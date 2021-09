L’oroscopo di oggi 16 settembre 2021: Capricorno e Vergine ambiziosissimi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 16 settembre 2021, la Luna si trova nel segno del Capricorno in una bellissima posizione perché congiunta a Plutone. Questo aspetto, insieme alla quadratura tra Venere e Saturno, indica una sensazione di freddezza dove l’io decide di sgomitare per andare a conquistare la sua realizzazione personale e quindi, solo di conseguenza, attrarre a sé l’amore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 16 settembre 2021, la Luna si trova ancora nel segno del Capricorno mentre contemporaneamente troviamo Venere quadrata a Saturno e la Luna stessa che ronza attorno a Plutone per buona parte della mattinata. Questi due aspetti insieme, consideriamo che non abbiamo ancora del tutto risolto l'opposizione tra il Sole e Nettuno, stanno ad indicare una giornata in cui l'individualismo si fa strada sgomitando rispetto ad ogni altro genere di pulsione.

Quando la Luna si trova congiunta Plutone, come in questo caso, pur non essendo in un segno zodiacale che la esalti particolarmente, diventa comunque una Luna molto profonda, energica e desiderante, capace di arrivare a guardare negli occhi le parti più oscure del nostro io. In Capricorno l'io ha voglia di arrivare, con tanta ambizione, ai gradini più alti della realizzazione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inviperito e arrabbiato: fra Luna quadrata e Marte e Mercurio opposti, sei inavvicinabile. Attorno a te si respira la stessa aria che c’è fra le due opinioniste della nuova edizione del GF Vip. Fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra, infatti, che corra tutt’altro che buon sangue. Anche tu comunque non scherzi: sei pronto a dire la tua in malomodo senza pensare troppo alle conseguenze e non facendoti scrupoli! Ammazza che caratterino che ti ritrovi eh!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: strano ma vero, senti allentarsi a poco a poco la tensione. Potresti addirittura lasciare un po’ andare, verso sera, a qualche chiacchiera interessata…!

Lavoro: continui a dimenticarti dettagli e cifre. La concentrazione è poca e la voglia di andare in ufficio è ancora meno!

Salute: prosciugato da Marte, non ti resta che chiedere aiuto agli altri! Persino farti il caffè la mattina sembra un’opera impossibile da ultimare.

Il consiglio del giorno: prendi un giorno dal lavoro per dedicarti ad un relax completo che possa ritemprarti. Quando il gioco si fa duro… si può anche tirarsi indietro!

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non devi assolutamente abbatterti, Torone mio. Non è che gli altri sono migliori di te e non devi assolutamente credere a Venere, che cerca di convincertene! Cerca invece di lavorare sulle tue potenzialità e di fare del tuo meglio per valorizzarti! D’altra parte se la cotoletta più lunga del mondo (119 metri!) è in realtà un pezzo di carne vegetale, puoi ben capire come, a volte ci misuriamo con cose e persone che sono molto diverse da quello che ci aspettiamo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le emozioni diventano complesse, indecifrabili. Come i geroglifici della tomba di Tutankhamon!

Lavoro: il trucco è prendere le cose con calma e con ritmo. Abbuffarsi di impegni non ti aiuterà a gestirli meglio!

Salute: Luna a favore ancora per poche ore: approfittane e spendi le tue energie al meglio!

Il consiglio del giorno: tieniti alla larga da tutte quelle questioni di cuore che ti sembrano più complesse di uno di Rubik! Non hai bisogno di drammi e paranoie in questo momento: vivila semplice!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Al prossimo che vi dice che siete un po’ troppo puntigliosi e che finite per sembrare degli hater ogni volta che scrivete un commento sui social, rispondetegli che non è colpa vostra! Sembra, infatti, che alcuni studi scientifici abbiano analizzato il fenomeno dei veri e propri detrattori telematici finendo per additare l’universo dei social come unico responsabile di questo comportamento intransigente (e criticone)! Poi, se ci mettiamo che Mercurio vi ha reso super precisi e perfezionisti, è un attimo che passiate per tali!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: passione e provocazione sono sul menù del giorno. Per quanto riguarda l’amore vero però, dovrei chiedere in cucina perché sembra terminato.

Lavoro: ottimo il gioco di sponda di Mercurio: è pronto a rendervi reattivi e sul pezzo e riesce a farvi rispondere alle mail con velocità innaturale.

Salute: sempre meglio: la pletora di pianeti in cielo sembra essere meglio di una cura intera di integratori multi-vitaminici!

Il consiglio del giorno: tenetevi del tempo per voi e non mettetevi fretta! Comprendo che il ritorno di Marte in posizione ottima sia una buona scusa per prendere la rincorsa ma è sempre meglio prendere le cose con il ritmo giusto!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti vorresti troppo vestire come Kim Kardashian all’ultima edizione del MET Gala! La statunitense si è agghindata tutta di nero, testa e volto compresi, per non farsi riconoscere e mantenere l’anonimato… in chiave metaforica, ovviamente! (Valli a nascondere quei fianchi…). Anche tu comunque vorresti passare inosservato e confonderti fra la gente: questa Luna opposta è proprio brutta e ti toglie tutta la fantasia che potevi avere di attaccare bottone a qualcuno…! Venere, purtroppo, dovrà aspettare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: invii letterine scritte a mano (piene di errori) e imbevute del tuo profumo al tuo amato!

