Anche nell'oroscopo di sabato 10 ottobre le cose non verranno (quasi mai) mandate a dire e la diplomazia nei rapporti non sarà proprio la caratteristica per la quale verremo ricordati. Anche quella bella e risolutiva Venere in Vergine (l'unico pianeta che sta bene nel cielo astrologico di questi giorni) non brilla per empatia ed emotività. Permalosi state ben chiusi in casa!

L’oroscopo del giorno 10 ottobre

Le emozioni forti, e tutti coloro che le provano enfatizzate di natura, oggi si sentiranno decisamente incomprese. Colpa di quella Luna in Cancro (emotivissima fino all'estremo) che però se la dovrà vedere con le forze dei pianetoni in Capricorno. Quindi prepariamoci a leccarci le ferite sentimentali. Da soli!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

C’è chi dirà che sei infallibile, chi che lo hai fatto apposta. Poi c’è chi, come la sottoscritta, da colpa a Marte per questa tua inesauribile energia che ti porta ad esagerare un po’ troppo. Come Djokovic, sembri trovarti al posto sbagliato e nel momento sbagliato e finisci, assurdamente, per colpire per la seconda volta consecutiva un giudice di campo con la pallina. Responsabilità anche di Mercurio, che ti rende acuto e con un mirino al posto degli occhi!

Amore: costretto a scendere a compromessi. Lavoro: dibattiti e discussioni per arrivare ad un quorum. Salute: non proprio al massimo della forma. Il consiglio del giorno: se proprio vuoi fare attività fisica, ti prego di evitare sport dove potresti colpire qualcuno con delle palline!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dismettere tutti gli orpelli e tornare alle origini sembra essere una carta vincente, soprattutto se ti fai chiamare Arisa e ancora brami i tuoi vecchi occhiali e i capelli a caschetto. Essere se stessi ripaga sempre e, con queste Venere e Luna a favore, sono quasi tentata di consigliarti di uscire in pigiama per mantenerti comodo e propositivo. Attento a Mercurio: vuole metterti in difficoltà con i dilemmi più semplici!

Amore: reimpara ad amare te stesso. Lavoro: non incaponirti su delle mail troppo difficili. Chiedi aiuto! Salute: in buono stato. Il consiglio del giorno: prendi le cose con leggerezza. Non andare a ricamare con problemi irrisolvibili delle situazioni che possono essere risolte davanti ad una buona tazza di cioccolata calda.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vedete anche voi la “S” nel tatuaggio di Justin Bieber? Avete anche voi ricollegato quella rosa alla sua Ex? Sì? Allora probabilmente è tutta colpa di Venere quadrata che vi fa vedere del marcio anche dove non ce n’è. Marte, inoltre, vi rende proprio peperini e, anche quando non è necessario, vi fa esordire con battute di spirito leggermente fuori luogo. Attenzione soprattutto a quello che dite durante cene di lavoro o di rappresentanza…!

Amore: non siete troppo disponibili ad ascoltare sul serio. Lavoro: avete dei buoni progetti fra le mani. Curatevene! Salute: per citare Ligabue “state bene lì con voi”. Il consiglio del giorno: puntate verso attività in solitaria: una partita al vecchio Tetris o qualche altro videogame dove potete superare il vostro record personale.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Come Johnny Depp non vede l’ora del suo ultimo giorno di lavoro, tu non sogni altro che questo Marte si prenda una vacanza fuori dal sistema solare. Non meno Giove che potrebbe farti spender più del dovuto per questioni di ordinaria amministrazione. Ringrazi invece Mercurio e Venere che rendono più mentali ed intense le tue storie d’amore. (Evita le paranoie inutili però!).

Amore: sofisticato come un estratto di “Colazione da Tiffany”. Lavoro: non hai timore a prendere in mano la situazione. Salute: in buono stato emotivo! Il consiglio del giorno: parti la giornata regalandoti una colazione al bar. Meriti uno sprint per iniziare la giornata al meglio.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non c’è amicizia che tenga, soprattutto se quel rapporto ti ha regalato un bernoccolo importante di fronte a milioni di spettatori. Così, come il Divino Otelma ha deciso di denunciare la Cipriani, tu ti fai i tuoi conti e cerchi di verificare bene se hai conti in sospeso. Questi pensieri sono dovuto a Mercurio in quadratura che vanno a smuovere un po’ troppo il tuo orgoglio. Fidati dell’astrologa: sta buono e aspetta il tuo turno di Luna a favore.

Amore: ti costringono ad attendere un po’ troppo. Lavoro: odi la confusione in ufficio, preferisci decisioni nette e ponderate. Salute: in ripresa. Il consiglio del giorno: se dovesse passarti per la mente un qualche ricordo non proprio felice, evita di rimuginarci sopra. Al massimo prendine nota e cerca di elaborarlo più avanti.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

“Correre? No, preferisco stare a casa col mio uomo”. Eh sì, Eva Mendes ammette candidamente che una corsetta brucia calorie non è nulla confrontata allo sguardo intenso di suo marito. Merito di Venere che non ha remore nel spingere al massimo le sue, e le tue, emozioni! Mercurio e Luna, inoltre, decidono che è proprio il momento giusto per far vibrare intensamente le tue sensazioni. Fidati di loro!

