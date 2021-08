L’oroscopo di oggi 13 agosto 2021: Bilancia e Acquario sospendono le decisioni Nell’oroscopo di oggi, venerdì 13 agosto 2021, non ci saranno da segnalare degli importanti aspetti tra i pianeti principali del sistema solare che l’astrologia considera. La Luna si trova nel segno della Bilancia, un segno zodiacale noto per evitare di esprimersi in giudizi personali se non considerati etici e giusti a livello universale.

Una particolarità dell'oroscopo di oggi, venerdì 13 agosto 2021, sarà la quasi assenza di aspetti importanti tra i pianeti all'interno del cerchio dello zodiaco. Ovviamente alcuni aspetti ci sono soprattutto se inseriamo nel cerchio dello zodiaco anche gli asteroidi e i punti karmici come ad esempio Lilith e i nodi lunari. Tuttavia sono meno importanti gli aspetti più definiti tra i pianeti e quelli che ci sono sono in fase di allontanamento ovvero sono già avvenuti.

Quando mancano aspetti importanti è come se tutto fosse un po' in attesa, come se si facesse fatica a trovare un'unica direzione, giusta o sbagliata che sia, facile o difficile che sia. La Luna in Bilancia in questo non aiuta perché la Bilancia è il segno stesso della tendenza non prendere decisioni. Il segno fortunato del giorno è l'Acquario che adora questo periodo nel quale sta riprendendo decisamente le forze ma contemporaneamente non ha nessuna voglia di esporsi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Attiri polemiche come Barack Obama ha fatto con la sua festa di compleanno per i sessant'anni! I video della festa, riempita di invitati, hanno fatto il giro del mondo indignando praticamente chiunque e facendo partire un loop di critiche ai danni dell'ex presidente! Anche per te oggi si prospetta una di quelle giornate dove dovrai spiegarti mille e mille volte per far capire agli altri le tue intenzioni e mostrare, senza macchia e senza paura, di aver fatto le cose nel modo giusto! Colpa della Luna: per la sua posizione cerca di metterti in difficoltà!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: maretta in arrivo… Lavoro: non mandare tutto all'aria per una giornata storta: contieniti e non urlare contro il tuo capo! Salute: qualche acciacco qui e qualche dolorino lì. Ma è solo questa Luna a farti sembrare tutto dolorante! Il consiglio del giorno: pensaci due volte prima di rispondere di traverso a quel collega che ti aiuta sempre… Potrebbe scegliere di non farlo più se lo offendi!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti circondato d’affetto e dal supporto dalle persone che ti vogliono bene come Marcell Jacobs che, di rientro a Roma, è stato accolto dai suoi colleghi delle forze dell’ordine e da una folla adorante di giornalisti. Ti fa bene ricevere attenzioni oggi: è il modo giusto per combattere una Luna opposta che potrebbe, in serata, farti sentire solo ed incompreso! Se proprio senti di averne bisogno, chiama il tuo BFF e fatti confortare: lui sarà pronto a dirti la cosa più giusta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: qualche piccola litigata con sfondo hot potrebbe “infiammare" la giornata! Lavoro: anche se avevi ragione, cerca di non farlo notare a tutti con la tua solita spocchia! Salute: questa Luna in movimento promette un po' troppa stanchezza a fine giornata! Il consiglio del giorno: la soluzione migliore per questa sera è ovviamente una pizza da asporto carica di condimento: esagera, puoi permettertelo!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I pianeti di oggi potrebbero farvi esagerare un pochino! Avete una Luna favore assieme a Saturno ed un Giove che cercano in tutti modi di farvi percorrere le vie dell’eccesso magari suggerendovi di presentarvi in spiaggia con una tutina tutta paillette che rifletta persino i raggi stellari. Mi ricordate un po’ Madonna che ha esagerato coi suoi ritocchini e i filtri Instagram diventando irriconoscibile persino ai fan più accaniti. Ricordate la regola aurea: “less is more”!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non è utilizzando un make-up super appariscente che riuscirete a trattare l'attenzione di chi vi interessa…Lavoro: non si era detto che l’ultima riunione in programma era stata spostata al rientro in ufficio!? Salute: smettetela di controllarvi tutti i difetti di fronte allo specchio prima di uscire per andare al lavoro! Siete bellissimi così! Il consiglio del giorno: vanno bene i colori estivi… Ma eviterei quella gonna color giallo evidenziatore che vi ostinate a riproporre… non è davvero cosa!