Eccoci oggi con l'oroscopo per l'estate 2021. Finalmente è arrivata la stagione calda, e non possiamo ovviamente lasciarvi senza un oroscopo da consultare più volte nel corso dei prossimi mesi, che vi spieghi quali saranno le influenze delle stelle sul vostro segno zodiacale. Siete pronti? Ecco per tutti i segni le previsioni astrali sull'estate appena cominciata.

L’oroscopo dell’estate 2021: previsioni astrali segno per segno

In questi prossimi giorni fino alla fine del mese di giugno Venere si troverà nel segno del Cancro ma poi stanzierà nel Leone a luglio e in Vergine ad agosto. Allo stesso modo anche Marte, il pianeta che domina flirt estivi e le energie, si troverà a passare tutto il mese di luglio nel segno di fuoco del Leone per poi approdare nel segno della Vergine alla fine del mese e restarci per tutto agosto. Mercurio infine, il pianeta del pensiero ottimo anche per lunghe chiacchierate in riva al mare o nuove conoscenze, nei prossimi mesi non farà delle soste significative e quindi viaggerà veloce dal segno dei Gemelli fino a quello della Vergine.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Quanto ti piace Ariete entrare nell'estate trionfando come il vincitore di un torneo di boxe quando sale sul ring per ricevere il premio! Allo stesso modo anche tu ti sentirai assolutamente invincibile e soprattutto instancabile. Via libera senza alcun freno a nottate pazze e divertenti… Ovviamente con gran finale erotico. Hai tutta la mia invidia!

Amore: l’amore è da afferrare al volo prima che scappi via! Meglio prima che poi!

Lavoro: le idee migliori per qualche business vincente ti verranno mentre leggi giornali scandalistici sotto l’ombrellone!

Salute: un crescendo inarrestabile. Dai che quest’anno si vince la coppa a battilarde della spiaggia!

Il consiglio del giorno: quest’estate è come te: da vivere tutta d’un fiato senza aspettare! Metti il turbo!

Voto 8 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Inizialmente, nel mese di luglio, non sembrerà decisamente l'estate migliore della tua vita, Toro! Ad agosto però avrai come la sensazione che, una volta pagato pegno, potrai goderti la grande libertà di chi ritiene di essersi assolutamente meritato un divertimento da paura. Con anche Marte a tuo favore ti dividerai tra succulenti fritti misti e baci al tramonto sulla spiaggia.

Amore: farai fatica a scegliere a quale pretendente concedere per primo la mano… la decisione verrà presa solo alla fine della stagione!

Lavoro: estate piena di impegni e calore… attento a non surriscaldare pensieri e materia grigia!

Salute: luglio prendilo come mese sabbatico: riuscirai a recuperare la voglia di mettere il piedino fuori dal gazebo solo in agosto!

Il consiglio del giorno: portati i cruciverba in spiaggia: userai il giornaletto per studiare bene la situazione prima di gettarti a capofitto una volta che avrai capito chi è il più carino del bagnasciuga!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se volete un consiglio dell'astrologa, Gemellini miei belli, godetevi tutta e subito l'estate nel mese di giugno e luglio. Questo perché ad agosto tutti i pianeti nel segno della Vergine vi renderanno particolarmente polemici oppure poco attratti dalle chiacchiere con gli sconosciuti, di solito vostro cavallo di battaglia.

Amore: avete piani bellicosi per la stagione estiva 2021! Vi consiglio di prenderla in velocità e puntare subito il più bono della spiaggia senza tergiversare troppo! Invitatelo alla prima serata del chiringuito!

Lavoro: i vostri progetti di aprire un baracchino che vende granite andranno spegnendosi come la grattachecca lasciata sotto il sole cocente: lento ma inesorabilmente.

Salute: prendetevi delle giornate di ozio totale: cercate di non arrivare stremati al futuro ritorno in ufficio!

Il consiglio del giorno: una giornata intera in un parco di divertimenti può essere un buon modo per fare qualcosa di diverso rispetto al solito “prendere il sole”! Pensateci!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dato che tu sei un segno zodiacale famoso per la sua cautela e previdenza, anche quanto a emozioni ed energie tipiche dell'estate sei partito con largo anticipo. Il tuo mese della grande passione e delle follie sfrenate è stato giugno, poi avrai come la sensazione di doverti riposare per tutto il resto della stagione calda. Ad agosto però nessuno saprà davvero resistere ai tuoi inviti a cena che siano in riva al mare o direttamente sotto le lenzuola.