Amore: travolta da emozioni incontrastabili. Lavoro: improvvisamente, tutti i pezzi si incastrano. Salute: inizi benissimo la giornata. Il consiglio del giorno: fai come Gandalf de “Il Signori degli Anelli”: se sei in dubbio su che strada prendere, fidati del tuo “naso”.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Giove, Saturno, Marte e Luna, tutti in fila per cercare di renderti la giornata un po’ troppo difficile. Tieni duro e non scappare in mare aperto come la donna ritrovata in Colombia dopo ben due anni dalla sua fuga. Hai Venere e Mercurio pronti a darti man forte che rendono la comunicazione in coppia e con gli amici sinceri più facile e valevole. Evita gli sforzi fisici: non hai più il corpo di una volta!

Amore: è un rifugio contro gli ostacoli di oggi. Lavoro: alla scrivania, assomiglio più ad una belva che ad una persona. Salute: un po’ assonnata anche a metà mattinata. Il consiglio del giorno: prenota un volo per Ulan Bator e scegli di rimanerci per un tempo minimo che va dal mese al secolo.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei peggio di Sherlock Holmes e ti sei deciso a trovare il significato dell’incisione segreta che ha scritto sull’anno di fidanzamento la Regina Elisabetta. A volte mi chiedo come facciano a venirti in mente certe missioni impossibili! Mercurio aumenta il tuo ingegno mentre Venere ti rende sexy come Daniel Craig nei panni di 007. Attento: potresti mietere tanti cuori innamorati di te!

Amore: hai più share di una puntata della D’Urso. Lavoro: ami dare ordini. Salute: sulla cresta dell’onda. Il consiglio del giorno: non ti preoccupare per battute e freddure. Non ne hai bisogno per far colpo e poi, con questo Mercurio, puoi andare tranquillamente a braccio.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti ferma nulla e come te anche Luciana Littizzetto continua a fare il suo, da casa, anche con la gamba ancora ingessata. Marte continua a darti energia e a renderti forte nei tuoi cavalli di battaglia, peccato invece per Venere. Quadrata e sghemba non ti aiuta troppo nelle relazioni interpersonali e potresti essere un po’ troppo ruvido con chi ti vuole davvero bene.

Amore: cerca di lasciarti andare un po’ di più. Lavoro: osservi la pila di scartoffie sulla tua scrivania con astio. Salute: un po’ nervosetto. Il consiglio del giorno: se non sai come farti perdonare per un errore col partner, punta sui classici mazzi di fiori. Belli a vedersi e sempre d’effetto.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai bisogno di estraniarti dal mondo oggi? Nessun problema, ho quello che fa per te! Hanno aperto una piattaforma per permettere a chiunque di ascoltare i suoni di boschi e foreste sparsi in tutto il mondo. Questa Luna opposta non potrà in alcun modo ostacolarti in questo viaggio virtuale a contatto con la natura! Mercurio a favore, inoltre può aiutarti ad immaginare di essere davvero immerso nel verde! Provaci!

Amore: gesti delicati e pieni di sentimento. Lavoro: attento a non essere troppo duro con chi prova a fare del suo meglio. Salute: Luna stortissima. Il consiglio del giorno: assicurati di aver preso un bel respiro prima di rispondere di traverso a chiunque ti capiti a tiro!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La possibilità di cambiare icona ad Instagram e poterla tenere per un mese a seconda del tuo umore, ti permette di accedere ad una libertà piccola ma sfiziosa. Marte è ancora dalla tua e ti aiuta, in qualche modo, a non fermarti troppo a pensare. Nel frattempo, anche Venere e Luna provano a farti sentire qualche nuova emozione… a patto che tu sia disposto a lasciarti andare!

Amore: occasioni interessanti. Lavoro: troppo complicato… Salute: ti svegli un po’ sballottato dai sogni. Il consiglio del giorno: per quanto complesso e stancante, cerca di soffermarti un po’ di più su regole e consigli. Ne va del tuo bene!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mettete l’amore e l’affetto da parte, a causa di questa Venere opposta, e pensate un po’ al vostro tornaconto. Strano vedervi in questa veste ma, se anche l’ex di George Michael ha trovato il coraggio di avanzare pretese, non vedo perché anche voi non dobbiate mettere dei limiti alla vostra proverbiale bontà. Luna e Mercurio vi rendono determinati e concentrati. Più che pesci siete diventati squali!

Amore: le chiacchiere stanno a zero! Lavoro: siete voi a dirigere i lavori. Salute: super carichi. Il consiglio del giorno: cercate di non esagerare con le pretese, mantenete un profilo assertivo ma elegante.

Voto 8 e mezzo