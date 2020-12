Nell'oroscopo di sabato 12 dicembre la Luna si trova ancora nel segno dello Scorpione, cosa che, unita ai tanti pianeti in Capricorno e soprattutto a Marte nel segno dell'Ariete rende il cielo astrologico di oggi piuttosto sexy. Sia lo Scorpione sia l'Ariete infatti sono influenzati dal pianeta Marte che, appunto, rappresenta anche i nostri istinti, erotici e coraggiosi. Per questo questa conformazione va a vivacizzare anche il momento della Luna balsamica che stiamo vivendo.

L’oroscopo del giorno 12 dicembre

I giorni di Luna balsamica, proprio come oggi, sono i giorni in cui la Luna compie gli ultimi passi prima di ricongiungersi al Sole, diventare Luna nuova, iniziare un nuovo percorso di lunazione. In questa posizione la luna risulta normalmente più stanca, scarica, addormentata e bisognosa di ricaricare le sue energie in vista appunto di un nuovo inizio. In questo caso però una Luna potente in Scorpione e soprattutto un cielo astrologico così vitale, bilanciano questa situazione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tranquillo Ariete, se il giro di complimenti e auguri è partito dai Fedez (da parte di Conte, prima, e di Berlusconi, poi) sono sicura che toccherà presto anche a te! Giove sta per togliersi dall’opposizione ma tu, già da parecchio, meriti un premio per la tua instancabile resilienza tenuta in piedi grazie ad impegno e determinazione! Ricordati di suddividere il merito in parti uguale fra te e Marte che ti ha sostenuto per tutto questo tempo!

Amore: fai proposte allettanti al partner: non possono assolutamente rifiutare. Lavoro: svolgi al massimo delle tue capacità ogni compito che ti viene assegnato. Salute: hai già progettato mille attività casalinghe da svolgere nel weekend. Il consiglio del giorno: tramuta in un gioco a premi ogni piccolo lavoretto da svolgere in casa così da coinvolgere anche i tuoi conviventi!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Diciamocelo, Torone: questa Luna opposta, in compagnia della Luna a te dan proprio fastidio! Manca dolcezza, manca calore necessari a preparare il Natale. Ecco perché questo Mercurio ti convince a trovare da solo la strada giusta per tenerti impegnato e per creare in autonomia un po’ di atmosfera natalizia realizzando Pandori e Panettoni homemade direttamente nella tua cucina! Nessuno può fermare il tuo Natale!

Amore: arrabbiato con Venere, fai le boccacce e tieni lontano tutti quelli che ti fanno sentire incompreso. Lavoro: la fortuna aiuta gli audaci… e i Toro che non danno per vinti! Salute: un po’ di malumore passeggero non fa male a nessuno. Il consiglio del giorno: se ti costringono a fare un panettone in più per qualcuno che ti sta antipatico, c’è solo una cosa da fare: abbondare al massimo con l’uvetta!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Promettetemi una cosa Gemellini: che eviterete discorsi troppo lunghi e che non vanno da nessuna parte. Mercurio opposto vi convince che dovete arrivare a sviscerare tutti gli aspetti possibili di un discorso ma termina, invece, col farvi perdere il filo. Non vi basterebbero nemmeno i 3 minuti interi dei nuovi video di TikTok per dire tutto quello che pensate…!

Amore: avete ancora qualche giorno per farvi avanti! Lavoro: tanto da fare ed energie limitate: imparate e gestirvi. Salute: pendete con calma la giornata, non dovete rischiare di sentirvi troppo carichi. Il consiglio del giorno: allenatevi a dire “no” davanti allo specchio. Avete tutto il diritto di mettere da parte gli impegni minori per focalizzarvi su quello che vi serve davvero.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Luna a favore, così vicina a Venere, è un segnale di nostalgia e di emozioni che tornano a galla. Il mood che nei giorni scorsi ti ha fatto ripassare tutta la discografia di John Lennon a 40 anni dalla scomparsa, oggi potrebbe portarti a sfogliare le gallerie di vecchie foto per riesumare ricordi di vario genere. Ricordati solo di non sguazzare troppo in quel che è stato!

Amore: sei dolcissimo e insostituibile! Lavoro: ti trascini in ufficio con la sola promessa, fra te e te, che dormirai tantissimo durante le prossime ferie. Salute: la Luna sostiene i tuoi passi e riesce a tenerti saldo ed energico. Il consiglio del giorno: se hai bisogno di sentire la voce di qualcuno che ti manca, chiamalo direttamente senza stuzzicarlo con mille messaggini vocali. Sii diretto e vai al punto!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Luna e Venere potranno anche essere austere e storte come non mai, oggi, ma Marte e Mercurio a favore non ti tolgono assolutamente la voglia di scherzare. Ti lasci andare ed inventi nomignoli divertenti ed interessanti per tutti quelli che conosci! Una moda in voga già da tempo nella famiglia reale d’Inghilterra (dove la Regina stessa si è guadagnata il nickname di “Sausage” da parte del marito!).

Amore: preferisci startene in solitaria che lasciarti andare a frequentazioni poco soddisfacenti. Lavoro: coscienzioso, non lasci nulla al caso… anche quando preferiresti davvero che le ferie fossero già quì!Salute: mattinata un po’ turbolenta. Il consiglio del giorno: portati dietro un container pieno di caffè per restare sul pezzo anche con questa Luna fastidiosamente quadrata.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Combatti le convinzioni sbagliate che ti propina Mercurio e segui cuore e istinto. Fai come Kim Basinger che, a dispetto della sua età, non si lascia convincere a rifiutare di posare ancora come modella di Miu Miu. Venere e Luna puntano sul tuo charme rendendoti naturalmente bella e interessante… sarà impossibile dirti di no!

