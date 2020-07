Nell'oroscopo di sabato 18 luglio la Luna si trova a transitare per buona parte della giornata nel segno dei Gemelli e solo nel pomeriggio entrerà in Cancro; perché sia Luna nuova (ovvero congiunta al Sole e molto forte) dovremo attendere fino a lunedì! Nell'oroscopo di oggi vorrei segnalarvi il Sole che, negli ultimi gradi del segno del Cancro, si sta portando in opposizione a Saturno. Questa opposizione sarà fortissima nel tema natale della Luna nuova. Indica una rottura e una insofferenza con le regole ma anche un momento di instabilità. D'altro canto è impossibile cambiare senza perdere per un attimo l'equilibrio, no?

L’oroscopo del giorno 18 luglio

Nell'oroscopo di oggi c'è ancora tanta vivacità intellettuale e tanta voglia di guardare alle diverse possibilità che le situazioni ci offrono. Nonostante Mercurio e il Sole siano in Cancro, un segno noto per la sua cautela, tuttavia gli aspetti tra i pianeti indicano un momento di rottura anche nel pensiero ma con subito pronta la capacità di trovare nuove soluzioni. Direi di buon auspicio!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Astuto come la Regina Elisabetta che sceglie di mettere in commercio il suo segretissimo Gin di corte, ti trovi ad affrontare la giornata di oggi con una lungimiranza invidiabile. Sei un volpone furbo ed affascinante (questo Marte proprio non ti lascia stare!!!)

Amore: serenate che nemmeno Gigi D’Alessio! Lavoro: serio ma deconcentrato. Salute: non perdi attimo per mettere alla prova la tua forma fisica. Il consiglio del giorno: se non te la senti di affrontare il percorso di triathlon estivo puoi sempre tentare la gara di bocce… e stravincere!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti vedo pronto Torone. Tutto coperto di crema, con un costumino mini e già spalmato sul lettino in posa plastica come quella di Totti sul mare di Capri. Avverti il passaggio di segno della Luna che torna a favore e ti dedichi finalmente a te al tuo relax! …attento a non scottarti!

Amore: in trattativa! Lavoro: ineccepibile sulle scadenze da rispettare. Salute: hai dilazionato a lunedì il rientro in palestra (ancora?!). Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di ritirare la pancia quando posti i selfie in costume. Mostrare di essere confident col proprio corpo è ancor più sexy di un fisico perfetto!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Come Raffaella Fico in un improvviso ritorno sulle scene dei giornali scandalistici, siete sulla bocca di tutti per via delle vostre conquiste amorose e dei costumini super ridotti che sfoggiate in spiaggia! Credo però che abbiate bisogno anche voi di un momentaneo ritiro dalle scene e potreste pensare ad un momento detox già da questa sera.

Amore: agenda più fitta del presidente della BCE. Lavoro: affrontate gli impegni del giorno come fossero chiacchierate con amici. Salute: vi chiedono di fare da testimonial per una nuova marca di intimo, tanto siete sexy. Il consiglio del giorno: la modalità aereo del cellulare è la soluzione più rapida ed indolore quando si vuole mettere uno stop agli impegni di tutti i giorni. Provatela!

Voto 7-

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Grazie ai numerosi post di Facebook, ti ricordi che è appena passato l’anniversario della presa della Bastiglia e… della morte di Lady Oscar! Si risveglia in te la voglia di rivedere i cartoni animati di quando eri cucciolo grazie a questa Luna che entra sul tuo segno in serata. Preparati con copertina leggera e gelato al cioccolato ad una maratona della serie!

Amore: riesci a parlare meglio dei tuoi sentimenti, anche ad alta voce. Lavoro: cerca di concludere oggi i compiti più importanti senza dilazionarli! Salute: sgarri sulla dieta! (Colpa dei gelati…) Il consiglio del giorno: comprendo che questi giorni siano un po’ carichi di emotività ma portare una confezione intera di fazzoletti in borsa mi sembra comunque eccessivo!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ti chiedo di riflettere prima di parlare, Leone. Non vorrei ti capitasse qualche sbotto fuori controllo come è successo ad Adriana Volpe durante i commenti sul suo operato in TV. Lasciati del tempo per valutare bene la situazione e aspetta di calcare le scene come tuo solito nei prossimi giorni quando avrai la Luna dalla tua parte!

Amore: colazione a letto ma cena con gli amici! Lavoro: responsabilità in più. Salute: calo di attenzione verso sera.

Il consiglio del giorno: affitta un motorino (se non ne hai uno) e scorrazza per i colli (anche non bolognesi come quelli di Cremonini) ma canticchiando.

Voto 6 meno

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Non ti vedo troppo convinta, cara mia Vergine. Mi oscilli da momenti di grande concentrazione ad altri di svogliatezza totale… Fossi in te opterei per qualcosa di facile per oggi. Fai come ha fatto Carboni e chiama il tuo prossimo tormentone estivo “la canzone dell’estate”. Easy!!!