Lavoro: sicuro che nelle tue mail indesiderate non si trovi il messaggio che tutti stanno cercando!?

Salute: la sensazione di inadeguatezza scomparirà a fine giornata, giusto in tempo per il cambio segno della Luna.

Il consiglio del giorno: la cosa positiva è che c’è sempre margine di miglioramento! Non cancellare la prenotazione al ristorante che hai fatto per stasera: potrebbe tornarti improvvisa la voglia di gustare il tuo piatto preferito senza dover poi lavare i piatti!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

A Moncalieri un uomo è sceso dalla macchina, tutto arrabbiato, con l’intento di litigare con quello che non si è fermato per dargli la precedenza. Peccato che, non appena ha alzato la mano per brandire una spranga e minacciare l’altro autista, l’uomo si sia slogato la spalla finendo in pronto soccorso… Cosa ci insegna questa storia? Che se anche hai un Marte a favore che ti rende energico e pronto a dar battaglia faresti meglio a non dimenticare di usare modo e di non fare il maleducato: Saturno è sempre lì a segnare con il rosso gli errori!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: quella Venere si fa beffe di te rendendo più complesso del solito trovare qualcuno in grado di risuonare con i tuoi sentimenti! Lavoro: non demordere! È anzi il momento giusto per dare il meglio e mostrare quanto vali!

Salute: attento alla Luna: potrebbe farti svoltare l’umore in peggio verso sera…

Il consiglio del giorno: non è tempo per smancerie ma è anzi il momento giusto per darsi completamente ai sogni e ai progetti professionali! Iscriviti a qualche corso specializzante: saprai far fruttare ogni insegnamento!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Tu non devi assolutamente preoccuparti del tuo make up o delle tue extensions. Mica come una delle principesse del Grande Fratello! Una di loro, alla prima, ha destato l’ilarità del web a causa dei capelli posticci (di bassa qualità) che si è portata appresso! Tu, cara Verginella, giovi della protezione di Venere: il suo influsso riuscirà a renderti perfetta sotto ogni aspetto senza che tu ti debba nemmeno impegnare! Senza contare che potrebbe pure aiutarti a fare incontri… interessanti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: parliamo chiaro: chi è quel tizio che continua a mandarti messaggini romantici durante tutto il giorno e che ti fa sorridere ogni volta che ne leggi uno?!

Lavoro: non demordere: potrebbero capitarti occasioni ghiotte che non puoi permetterti di lasciar andare! Sii pronta a scatti fulminei!

Salute: nulla di preoccupante da segnalare, solo una lieve stanchezza a fine giornata a causa di una Luna che cambia segno!

Il consiglio del giorno: Venere a favore è anche la riscoperta della propria bellezza interiore ed esteriore. La scusa giusta per passare in libreria e comprare il nuovo libro del tuo autore preferito appena dopo essere uscita dal parrucchiere!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In Abruzzo, in provincia dell’Aquila, c’è una scuola sperduta sui monti che, per essere raggiunta, richiede ai suoi professori di fare almeno 140 chilometri al giorno. Eroismo? Follia? No, semplice determinazione che, probabilmente, solo tu può capire fino in fondo! Fra Marte e Mercurio a favore non esiste davvero alcun tipo di ostacolo che possa costringerti a non superarlo. Nemmeno la Luna quadrata di oggi rappresenta un problema! Sei anzi prontissima a dimostrarle che non può essere lei a governare il tuo umore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la passione ti travolge potente grazie ad un Marte super focoso!

Lavoro: il supporto del pianeta del pensiero di sarà vitale in una giornata come questa: potresti dover preparare in tempo zero un report super complicato per qualcuno!

Salute: giornata imbronciata… ma la Luna è pronta a lasciarti in pace giusto per la messa in onda del tuo film preferito in serata!

Il consiglio del giorno: rispetta i tuoi tempi e non spingerti oltre il limite. Se nonostante Marte ti sentissi stanca e provata concediti del meritato riposo! Sempre meglio un sana dormita che un’uscita con le amiche sbadigliando!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tenero e dispettoso come il cagnolino che, durante una partita di cricket, ha rubato la palla alle atlete impegnate nel match! Con questa Venere cerchi di attrarre l’attenzione di chi ti piace anche a costo di passare un po’ il limite! Non preoccuparti: non se la prenderanno a male! A meno che tu non decida di seguire il chiaro di Luna diventando troppo insistente! Viviti con serenità sentimenti ed emozioni: ti meriti tutta l’ondata tenera che questa Venere è in grado di darti!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: risvolti interessanti ma tieni a bada la gelosia (più fare più danni che altro!).