Amore: punta tutto sui sentimenti, lascia stare eventuali ragionamenti. Lavoro: non smetti di ricontrollare la lista degli impegni per evitare di dimenticare qualcosa! Salute: parti con una mattinata carica! Il consiglio del giorno: tieni la mente impegnata per evitare ogni possibile pensiero inutile! Va bene anche canticchiare mentalmente senza sosta!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte opposto oggi ha, per te, la stessa presenza scenica di Antonella Elia mentre tu incarni la Gregoraci: punta il dito su ogni tua scelta criticandoti e sminuendo ogni tua convinzione. Per fortuna Mercurio è dalla tua e riesci stoicamente ad alzare un sopracciglio mettendo in dubbio ogni paranoia che il pianeta della passione cerca di instillarti!

Amore: riesci ad ammaliare in modo elegante ed armonico. Lavoro: creare connessioni ed opportunità ti riesce benissimo. Salute: un po’ di occhiaie dovute alla stanchezza per colpa di Marte. Il consiglio del giorno: ogni volta che ti vengono in mente dei motivi per inibirti o criticarti fermati e fai una lista di almeno tre ragioni per credere in te!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nella lista delle top di Spotify rientri anche tu come miglior voce sensuale. Se potesse, la piattaforma ti farebbe leggere pure la lista della spesa, sicura di ottenere milioni di ascolti grazie alle tue capacità interpretative degne di un doppiatore professionista. Ad aiutare l’aspetto charmante abbiamo Venere che riesce a farti conquistare punti semplicemente col tono di voce.

Amore: magnetico come una super calamita. Lavoro: impegnato a gestire i casini che causano gli altri. Salute: ti svegli talmente energico che rifiuti quasi il caffè. (Ho detto quasi!). Il consiglio del giorno: l’empatia guida nella tua mano durante la scelta dei regali da fare. Poco importa se scivola sul reparto "dolciumi proibiti"!

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tutta questa storia di monoliti misteriosi che appaiono ovunque in giro per il mondo ti esaltano non poco. Stimolano questo Mercurio a tuo favore che ti rende già curioso di per te! A tuo favore abbiamo ancora Marte che non ne vuole sapere di farti poltrire sul divano in attesa che qualcuno di allunghi qualche biscotto allo zenzero. Per te solo attività ad ogni ora del giorno!

Amore: le tue storie di passione hanno un non so che di speziato! Lavoro: sotto l’albero di Natale solo manuali di PNL e di tematica manageriale. Salute: discretamente attivo. Il consiglio del giorno: per queste feste il regalo giusto per te è un videogame che ti faccia muovere a ritmo di musica nel tuo salotto!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Cedi alle tentazioni di un piccolo vezzo sull’onda di questi ultimi influssi di Giove. Grazie al pianeta gigante, fai come Madonna e ti lasci andare ad una di quelle cose che, hai sempre detto, non avresti fatto mai. Mentre la cantante si concede un delicato tatuaggio, andando contro alle sue convinzioni, sono proprio curiosa di sapere quale delle tue regole contravverrai oggi per sentirti un po’ più libero!

Amore: citando qualcuno più famoso di me: “il tuo bacio è come un rock!”. Lavoro: dinamico, i tuoi piani di espansioni arrivano fuori dal tuo ufficio… almeno fino alla macchinetta del caffè! Salute: la Luna di oggi ti è amica e ti fornisce una carica nuova e preziosa! Il consiglio del giorno: non è una colpa aver ceduto alla tentazione dei regali online: questo Marte ti affaticava a tal punto che il solo pensare di mettere i piedini fuori casa era già uno sforzo insostenibile!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ho un buon regalo per te, mio caro Acquario: un bel modellino di Wrangler della LEGO da costruire. Sono certa che ti terrà impegnato mettendo in moto gli ingranaggi della tua testolina (già sollecitati da Mercurio) e ti farà pure distrarre dagli influssi, poco simpatici, di quella antipatica di Venere. A volte basta solo aspettare il momento giusto per farsi avanti e poi… cogliere l’attimo!

Amore: non aspettare risposte da persone che non ti hanno capito davvero! Lavoro:se qualcuno passasse di fronte al tuo ufficio verrebbe stupito da quanti “Eureka!” esclami in poco tempo! Salute: affaticato ma non hai intenzione di mollare. Il consiglio del giorno: annoiato dai soliti esercizi per tenerti in forma? Prova a darti a qualche passo di danza a ritmo di musica! Il divertimento non è mica vietato mentre ci si allena!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non pensateci troppo e regalatevi un paio di nuove e fiammanti scarpe col tacco in grado di farvi sentire sexy! Dalle Louboutin passando per altri brand, sono certa che troverete il paio che fa per voi, in grado di dare una marcia in più al significato di questa Venere a favore. Non abbiate paura di sentirvi sexy da far paura!

Amore: inventate giochi sensuali da proporre al partner. Lavoro: piuttosto che rispondere al telefono, fingete di essere voi stessi la segreteria telefonica. Salute: in ottimo mood grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: per oggi ci vuole un look romantico e fantasioso!

Voto 8 –