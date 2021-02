Benvenuti all'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 febbraio: quindi, è ovvio, in questa settimana si parla di amore in tutte le sue forme. Che sia amore verso un partner, verso se stessi, verso amici e parenti in tutti i casi il pianeta che domina questi sentimenti è proprio Venere (potevate arrivarci!). Venere in questa settimana si trova nel segno dell'acquario che non è famoso per l'emotività profonda e la dolcezza nell'esprimere ciò che prova. Di contro, e grazie a questo segno zodiacale sì stiamo portando avanti una lotta sociale contro gli stereotipi anche di coppia. Applausi!

Oroscopo settimanale 8-14 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

Nell'oroscopo di questa settimana troviamo anche la Luna nuova ovvero la congiunzione di Sole e Luna a 23° del segno dell'Acquario. Ogni volta che c'è la Luna nuova, in questo caso nelle prime ore della mattina del 12 febbraio, realizziamo un tema natale e quello di questa lunazione sembra davvero essere molto ottimista quanto a ripresa di energie e vitalità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L'amore ti bacia il giusto e, conoscendoti, credo proprio che questo sia il modo migliore per evitare che tu ti imbarchi in colpi di testa dettati dalla passione che brucia.se un po' ti conosco infatti potresti rischiare di chiedere la mano anche al casellante dell'autostrada che ti ha sorriso in modo particolarmente dolce e ammiccante nel darti il resto del pedaggio. Le mezze misure non saranno particolarmente divertenti ma di sicuro sono sagge.

Voto 7 educato.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non appena la tua dolce metà si presenterà alla porta tu alzerai la mano per chiedere se sia possibile passare subito ai fatti: corteggiamenti, dolcezze, scambi di opinioni e chiacchiere del più e del meno ti annoiano tanto che potresti non riuscire a trattenere gli sbadigli. Il bello è che grazie alla tua schiettezza (e a Marte nel tuo segno zodiacale) non ti farai pregare né per spogliarti né per abbandonarti ai piaceri carnali. Dici poco!

Voto 6 che i piaceri carnali sono comunque apprezzati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutto in questo periodo sembra davvero divertirvi: lavoro, tempo libero e amore. Praticamente accade proprio quello che voi adorate: stimoli intellettuali e giochi a due che solleticano le vostre fantasie. Perché si sa, il Gemelli è felice solamente quando la sua testolina è appagata. Direi che potete ritenervi più che soddisfatti da questa settimana dell'amore, qualsiasi sia la vostra specifica condizione sentimentale.

Voto 9 e mezzo per l'ottimismo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tutto fila liscio tu non hai nessuna intenzione di rovinare questa meravigliosa armonia nella quale nessuno ti cerca più di tanto ma tu hai talmente tanti interessi arretrati da stare benissimo solo soletto con te stesso. Poi, a dirla tutta, l'amore non è che vada male, anzi! Quindi al partner dedichi brevi ma intensissimi momenti di passione e per tutto il resto ti abbandoni alla dolcezza dei tuoi pensieri. What Else?

Voto 6 e mezzo senza pretese

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il giorno di San Valentino nello specifico ti consiglio di chiuderti in casa e di non aprire la porta per nessun motivo a meno che fuori non ci siano un gruppo di carissime amiche con tanto di champagne e maschere di bellezza per il viso. Anzi, se vogliamo fare le cose per bene e metterti al riparo da ogni perdita completa della ragione, sarebbe meglio fare altrettanto anche per il giorno di Luna nuova in Acquario ovvero il 12 febbraio. Se andiamo avanti così è quasi necessario che tu prenda una settimana di ferie. Unico modo per sfuggire a tutto ciò è concentrarti solo su ciò che ti fa stare bene.

