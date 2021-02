L'oroscopo di mercoledì 17 febbraio è l'oroscopo del grande giorno ovvero della prima reale e precisa quadratura tra Saturno nel segno dell'Acquario e Urano in Toro. Tutti e due a 7°. Questo potrebbe decisamente portare ad un momento di ribellione, di scontro o di rottura anche se abbiamo ancora un bel Giove sempre nel segno dell'Acquario sul quale puntare come salvagente.

L’oroscopo del giorno 17 febbraio: previsioni astrali segno per segno

La Luna oggi si trova nel segno del Toro e sembra andare a stuzzicare proprio quell'Urano che non ne vuole sapere di routine, di abbandonare la creatività per immergersi nel circolo vizioso delle abitudini. Che si tratti di sentimenti oppure di business in tutti i casi le antenne saranno ben tese e i sentimenti sollecitati.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Onesto. Come Alfonso Signorini che commenta il proprio modo di condurre il GF Vip dipingendosi come poliedrico e anche, talvolta, in grado di sbagliare. Apprezziamo sia la sua onestà intellettuale che la tua, caro Ariete, gentilmente offerta da un Mercurio a favore (benché retrogrado) che ti fa ripensare ad alcuni errori commessi e che, quasi quasi, potrebbe addirittura convincerti a delle scuse postume… Ho detto quasi…

Amore: inguaribile romantico. Sembri quasi un adolescente alle prese coi primi amori.Lavoro: fidati delle tue capacità. Riuscirai ad arrivare dove vuoi. Salute: non puoi lamentarti. Il consiglio del giorno: attendete pazienti come un predatore la sua preda. Ora che avete fatto le vostre mosse dovete solo attendere quelle degli altri come in una partita a scacchi.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Luna e Marte a favore per oggi. C’è praticamente un comitato di supporto da cheerleader del SuperBowl che ha tutta l’impressione di volerti spingere oltre i limiti considerati, dagli altri, invalicabili! Tu sei probabilmente uno di quelli che pensa già al futuro remoto e punta alla prossima spedizione spaziale verso una luna di Giove (senza contare che ancora dobbiamo arrivare al ben più vicino pianeta rosso, ma è un dettaglio).

Amore: difficile dichiararsi, le parole rimangono incastrate sulla punta delle lingua. Lavoro: tieni a freno la lingua. Devi essere meno irruento con chi sbaglia. Salute: atletico come i protagonisti dello spot di un certo olio che saltano la staccionata. Il consiglio del giorno: vi consiglierei una lezione di bungee jumping per dar sfogo a tutta questa energia dalla vostra! In caso non fosse possibile, anche un rewatch di TENET va bene!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La classe non è acqua e, se a un uomo affascinante come Alberto Angela ci aggiungete pure la modestia, comprendete come sia facile eleggerlo come sex symbol eterno. Ma anche voi non ve la cavate male eh! Venere continua a curare il vostro charme rendendovi interessanti agli occhi di chiunque, senza contare che pure Giove ci mette del suo per proteggervi dalla sfortuna… Fossi in voi mi farei avanti proprio con quella persona che avete in testa. Coraggio!

Amore: stuzzicanti. Sapete come far voltare chiunque incrociate per strada per seguirvi con lo sguardo. Lavoro: vi potete permettere grossi rischi, ma siate pronti a porre riparo in caso di cadute di stile. Salute: chiacchierate e rivolgete la parola a chiunque. Allegri! Il consiglio del giorno: avete già presentato quel progetto al quale tenete particolarmente? Se la risposta è no: prendetevi del tempo per riconsiderare aspetti importanti.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non hai più voglia di arrabbiarti e lasci che il mondo si divida su questioni irrisorie come i dilemmi fra caffè o tè, cioccolata fondente o al latte, iPhone o Android… Tu, nel frattempo, ti godi questa Luna dolce dalla tua che ti aiuta a rimettere un po’ insieme i pezzi. Buono anche Marte: a poco a poco recuperi terreno e hai voglia di metterti in gioco. Sta per iniziare un momento più semplice, non è adesso il momento di demordere!