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi sei estremamente polemico e pronto a dar battaglia a chiunque. Con questa Luna quadrata è facile indispettirti ma, su alcune cose, hai davvero ragione! La notizia che un bambino, dopo aver fatto inavvertitamente pipì in una moschea, è stato messo agli arresti ti ha fatto arrabbiare a tal punto che hai riempito tutti i social di post e critiche in merito a questa ingiustizia! Oggi la tua indignazione raggiunge livelli mai toccati prima: sei pronto a querele facili come manco la Bruzzone e Anna Oxa!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai gli occhi dolci al fidanzato per farti coccolare. Lavoro: mandi messaggini ai colleghi anche in vacanza per tenerti aggiornato sulle ultime novità lavorative. Salute: sei talmente in forma che qualche gelato extra, per tirarti su il morale, puoi pure permettertelo! Il consiglio del giorno: mentre leggi le notizie online, evita i titoli di giornale che ti sembrano così scandalosi: molti di questi sono falsi e puntano proprio ad attrarre la tua attenzione!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È stato recentemente rilasciato un kit fai da te per la costruzione di un cellulare pieghevole e funzionante. Interessante vero? Ma non credo faccia per te… Per quanto tu creda fermamente nelle tue capacità, ti ricordo che Saturno opposto potrebbe metterti i bastoni fra le ruote obbligandoti a chiedere aiuto per riuscire a costruirlo! Oggi, a sostenerti, c'è comunque una Luna molto positiva: ti aiuterà a non demordere mai e a puntare dritto dritto verso l'obiettivo. Sfruttala prima che cambi idea!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il partner ti vorrebbe più romantico ed espansivo! Lavoro: non dimenticarti di mandare quella mail super importante al capo! Salute: non rinunciare agli integratori di vitamine! Sono una manna in questo periodo! Il consiglio del giorno: evita di continuare ad acquistare oggetti e vestiti online usando la scusa che “è tutto in sconto”! Giove potrebbe indurti a dilapidare patrimoni in scarpe e accessori per il giardinaggio!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Affascinante, decisa e inesorabile come la recente eruzione dell’Etna che ha catturato l’attenzione di molti per la sua naturale bellezza. Con ancora tutti questi pianeti a favore (Marte, Mercurio e Venere) sei inarrestabile e pronta a vincere qualsiasi sfida. Presta attenzione soltanto al non esagerare troppo coi tuoi piani d’azione: Nettuno potrebbe convincerti ad immaginare oltre le tue capacità conducendoti, tuo malgrado, a puntare un po’ troppo in alto!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei la rappresentazione in carne ed ossa dell’immagine della segretaria sexy: colta e piena di charme. Lavoro: riconsidera i tuoi piani se vedi che eccedono un po’! Salute: questo Marte a favore ti rende irriducibile: instancabile e sempre pronta ad interminabili giri in bicicletta! Il consiglio del giorno: regalati un trattamento di bellezza nella tua SPA preferita: è la coccola perfetta per autocelebrarti!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Accurata, sempre attenta agli altri e super responsabile. Fra una Luna a favore ed un Saturno ad accompagnarti, ogni tua scelta sembra fatta appositamente nel rispetto degli altri e di te stessa. Sei addirittura più coscienziosa di Greta Thunberg che, per l’occasione di una copertina su Vogue Scandinavia, ha dichiarato di non aver comprato alcun vestito nuovo da tre anni a questa parte! (Non aspirare a tanto… va bene anche l’acquisto di un paio di scarpe sostenibili nel tuo caso!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le atmosfere si scaldano anche per te! Lavoro: lasci tutto in ordine prima di partire per le vacanza! Salute: ascolta il corpo e prenditi le tue pause senza sentirti in colpa! Il consiglio del giorno: regala gli abiti che non metti più! Farai una buona azione e riuscirai a liberare spazio nel tuo armadio!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mi ricordi BANKSY, l’artista ignoto innamorato della street art, che ha fatto comparire un paio di nuovi pezzi d’arte in alcune città inglesi nel tentativo di far arrivare il suo messaggio al cuore dei passanti che le avrebbero incrociate. Come lui, anche tu provi in tutti i modi a comunicare quello che provi. Che sia tramite qualche disegno, un bigliettino d’amore o una canzone, non puoi che seguire l’impulso che Venere esercita su di te a spargere ovunque i tuoi sentimenti!