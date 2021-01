L'oroscopo del giorno martedì 12 gennaio 2021 inizia subito mettendoci sull'attenti: la Luna entra nel segno del Capricorno dove domani mattina prestissimo incontrerà il Sole nella prima Luna nuova del 2021. Ovviamente l'influenza di un aspetto astrologico così intenso si sente già da oggi e si sentirà ancora per i due giorni successivi alla Luna nuova. Luna e Sole si troveranno congiunti nel segno del Capricorno a 23° ma congiunti anche a Plutone, potentissimo pianeta delle energie, dei cambiamenti di situazione, delle profonde rivoluzioni sia interiori che esterne.

L’oroscopo del giorno 12 gennaio

Plutone, il pianeta che è stato così importante nel 2020, a che fare con la fine inevitabile che precede un nuovo inizio, è il pianeta che indaga il subconscio più impenetrabile, pianeta degli scandali, delle situazioni losche e nascoste, delle passioni più truculente. Diciamo che questo aspetto sarà particolarmente intenso soprattutto per i segni di terra.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non sei un tipo che crede alla sfiga, diciamocelo! Però se ti chiedessero se preferisci l’affrontare il 2021 senza paura o se prendere qualche portafortuna da portare con te sono certa che avresti già ordinato il set di pentole con i decori della smorfia napoletana, il deumidificatore a forma di corno porta fortuna e una scultura a forma di mano che fa le corna. Con questa Luna quadrata, poi, senti ancor di più la necessità di avere un paracadute!

Amore: tieni le distanze da tutti, anche dalle zie che ti distruggono la guancia mentre ti pizzicano per salutarti (soprattutto da quelle). Lavoro: cogli al volo ogni proposta che senti in ufficio per uscir fuori dalla monotonia. Salute: sotto tono. Potresti non sentirti abbastanza atletico per buttarti in una sessione extra di addominali. Il consiglio del giorno: questo Mercurio potrebbe darti idee lampo un po’ estreme… sicuro di voler tentare un biondo platino con un colore fai da te in casa!?

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il mondo non è pronto per tutto quello che hai dare, credimi caro Toro. Sei un po’ come l’invenzione che permette a chi vede film e cartoni animati di sentire odori ed essenze capaci di immergerli nelle immagini! (Vorresti mettere il sentire l’odore della carbonara mentre qualcuno la sta preparando sullo schermo?!). Mercurio e Giove opposti potrebbero darti problemi, ma tu non abbatterti! Marte è dalla tua!

Amore: se ti manda scatole di cioccolatini via corriere, fidati: è quello giusto! Lavoro: sei in pericolo di confusione totale. Lascia bene in ordine la scrivania! Salute: tutto bene, fino a quando non inizi a dare in escandescenze contro il computer che non vuole proprio collaborare. Il consiglio del giorno: hai energie sufficienti per scaricare ansia e tensione. Usa l’esercizio fisico come se fosse una vera e propria valvola di sfogo.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I pochi ponti e festività del 2021 rappresentano bene questo assetto iniziale dell’anno che dovete affrontare, cari Gemellini. Scommetto che le cose da risolvere in ufficio si sono centuplicate ma voi, con Mercurio, Giove e Saturno tutto a favore, siete praticamente una macchina risolvi magagne che, se vi valutassero, varreste più dell’intero valore della azienda stessa dove lavorate! Avanti tutta!

Amore: vi state riprendendo ora da qualche scottatura, non esagerate! Lavoro: non ci sono ostacoli che possano davvero fermarvi sul vostro cammino. Salute: preferite dedicare tutti voi stessi su attività cerebrali, dissipando dubbi e nodi! Il consiglio del giorno: attivatevi e cavalcate questo vostro sprint creativo. Seguite (quasi) tutte le idee che vi vengono in mente.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

“Oggi fammi un favore, non pesarti”. È la frase di Licia Fertz, influencer di 90 anni, ed è la vera dichiarazione d’amore di cui hai bisogno oggi. Venere opposta potrebbe farti sentire inadatto e non voluto ma Marte, finalmente, è in grado di sostenerti come meglio può in una giornata poco carina come questa. Non abbatterti caro Cancretto, passate queste pene d’amore ti troverai rinnovato.