Amore: ti piaci da impazzire così come sei e non hai alcuna intenzione di metterti in discussione: sappi che questo rende particolarmente sexy anche la tua richiesta di una camomilla calda alle 11 di sera a bordo piscina.

Lavoro: hai bisogno di andare in vacanza con l'animo in pace e la certezza di avere fatto tutto per benino in ufficio. Sollo così potrai spegnere la testa e concentrarti solo sui racconti d'amore delle amiche.

Salute: per non perdere la forma fisica, continuerai ad allenarti pure in acqua: ogni giorno farai almeno sei vasche verso gli scogli e ritorno!

Il consiglio del giorno: non pensare già troppo in là! Dannarsi l’anima perché la pausa estiva dura troppo poco non ti permette di godere appieno del qui e ora!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Direi proprio che in questo mese di luglio ti riscatti da un anno in cui, tra Saturno e Giove, i pianeti sembravano essersi tutti accaniti contro di te. Probabilmente erano gelosi della luce che normalmente emani! Ovviamente il grande charme, la sicurezza in te stesso, l'esplosione di desiderio e passione che ti accompagneranno a luglio ti lasceranno soddisfatto anche per tutto il mese di agosto. Caro Leone insomma non hai proprio nulla di cui lamentarti.

Amore: altroché bandiera rossa: qua le emozioni sono peggio di una mareggiata ricolma di novità e conoscenze che ti stravolgono le giornate!

Lavoro: non ce la fai proprio a spegnere il cellulare del lavoro eh!?

Salute: tornerai in ufficio con un aspetto energico ed abbronzato! (Sempre se decidi di non licenziarti e vendere cocco a Lanzarote!)

Il consiglio del giorno: tavola da surf e crema doposole non possono mancare nella tua valigia! (E nemmeno il costumino striminzito per mettere in mostra tutto il ben di Dio!).

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La tua sarà un'estate in graduale miglioramento con un'esplosione finale di sex appeal, coinvolgimento, charme e fascino in grado di fare invidia allo spettacolo pirotecnico in Costa Azzurra per festeggiare la fine dell'estate. Agosto è decisamente il tuo mese e addirittura non brontolerai per le spiagge troppo affollate ma ne approfitterei per conoscere più persone possibili… Adorabile questa Vergine!

Amore: carburi con calma. Arrivando sulla sabbia intabarrata e col pareo ma finendo col mostrare un bikini sexy e che lascia poco all’immaginazione!

Lavoro: passi le vacanze a dare consigli al baracchino dei gelati su come moltiplicare i profitti! L’anima da imprenditrice non va in vacanza!

Salute: ti prendi talmente bene coi balli di gruppo che finirai con fare l’animatrice su tutta la costiera!

Il consiglio del giorno: goditela fino in fondo senza pensare troppo alle calorie: puoi concederti anche quel cucchiaio in più di sorbetto al pistacchio!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Risolvi ogni genere di malumore e insicurezza nel mese di giugno così che tra luglio e agosto ci saranno solamente sorrisoni, questa volta senza nemmeno un briciolo di diplomatica mendacità! Lo dico sempre con amore, sia chiaro. Adorerai tornare nei tuoi panni di chi preferisce farsi scorrazzare in motorino per le vie del centro città piuttosto che dover organizzare una serata per tutti. Marte col suo decisionismo se ne sono andati e tu preferisci farti portare a braccetto e sorridere come una first lady!

Amore: amori che sbocciano al rientro dei mesi di villeggiatura! Magari con qualcuno che non ti eri mai accorta di avere accanto prima!

Lavoro: farai fatica a chiudere le pratiche prima della pausa estiva…

Salute: idratati bene senza dimenticare la dose quotidiana di frutta! È vitale con i calori di questa estate!

Il consiglio del giorno: curati della tua pelle: la protezione non è mai abbastanza!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Abbiamo capito che il 2021 non sarà un anno semplicissimo e il mese di luglio ne sarà una riprova… Per fortuna hai ancora agosto per riscattarti e tornare divertente, coinvolgente, pieno di iniziativa. Anzi, a dirla tutta, il mese di agosto sarà perfetto anche per pensare a nuovi progetti da mettere in piedi una volta rientrato in città. Quindi quando sarai di malumore usa le ore di solitudine per mettere in moto la testolina.