Voto 4 ma evita qualsiasi contatto umano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'amore e il sentimento ci sono ma decisamente messi in ombra da un sex appeal che non lascia scampo a chiunque tu abbia deciso debba essere la tua preda. Te ne freghi delle buone maniere (tu!!) e preferisci improvvisate da casquet fuori dall'ufficio e container di rose rosse consegnate direttamente a domicilio. Non contempli neanche l'ipotesi di un no tanto che nemmeno ti prendi la briga di fare la domanda fatidica: in effetti tutto questo ardore è meglio prenderlo al volo finché c'è!

Voto 9 per l'audacia da conquistatrice.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente, proprio alla vigilia di San Valentino, Venere torna a tuo favore e te la puoi godere tutta come si fa con le meritatissime vacanze d'agosto dopo un anno di duro lavoro… Quindi questa settimana sarai ufficialmente la fidanzata perfetta, la migliore mogliettina e persino l'amica che tutti si metterebbero in fila per avere. Per riscaldarti però partirai con tutte quelle cose che fanno parte dei corteggiamenti, anche se avessi lo stesso partner da già cinquant'anni: cenette a lume di candela, olii essenziali per bagni caldi con finale piccante e molto altro che in fascia protetta non posso dichiarare.

Voto 9 che te lo meriti dai.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In questa settimana d'amore proprio non ne vuoi sapere e non soltanto verso il partner ma nemmeno degne Rai di uno sguardo la tua famosissima collezione di Sex Toys. Lo so, adesso l'ho svelato ufficialmente ma sappi che tutti da sempre ne hanno il sospetto: sei tu il massimo esperto sul campo di ogni genere di piacere anche auto-generato. Il fatto è che per colpa di Marte in opposizione in questo specifico San Valentino gli unici tuoi desideri bollenti sono nei confronti delle lasagne della mamma!

Voto 5 e mezzo se la smetti si ringhiare ogni volta che qualcuno si bacia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quanto ti piace darci dentro con le dichiarazioni d'amore, Sagittario! Per quest'anno non ti farai mancare proprio niente e anzi potresti addirittura esagerare (colpa di quel Giove in eccesso) e affittare per l'occasione menestrelli da serenata sotto al balcone dell'amata e poeti affermati che declamino al posto tuo versi da far commuovere anche Crudelia Demon. Anche meno, soprattutto se la tua dolce metà non è un tipo particolarmente esibizionista.

Voto 8 ma vacci piano, ok??

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Si sa che tu non hai davvero le mezze misure, capricorno! Quindi in un periodo come questa settimana in cui l'amore sembra davvero aver messo le radici nel tuo cuoricino meglio di un rampicante da balcone, sarai prontissimo per grandi progetti di coppia. È un attimo che ti presenti con la copia del mutuo trentennale da far firmare alla tua dolce metà oppure con le partecipazioni già stampate per il vostro matrimonio. Ottimi buoni propositi ma ricordati di chiedere anche il parere del tuo partner.

Voto 8 e mezzo perché questo Marte a favore va sfruttato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non voglio sentire un lamento nemmeno per sbaglio, nemmeno se dovessi urtare con il mignolino del piede lo stipite della porta. Zitto e muto per rispetto a tutti gli altri segni che non saranno fortunati quanto te in questa settimana. Via libera ad occhi a cuore, dichiarazioni d'amore, dolcezze ed effusioni non solo verso chi ami ma anche verso chi incroci per caso nelle corsie del supermercato. Niente, e la mia è tutta invidia perché la tua settimana dell'amore va alla grandissima.

Voto 10 e lode e tanti complimenti

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Lo so benissimo che anche il solo profumo dei cioccolatini di San Valentino ti fa immediatamente venire l'acquolina dei sentimenti. Avresti davvero voglia di sbranare di baci la tua dolce metà ma poi, causa emozioni fortissime e altalenanti peggio dei tappeti con le molle, vi ritroviamo a piagnucolare guardando foto di amori passati. Quanto vi piace struggervi d'amore! Anche se, grazie a Marte a favore basterà un soffio sul collo per farvi dimenticare tutto e concentrarvi solamente sul partner attuale. Beato lui.

Voto 8 perché come vivete l'amore voi solamente le principesse Disney.