Amore: non ancora al massimo ma riscopri il piacere di sedurre.Lavoro: studia bene la situazione prima di buttartici a capofitto: potrebbero esserci imprevisti. Salute: buon supporto da parte di Marte e Luna. Il consiglio del giorno: esci di casa per una passeggiata. Anche quando sei troppo stanco. Fidati del potere di una camminata rigeneratrice.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non è proprio la tua giornata, caro Leone. Tutto ti sembra andare storto e trovi ostacoli insormontabili in qualsiasi cosa tu faccia… Come per Chiara Ferragni che, dopo un progetto di lunga gestazione, si è vista costretta al ritiro di un prodotto dal mercato in quanto apparentemente troppo simile a un altro già esistente… Inutile dirti che la Luna di oggi non fa che acuire questa sensazione di avere il mondo avverso… Tieni duro e tira dritto.

Amore: non se ne parla nemmeno…Lavoro: sei sicuro di aver inviato quella mail importantissima…? Salute: vorresti tanto un po’ di ore di riposo in più… Il consiglio del giorno: sii diretto quando devi negare un appuntamento a qualcuno. Non inventarti scuse improbabili come quella del cane che ti ha mangiato i compiti di storia…

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

È inutile che fai la dura con me, Verginella: so benissimo che anche tu hai un mondo di emozioni tenere e tanta fantasia da mettere in gioco. Se poi, con questa Luna a favore, ti è capitato di imbatterti nella copertina della testata Empire dove Elijah Wood e Daniel Radcliffe sono stati ritratti insieme per commemorare i 10 anni di Harry Potter e del Signore degli Anelli sono certa che ti si sono smossi ricordi dolci e fantasiosi nel rimembrare quei mondi magici…

Amore: godi dei momenti intimi ora che puoi… potrebbe diventare tutto meno facile fra qualche tempo. Lavoro: telefonate aspettate al varco che ti fanno andare su tutte le furie… Salute: meditare e concentrarti ti viene facile. Il consiglio del giorno: creati un angolino in casa dove disporre tutte le cose che ti consentono di concentrarti e di fare yoga. Progettare un tuo personale spazio-rifugio può far tanto!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei capace di parole precise, emozionanti e che colpiscono esattamente nei punti giusti. Come Maxwell, concorrente eliminato dalla competizione di Masterchef, riesci ad esprimere i tuoi pensieri in modo sincero e commovente facendo breccia anche nel cuore d'acciaio inox della persona più dura che conosci. Tutto merito di Mercurio e Venere. Attenzione solo a non rimuginare troppo su ciò che è stato!

Amore: ricevi letterine romantiche in ritardo (rispetto a San Valentino). Lavoro: potresti dover ricorrere alle tue innate doti da mediatrice. Salute: riesci a tirare un sospiro di sollievo ora che la Luna se n’è andata! Il consiglio del giorno: scarica le energie nervose buttando nella pattumiera tutto quello che non ti serve più. Via libera al decluttering!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questi pianeti poco simpatici che ti trovi fra i piedi potrebbero essere difficili da gestire, soprattutto perché aumentano il senso di fastidio e di forte stress che sei costretto a sopportare. Marte e Luna (anche lei) opposti potrebbero addirittura portarti a delle critiche dirette verso qualcosa che ti è diventato insopportabile, come Antonella Clerici che si è lanciata in un attacco piuttosto spietato contro alcuni noti reality che “non fanno proprio per lei”. Ah sì!

Amore: preferiresti rimanere isolato su un eremo del Tibet. Lavoro: rischiate di litigare con tutto e tutti… perfino con la macchinetta del caffè. Salute: metteresti la modalità aereo persino alla tua giornata per non avere rotture di scatole… Il consiglio del giorno: vestiti dei colori delle pareti in ufficio e prova a passare inosservato… magari ci riesci pure!