Amore: incompreso: evita di sprecare tempo a spiegarti con gente che non ti vuole ascoltare davvero. Lavoro: impegnati per mantenere il focus sul documento che devi inviare prima della deadline e lascia da parte il cellulare coi suoi messaggi. Salute: ti barcameni fra momenti di up ed altri di down. Il consiglio del giorno: sfoga la tua giornata no con la scrittura, la poesia o il disegno. I migliori artisti hanno trovato il buono anche in questi momenti no.

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Avresti bisogno della regia del Grande Fratello nella tua vita, pronta a tossire rumorosamente o a farti segnali da bordo campo quando stai per fare delle grosse gaffe! Mercurio opposto assieme a questo Marte quadrato potrebbero farti mettere il piede in fallo senza nemmeno accorgertene! Cerca di prendere tutto con un grado di attenzione in più: hai gli occhi di Saturno contro che è pronto a segnare in rosso ogni sbaglio!

Amore: lascia che “la tua preda” si avvicini con calma: usa dolcezza e comprensione! Lavoro: disattento, rischi di non sentire nemmeno lo squillo del telefono. Salute: Marte storto accavalla nervi e affatica le spalle, cerca di stendere i muscoli appena puoi. Il consiglio del giorno: preferisci calma e tranquillità, soprattutto nell’ambiente di lavoro. Hai bisogno di prenderti del tempo per elaborare e rielaborare!

Voto 6

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Tutto deve essere ecosostenibile: industrie, lavori e persino i satelliti che vengono mandati in orbita. Così almeno ha promesso un’industria giapponese che sta pensando di inviare nello spazio velivoli costruiti in legno. Questa attenzione nipponica per il dettaglio Green ha tanto a che fare anche con te, cara Vergine: un tripudio di pianeti a favore ti rende produttiva, precisa e, soprattutto, dedicata con successo alle cause che credi importanti!

Amore: c’è tanto da dire e, soprattutto, da ascoltare. Lavoro: creativa anche noi momenti in cui non hai la strada spianata! Salute: super al top! Il consiglio del giorno: sfrutta la giornata e porta a termine anche i compiti che avevi pianificato per i giorni a venire!

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti fuori uso come i posaceneri d’autore che, pur di fronte al valore artistico, vengono poco usati a causa della crescente tendenza ad abbandonare tabacco e sigarette. Luna e Venere quadrate sono un grosso smacco per il tuo umore ma, dalla tua, un timido Marte ti assicura che non ha intenzione di metterti i bastoni fra le ruote e cerca, anzi, di rendere più sicuro possibile il tuo cammino durante la giornata.

Amore: è il caso di sfoderare il vecchio “no comment” in questo caso. Lavoro: in ufficio sei comunque temuta ed ammirata. Salute: momenti di malinconia ti fanno scorrere la galleria del telefono su scatti che dovresti dimenticare. Il consiglio del giorno: occupa la mente, e le mani, con lavoretti che possano portarti a distrarti dalla pesantezza della giornata. Fai qualcosa che conosci, che ami e soprattutto che ti faccia sentire produttiva senza sforzarti!

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Partiamo dalla notizia meno bella: Mercurio e Marte opposto potrebbero significare chiacchiere e piccole dicerie sul tuo conto. Entrambi i pianeti, stortissimi, ti mettono in condizioni che non puoi comandare ma, grazie a Venere e Luna, potresti correggere il tiro come ha fatto Jeffrey Star, ritenuto erroneamente dai più l'amante di Kanye West, ed usare i finti gossip su di te per far crescere l’interesse nei tuoi confronti e mostrandoti centrato ed imperturbabile!