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: romanticissimo: al posto di un bouquet di fiori regali un bel cono gelato con tanto di panna montata a chi ami! Lavoro: riesci finalmente ad impostare il messaggio di Out of Office dopo qualche tentativo extra! Salute: non riesci a star fermo e ti metti in testa che devi montare il gazebo in giardino tutto da solo! Il consiglio del giorno: non c’è messaggio che rimane più impresso di quello di una scritta in cielo trainata da un aereo! Potrebbe essere un’ottima idea per festeggiare un anniversario!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C’è gente che sta seguendo un trend poco intelligente su TikTok: quello di ingerire del miele congelato preparato con varie ricette piene di zuccheri. Gli scienziati hanno già fatto sapere a tutti che non è una scelta saggia seguire questa tendenza ma molti non hanno dato ascolto agli accorgimenti suggeriti! Ti inviterei a non seguire le orme dei tuoi influencer preferiti… anche se vedo che con questa Luna a favore la tua voglia di emularli è davvero tanta… Ragiona bene prima di seguire gli altri!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: attento a metterti in mostra facendo lo splendido… non a tutti piacciono quelli che fanno i bellocci!Lavoro: non puoi arrivare ai risultati balzando direttamente alle ultime fasi dei progetti: fai con calma! Salute: fermati per una granita ghiacciata appena ne hai occasione! Il consiglio del giorno: lascia perdere i social e rituffati nella vita reale! Non avrai bisogno di ricaricare la batteria del telefono sul più bello!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Affronti la giornata con lo stesso coraggio di un gattino nero russo che ha rizzato il pelo ed ha soffiato arrabbiato contro un orso bruno che voleva attaccare il suo padrone durante un campeggio. La Luna di oggi, quadrata, proverà in tutti i modi ad infastidirti ma dalla tua hai la forza e la convinzione di un bel Marte a favore che riesce a tenerti saldo sulla tua posizione! Soffia pure quanto vuoi per difendere il tuo territorio! Sono certa che nessuno oserà mettere bocca nelle tue decisioni!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: passionale e determinato: è questo ciò che piace! Lavoro: non ascolti ragioni: si farà tutto dopo le ferie! Salute: energico quanto basta per completare la tua routine di allenamento giornaliera! Il consiglio del giorno: sfoga il tuo umore nero concentrandosi su qualcosa che ti piace fare! Anche un giretto in barca potrebbe avere un effetto simile!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Luna ancora a favore e Saturno che ti sostiene senza dubbio alcuno: la loro influenza, oggi, riesce a ritemprarti dopo tutto il periodo passato a chiederti quando sarebbe finito il momento di confusione appena trascorso. Riguadagni terreno e persino la voglia di metterti alla prova di nuovo. Sfoggi le tue abilità e ti rimetti in campo come Jared Leto, abile attore trasformista, che è tornato davanti alla cinepresa per girare la pellicola su Gucci di prossima uscita! Anche per te è giunto il momento di riprendere da dove avevi lasciato e fare faville come lui!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti arrivano messaggi anonimi sotto forma di aeroplano di carta! Lavoro: hai già in mente grandi piani per il tuo rientro in ufficio! Salute: talmente di buon umore che potresti unirti agli animatori in spiaggia!Il consiglio del giorno: porta dietro la chitarra. Anche se non la sai suonare, farà sempre molto effetto vederti arrivare con uno strumento musicale alle feste sulla spiaggia!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Scatti d’ira incontrollata potrebbero farvi fare cose delle quali pentirsi più avanti. Se non stati attenti a controllare l’influsso di Marte opposto potrebbe finire come con l’atleta francese durante la maratona olimpica che, in un momento di stizza, ha rovesciato tutti i bicchieri del ristoro destinati ai suoi compagni di gara. Comprendo che siate arrabbiati col mondo ma non c’è bisogno di sfogarvi sugli altri! Piuttosto chiedete ad un amico di sopportarvi mentre gli raccontate le vostre insicurezze!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ancora qualche giorno di incompatibilità amorosa col mondo intero! Lavoro: siete fra gli ultimi a dover andare ancora in vacanza… Salute: talmente stanchi e spossati che vorreste rintanarvi sotto la sabbia come un granchietto diffidente! Il consiglio del giorno: pianificate una gita fuori porta con gli amici di sempre: vi aiuterà a distrarvi e a rilassarvi!

Voto 5 +