Voto 5 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diviso fra pianeti a tuo favore e altri un po’ più indecisi su come (e se) supportarti, ti avventuri nella giungla urbana con un outfit che divide l’opinione pubblica come quello di Emma Marrone: trench lungo accostato a ciabatte col pelo… Top o flop? A te non interessa il verdetto: calchi sicuro il terreno per andare dritto dritto dove Giove ti guida. Comunque vada sarà un successo (ciabatte col pelo annesse!).

Amore: piccante e esotico… i tuoi amanti ti descrivono così. Lavoro: pieno di idee scoppiettanti e di entusiasmo. Salute: ancora qualche sprazzo di Luna a renderti più semplice la giornata. Il consiglio del giorno: è giunto il momento di darti a qualche nuovo romanzo. Esplora diversi mondi fantastici o tuffati in un thriller dalle tinte fosche oppure riscopri vecchie passioni lasciate sopite…!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Oggi ti lasci coinvolgere anche più del necessario (per un Capricorno) grazie alla Luna a favore che ti invoglia a prendere parte a progetti, opere, missioni e relazioni. Potresti anche essere fin troppo esaltato di fronte a situazioni insospettabili come Frank Matano a Italia’s Got Talent che ha dato l’accesso diretto alla finale a un cosplayer home-made la cui esibizione ha lasciato piuttosto indifferenti gli altri giudici… Magari anche il tuo entusiasmo verrà ripagato proprio come è successo al concorrente!

Amore: sei pronto all’arrembaggio dei cuori di tutti! Lavoro: cauto nel prendere decisioni. Hai bisogno dei tuoi tempi. Salute: ritrovi una tua dimensione piena di tranquillità. Il consiglio del giorno: sempre sulla cresta dell’onda con le tue energie in esubero. Proponiti di aiutare amici o colleghi che hanno bisogno di qualcuno che gli aiuti con lavori manuali e pratici!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa Luna quadrata, assieme a Marte, potrebbero demotivare chiunque… Ma non te, Acquarone mio! Avendo dalla tua parte un sacco di pianeti potenti e propositivi, riesci sempre a trovare una soluzione adatta per superare ostacoli e impedimenti. È proprio grazie al tuo ingegno che riesci a trovare il modo per fare ciò che ami anche in modo alternativo come, per esempio, viaggiare intorno al mondo tramite tour virtuali che ti consentono di far tutto comodamente seduto in casa! Ma che vuoi di più??

Amore: momenti intensi per i sentimenti… anche senza risvolti carnali! Lavoro: potessi stravolgere tutta l’organizzazione del tuo ufficio non ci penseresti due volte! Salute: qualche momento di nervosismo dovuto alla Luna. Il consiglio del giorno: le sfide ti piacciono… soprattutto se mettono a dura prova le tue capacità di ragionamento! Allenati con delle sessioni intense di rompicapi o indovinelli! Potresti stupirti delle tue intuizioni mentre passi il tempo in attesa che la Luna quadrata se ne vada!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Empatici al punto giusto. Con l’uscita di Maria Teresa Ruta dalla casa (quella casa!) siete riusciti a sentire le sue stesse emozioni, anche se molto travagliate… Ecco, oggi la Luna, insieme a Marte, vi carica di sentimenti e percezioni ad ampio raggio. Praticamente avete i radar come le torri di controllo. Vi state preparando a nuovi risvolti interessanti nell'anno e non c’è miglior palestra di questa: riguadagnare terreno nel vostro campo preferito, senza dubbio le emozioni.

Amore: giochi di seduzione vi tengono sul vivo! Lavoro: in una buona fase di sviluppo! Salute: buon mood. Approfittatene! Il consiglio del giorno: vestite di colori chiari e in tessuti comodi, col taglio ampio. Fluttuate come le vostre emozioni senza costrizioni.

Voto 8 e mezzo