Amore: hai parole dolci per chiunque, anche per chi ti sta poco simpatico. Lavoro: non riesci a tenere la concentrazione per il tempo sufficiente al pc di accendersi! Salute: poche forze ma tante emozioni. Il consiglio del giorno: tenta uno stile differente per il tuo outfit. Lasciati andare alla sperimentazione!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Credi nei segni del destino, soprattutto se vengono suggeriti dalla tua serie preferita: I Simpson! Mentre i gialli protagonisti della tv continuano con le loro previsioni sul futuro, non sbagliandone mezza, tu ti affidi all'influsso positivo di Mercurio! Il pianeta del pensiero guida ogni tua scelta e ogni tua decisione facendoti fare sempre bella figura! Lasciati convincere dai suoi consigli!

Amore: hai bisogno di una pausa! Le tue chat private bruciano da quando sono hot! Lavoro: passerai alla storia come il dipendente che ha fatto più proposte nel minor tempo possibile. Salute: slanciato e propositivo. Il consiglio del giorno: in una giornata come questa potresti imbarcarti in qualsiasi avventura assurda e sentirti comunque soddisfatto a prescindere da qualsiasi risultato raggiungi!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei talmente sul pezzo, pratico e propositivo che riusciresti a tramutare in occasione anche la magagna più grossa mai capitata sulla faccia della Terra! Con tutta quella pletora di pianeti a tuo favore, senza dimenticare l’apporto energetico di Marte, sei forse il primo propulsore della “moda circolare”, ovvero quel movimento fashion che ti permette di reinventare ogni capo dandogli vita nuova. Persino creando un top a partire dalle vecchie mutande di tuo marito!

Amore: hai visto un impennarsi all’ennesima potenza di follower e di messaggi sul tuo profilo Instagram. Lavoro: cogli occasioni ovunque e ti permetti, finalmente, di metterti in gioco con un rinnovato senso di sfida. Salute: energia al massimo, punti alla vetta! Il consiglio del giorno: in una giornata come questa sarei davvero più saggia a chiedere io un consiglio a te!

Voto 10 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Curioso come pochi, con questo Mercurio a favore, ti metti ad osservare tutte le foto di Meghan per capire se, presto, la regola coppia ci regalerà un nuovo principino. Mentre ti affatichi gli occhi sulle foto sgranate della vita della duchessa, non ti accorgi che Marte sta prosciugando le tue energie e potresti persino rischiare di addormentarti sulla tastiera del pc! Ricordati di recuperare le forze!

Amore: non sei tu a inseguire gli altri, bensì il contrario! Lavoro: ti hanno insignito della responsabilità di curare i nuovi progetti. Non c’è nulla che tu non possa fare! Salute: un po’ di stanchezza ti fa sbadigliare più del solito. Il consiglio del giorno: crea una tabella di marcia per la settimana e appendila in cucina: sarà sempre a tua disposizione ogni volta che ti farai un caffè per riprendere la concentrazione!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avreste sempre voluto un matrimonio pieno di colpi di scena, vero?! Ecco perché le ultime vicende del matrimonio indiano con amanti, abbandoni all’altare e matrimonio con uno degli invitati nel Karnataka son riuscite a risvegliare in voi la vostra malsana voglia di telenovela! D'altra parte, ora che Venere non è più opposta, anche voi potete sognare a grosse avventure sentimentali nel vostro quotidiano!

Amore: iniziate ad avvertire qualche friccicore e la voglia di mettervi in gioco.Lavoro: diligenti, arrivate in ufficio con la nuova agendina e con tutto ben lindo e in ordine. Salute: recuperate punti grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: se siete rimasti indietro, vi consiglio di aggiornarvi sulle ultime novità in merito a Beautiful! Se non seguite la soap opera più famosa di tutte non avrete spunti per creare drammi intensi nella vostra vita privata!

Voto 7 e mezzo