Amore: tieni a bada sguardi e giochi di seduzione… soprattutto se sei già accompagnato!

Lavoro: qualcosa mi dice che ti dimenticherai di lasciare il messaggio del “fuori ufficio” sulla mail del lavoro…

Il consiglio del giorno: mantieni il controllo: abbandona il programma di fare le tre del mattino tutte le sere… non hai più il fisico!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarà impossibile farti stare zitto in questa estate e soprattutto fermo! Devo ancora decidere bene se a camminare più velocemente saranno i tuoi pensieri, le tue proposte o le tue gambette… Anzi no, anche i baci concorrono decisamente alla gara. Sono sicura in tutti i casi che per la noia non ci sarà assolutamente spazio tanto che anche dormire quattro o cinque ore per notte ti scoccerà un pochino.

Amore: potresti incontrare qualche sirena pronta ad ammaliarti… bada bene che non sia in cerca soltanto di avventure!

Lavoro: qualcosa mi dice che i colleghi non ce la faranno proprio a stare senza di te a qualche settimana prima del rientro…

Salute: pianifica con anticipo il tuo viaggio di rientro: non rischiare di finire imbottigliato nel traffico!

Il consiglio del giorno: l’abbronzatura è più sexy se è sana e uniforme… attento a non addormentarti solo su un lato sotto il sole!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per tutti coloro che sono riusciti a sopportarti nel mese di giugno in cui tra Venere e Marte in opposizione hai sfoggiato tutte le tue espressioni più burbere e antipatiche, direi che è più che meritata un'estate meravigliosa. Tra luglio e agosto conoscerai soltanto la voglia di goderti la vita e non ti passerà nemmeno per l'anticamera del cervello di privarti di un piacere… Così mi piaci!

Amore: pazienta. L’amore più romantico è quello che vivi all’imbrunire, sulla spiaggia, al chiarore di un falò!

Lavoro: l’estate porterà occasioni passeggere di collaborazioni fruttuose! Magari scopri di essere un artista dei tatuaggi temporanei!

Salute: ci prenderai gusto con i corsi di acquabike! Magari scopri una nuova passione!

Il consiglio del giorno: organizzati per ammirare la notte delle stelle cadenti dal miglior punto possibile! Hai tanti desideri da esprimere!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa estate sarà un po' strana, caro Acquario. Se è vero che questo 2021 è l'anno che ti sollecita di più perché senti che le tue caratteristiche sono ben rappresentate dagli eventi e dalle situazioni sociali, in compenso tra luglio e agosto preferirai un po' di solitudine, calma, addirittura introspezione. È vero che hai molto a cui pensare e tanti progetti da mettere in piedi quindi, per festeggiare, ti ritaglierai soltanto le ore dell'aperitivo. Anche il partner dovrà vedersela con il tuo lato più solitario.

Amore: non cedi alle avances nemmeno se sono accompagnate da una fresca fetta di anguria! (Al massimo ti prendi il cocomero e scappi!).

Lavoro: ti sei portato il lavoro persino sotto l’ombrellone?! Ma perché!?

Salute: la tecnica di leggere un libro noiosissimo sotto l’ombra delle capannine sulla spiaggia è top se vuoi cadere addormentato dopo dieci nanosecondi!

Il consiglio del giorno: rimanda alla fine dell’estate appuntamenti e prime uscite: tornerai carico e abbronzatissimo, pronto a fare colpo!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dato che nel mese di agosto sarete decisamente intrattabili, insofferenti a qualsiasi genere di coccole (figuriamoci al caldo), sarà bene che prenotiate le vostre vacanze con tanto di dichiarazioni d'amore senza freni per il mese di luglio. In compenso, se voleste provare quelle esperienze mistiche e ascetiche come la settimana nel monastero zen o nel convento abbandonato direi che è proprio il momento giusto.

Amore: il cuore sembra in burrasca… preparatevi!

Lavoro: smettete di farvi problemi per quando rientrerete alla scrivania! Ci penserete poi!

Salute: in tensione e poco inclini al rilassarvi! Fate di tutto per lasciarvi un po’ andare!

Il consiglio del giorno: portate sempre una paletta e un secchiello di scorta: sono quasi certa che dimenticherete sicuramente qualcosa a casa!

Voto 6 +