Lavoro: il capo busserà quasi sicuramente alla porta del tuo ufficio per chiedere, di nuovo, la copia di quel compito che ti ha commissionato… e tu non puoi più rimandare la consegna!

Salute: un po’ di tensione a fine serata. Combattila con un bagno caldo!

Il consiglio del giorno: per un primo appuntamento invitala al cinema! Condividete una storia e parlatene insieme dopo il film! Ti aiuterà a sciogliere il ghiaccio!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti piace un po’ provocare come hanno fatto Soleil Sorge e Raffaella Fico durante la prima puntata del GF. Fra le due Vip sono già partiti siparietti al vetriolo che, ricordano molto da vicino il tuo modo di interagire quando vuoi attirare l’attenzione di qualcuno! Non temere però: tu, a differenza loro, fai battute simpatiche che divertono addirittura chi metti in mezzo con il tuo umorismo scoppiettante! Senza contare che Mercurio ti suggerisce sempre la battuta giusta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il livello di sensualità sembra crescere di minuto in minuto. Tutto merito di Marte!

Lavoro: oggi non c’è niente e nessuno in grado di ostacolarti! Hai un Mercurio splendido che ti aiuta in tutto quello di cui hai bisogno!

Salute: va sempre meglio: presto a Marte a favore si aggiungerà pure la Luna!

Il consiglio del giorno: concediti qualche sfizio: con Giove a favore puoi sempre permetterti una spesa fuori dall’ordinario… soprattutto se hai un Saturno responsabile come questo che controlla ogni centesimo delle tue finanze, stai pur certo che non eccederai mai troppo!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’entusiasmo va e viene con una rapidità allucinante. Hai la Luna dalla tua, per gran parte della giornata… peccato che, però, il suo influsso sia in scadenza e potresti presto ritrovarti a tu per tu con Marte e Mercurio stortissimi. Attento quindi a farti prendere troppo la mano! Potresti imbatterti in qualcuno pronto a rovinarti la festa come è successo alla coppia di bambini che si sono vestiti di tutto punto (con tanto di mitra giocattolo) spaventando il vicinato! Loro volevano solo giocare a “La casa di carta” e, invece, sono finiti alla stazione di polizia più vicina!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere e Luna collaborano per farti sentire, di nuovo, emozioni tenere in fondo al cuoricino! Poi, che tu non abbia intenzione di calcolarle, è un altro discorso!

Lavoro: evita di arrabbiarti a sproposito coi colleghi: se non trovi le cose sulla tua scrivania non è colpa loro… ma della tua disorganizzazione!

Salute: Marte ti mette sotto scacco. Ascolta i suoi consigli e trova il modo di ricaricare le batterie…

Il consiglio del giorno: assolda la tua migliore amica e partite insieme per una maratona di compere che farebbe impallidire persino la combriccola di Sex & The City. Hai un disperato bisogno di scarpe nuove!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’ultima trovata in fatto di viaggi spaziali aperti anche al pubblico è quella di una “mongolfiera” in grado di ospitare più di una persona e pronta ad accompagnare, in una passeggiata siderale, alcuni facoltosi e ricchissimi avventori. A noi, però, interessa chi quella mongolfiera l’ha pensata e realizzata! E, sono certa, che non avresti nulla da invidiargli considerate le risorse geniali sulle quali puoi certamente contare! Sfrutta al massimo le idee di Mercurio e l’energia di Marte: saranno in grado di farti arrivare lontano!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: freddo e glaciale: tieni a chilometri di distanza chiunque abbia dell’interesse tenero per te…

Lavoro: giornata vincente. Oggi puoi osare al massimo ed essere, quasi, certo di ottenere ottimi risultati!

Salute: copriti bene. Venere non ti aiuterà contro i primi spifferi di ventino gelido…

Il consiglio del giorno: ci vuole un aperitivo con gli amici post-vacanze per aggiornarti sugli ultimi sviluppi e per affrontare il rientro in ufficio! Lo hai già organizzato… vero!?

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dubai ha annunciato la costruzione di una ruota panoramica alta due volte il Duomo di Milano e voi, ne sono sicura, siete già pronti ad acquistare i biglietti per salirci! Lo so, Pesciolini, a voi questa Venere fa venire voglia di sognare ad occhi aperti e di immaginare già chi sarà il fortunato ad accompagnarvi in un romanticissimo giro sull’attrazione! È bello vedervi così, sapete? Almeno trovate il modo giusto per tenervi occupati mentre recuperate le energie sottratte, fino a poco tempo fa, da Marte!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: riempite il vostro diario segreto di cuoricini e di frasi romantiche!

Lavoro: ringranate la marcia pian piano! Sarete presto di nuovo in carreggiata!

Salute: ben sostenuti da Venere: riesce a regalarvi quel tanto di benessere che basta per sentirvi bene!

Il consiglio del giorno: consentitevi di esagerare con un look romantico: vestito a fiori, dettagli teneri e un velo di profumo dolcissimo! Qualcosa mi dice che qualcuno vi noterà immediatamente!

Voto 7 +