che dire: c’è chi si martoria di diete e chi riesce a mantenersi f**a seguendo le stelle!

Amore: finalmente ricevere attenzioni è tornato ad essere un piacere e non un inspiegabile fastidio! Lavoro: rispondi col sorriso sulle labbra a chiunque chiami il tuo numero, persino ai fornitori arrabbiati! Salute: alle stelle! Il consiglio del giorno: sei talmente di buonumore che, per strada, ti fermi a parlare con tutti gli essere viventi che incontri: piccioni e margherite incluse!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti descrivo la tua giornata usando un episodio accaduto recentemente: a uno scontro in galleria fra due macchine, è sopraggiunto in soccorso un carroattrezzi il cui autista era ubriaco perché aveva appena brindato alla sua assunzione. Una serie di “sfortunati eventi” che nel tuo caso derivano dal trenino di pianeti in quadratura ai quali si è appena aggiunta Venere! Un consiglio? Resta a casa!

Amore: le faccende si complicano da sole… senza che tu ci metta del tuo! Lavoro: qualche intoppo potrebbe rovinarti la giornata! Salute: scarico, avresti bisogno di un po’ di vacanza… Il consiglio del giorno: non imporre la tua presenza. Se qualcuno non ha voglia di parlarti o di risponderti, lasciagli lo spazio che chiede.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei come Jennifer Aniston, Sagittario mio, tu non passi mai di moda! Mentre l’attrice svela i suoi trucchi per mantenersi sempre bella e affascinante, tu riesci comodamente a riguadagnare punti in fascino grazie a Venere che, finalmente, si sposta in una posizione favorevole. Attento solamente a Mercurio: potresti aver bisogno di allenarti e prenderti il giusto tempo prima di mettere il sigillo ad alcune decisioni che è giusto tu prenda in fretta!

Amore: ti senti più libero, ispirato ed innamorato…! Lavoro: idee fresche e nuove ti prendono alla sprovvista! Salute: con questa Luna saresti pronto a saltare la staccionata come in una vecchia pubblicità di un olio alimentare! Il consiglio del giorno: non aver paura dell’entusiasmo e ritrova il tuo solito modo di fare fresco e allegro!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Permaloso tu? Ora che anche Venere si è spostata un po’ più in là a te rimane “solo” Marte a dare manforte. Peccato però che sia capitato proprio oggi che la Luna ti guarda storto… l’umore, che non è dei migliori, potrebbe condurti persino a rispondere di traverso a qualcuno come Mariah Carey che, un po’ risentita per essere stata dichiarata “vecchia” da Harry Styles, gli ha risposto per le rime tramite un post su Twitter! Come si dice: “chi la fa, l’aspetti!”.

Amore: sei un po’ scorbutico oggi… non ti lasci avvicinare. Lavoro: imponi con troppa enfasi le tue idee…! Salute: si avverte lontano un miglio che sei nervoso! Il consiglio del giorno: ogni tanto puoi anche chiedere una pausa sai? Magari non proprio su tutto… ma puoi provarci comunque!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei finalmente pronto a grandi passi. Anche se Marte non è propriamente convinto, l’ingresso di Venere ti dà un motivo in più per sentire tue le scelte che stai ponderando da un po’! Potresti persino essere pronto al grande passo come Paris Hilton, che ha appena comunicato di volere una gravidanza con due figli gemelli. Dichiarando pure che vuole un maschietto e una femminuccia… poteva essere più chiara di così?

Amore: faville di tutti i generi! Lavoro: super benissimo! Salute: qualcuno potrebbe pensare che ti sei mangiato una scatola intera di cioccolatini per essere così di buon umore ed energico! Il consiglio del giorno: l’ottimismo a volte può farti fare un passo troppo lungo: attento soprattutto a non promettere con troppa facilità!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Attenzione alle figuracce, Pesciolini. Questo cambio di Venere potrebbe mettervi in una brutta posizione soprattutto se non state attenti a come vi comportate. Rischiate di finire in un “momento cringe” come Fedez che, in diretta Twitch assieme alla moglie (Chiara Ferragni), ha commentato un video dove, inaspettatamente, sono apparse delle foto e dei dettagli della storia del cantante con la sua ex! …immaginate la faccia di Chiara!?

Amore: vi potreste sentire meno sicuri del solito su ciò che provate. Lavoro: nuove stimolanti avventure vi attendono… proprio dietro la pila di documenti che dovete compilare a dovere! Salute: tutto stabile senza particolari intoppi. Il consiglio del giorno: trovate modi alternativi per comunicare il vostro affetto: messaggi scritti con la pasta di sale, esperimenti di torte presi da siti di cucina…!

Voto 7 +