Amore: i calcoli proprio non tornano. Lavoro: …il bilancio invece è la tua materia preferita! Salute: meglio in serata, di fronte alla replica della tua serie preferita. Il consiglio del giorno: portarti dietro il martelletto da giudice per enunciare con più forza le tue convinzioni non mi sembra una buona idea. Anche se è sicuramente di grande effetto!

Voto 5 e mezzo ma tendente al 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai appena scoperto le challenge di Tik Tok e non fai che riempire la home di tutti i tuoi contatti con le tue acrobazie con sottofondo musicale. Sei talmente di tendenza Bilancia che chiedono di poter creare un filtro ispirato a te! Ci piacciono le tue positive vibes, fanne scorta prima di sera.

Amore: ricevi risposte più concrete. Lavoro: il tuo momento preferito? La pausa caffé. Salute: ineccepibile.

Il consiglio del giorno: il nastro per capelli è fashion ma solo se si intona ad un altro accessorio dell’outfit!

Voto 7 meno

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti vedo Scorpione: pregusti gli astri a favore come si fa con un profiterol dopo cena. Questo strano aspetto Mercurio-Marte ti rende dispettoso come un furetto e inizi a ideare scherzi telefonici per passare una serata diversa. Cerca solo di sincerarti di non conoscere i proprietari dei numeri che chiami!!

Amore: un po' sotto tono ma si ripiglia per la domenica. Lavoro: passi il tempo raccogliendo i pettegolezzi.

Salute: hai bisogno di sfogare accumuli di stress. Il consiglio del giorno: ti consiglio di andare a disegnare all'aria aperta: paesaggi, persone, anche fiori se non è il tuo forte. Ma la natura ti rimetterà in sesto.

Voto 7-

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Voglia di leggerezza e pochi pensieri in questo weekend. Se ti penso, Sagittario, mi viene in mente la canzone di Gabbani e vorrei tanto che anche tu danzassi come bolle nell’aria. Qualche momento di tensione è da mettere in conto però: la Venere opposta ti rende complesso anche chiedere un caffè al bar con dolcezza e pazienza!

Amore: dovresti imparare la lingua dell’amore… di nuovo. Lavoro: oggi è porto franco in cui distrarti. Salute: tanta voglia di divertirti. Il consiglio del giorno: visto la riapertura di alcuni parchi giochi, perché non pagare già qualche giro di giostra ed una corsa sul Bruco-mela?!

Voto 7 (di incoraggiamento)

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sta per arrivare il momento in cui sbuffi talmente forte da diventare intrattabile. Probabilmente afferrerai il telecomando e farai zapping rabbioso criticando tutto e tutti rischiando di spaventare perfino il televisore. Opta per un weekend fuori, magari in montagna o vicino a un lago. Potrebbero non essere sufficienti per rilassarti completamente ma almeno salverai i vicini di casa dagli effetti della Luna storta sulla tua testolina!

Amore: ti comprende anche quando sei scorbutico. Un santo! Lavoro: ti dispiace prendere una pausa dalla routine. Salute: attendo al mal di stomaco dal nervoso. Il consiglio del giorno: preferirei trovassi un passatempo intrigante ma frivolo per tenere occupate le rotelle senza far danni… Partitina a Candy Crush?

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

#Alliscake. Scommetto che sai già di cosa sto parlando. Impazza su Twitter l’anomala moda di photoshoppare ogni immagine o oggetto per farlo apparire come se fosse fatto di pan di spagna. È una moda talmente fuori di testa che mi sei venuto in mente subito. Gioisci ancora per la rapida dipartita di Saturno e godi come un riccio mentre la Luna ti fa l’occhiolino promettendo di tornare presto!

Amore: proposte strane all’orizzonte, ma ne sei attratto. Lavoro: nuove collaborazioni possibili, tieni le orecchie alzate. Salute: allegria! (come direbbe Mike) Il consiglio del giorno: cerca di usare la tua travolgente voglia di fare per trascinare i tuoi migliori amici in qualche strana avventura. E’ il momento giusto!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con una guida di Lonely Planet in mano vi vedo segnare degli itinerari fantasiosi verso l’oriente, passando per India, Medio Oriente e Africa. Avete voglia di sognare Pesciolini e lo fate in grande, magari azzardando progetti che non farete subito subito ma state trovando il coraggio di riprendere a fantasticare, forse anche per sfuggire alla Luna storta. Ringraziate il prossimo abbraccio di Mercurio e Luna!

Amore: non vi segue ancora nei vostri progetti… Lavoro: coscienziosi, i primi della classe. Salute: concedetevi un ghiacciolo alla fragola, ve lo prescrive l’astrologa. Il consiglio del giorno: avete così bisogno di magia che potreste addirittura concedervi una lettura della mano alla fiera del paese!

Voto 6+