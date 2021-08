L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 agosto 2021: Pesci e Sagittario si cuciano la bocca Anche nell’oroscopo di questa settimana che va dal 9 al 15 agosto 2021 Venere e Marte si trovano nel segno della Vergine dove transiterà per qualche giorno anche la Luna. Ancora una volta quindi i segni di terra saranno fortunatissimi ma soprattutto carichi di energie, complice anche la Luna crescente! Vi consiglio di evitare persone di questi segni zodiacali come avversari anche nel torneo di racchettoni sulla spiaggia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 agosto non vi abbandona nemmeno se siete sotto all'ombrellone! L'astrologa, come il più audace dei bagnini, vi recupererà ovunque voi siate per raccontarvi le previsioni astrali della settimana. Anche in questi giorni ci sarà un indiscusso trionfo dei segni di terra perché Venere e Marte, e per qualche giorno anche la Luna, transitano tutti nel segno della Vergine. Ragione, calma, voglia di comprendere ma anche di chiacchierare, ascoltare e approfondire saranno all'ordine del giorno.

Oroscopo settimanale 9-15 agosto 2021: le previsioni segno per segno

Il bello di questa settimana è che, a partire dalla Luna nuova di domenica 8, sarà una settimana di Luna crescente nella quale siamo pronti a ricaricarci di energia. I pianeti in Vergine serviranno a far sì che queste energie non siano solo fisiche ma anche mentali e che nella nostra idea di recupero ci siano anche delle ore dedicate alla meditazione, all'ascolto, ad imparare cose nuove.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti godi ancora una settimana nella quale, per buona parte del tempo, Mercurio sarà a tuo favore il che significa che hai così tanta voglia di chiacchierare che addirittura ti infili nelle discussioni della famiglia all'ombrellone di fianco e attacchi bottone anche con chi sta facendo il morto a galla vicino alla boa. Tutto questo però è meraviglioso perché significa che hai energie da vendere e che saprai ben sfruttare questi giorni di Luna crescente.

Voto 8 per la faccia tosta di attaccare bottone davvero con tutti

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dato che questo 2021 non è sempre stato per te dolce come una cheesecake ricoperta di panna montata, adesso goditi un mese nel quale sarai davvero irresistibile sia per gli altri che per te stesso. Ancora per qualche giorno datti alle attività fisiche, dal sesso allo sport dirottando qualche volta sulle coccole, ma evita il più possibile di infilarti in discussioni insidiose.

Voto 9 per l'invidia del sesso da (porno) star!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La voglia di chiacchierare non ti manca ma le chiacchiere saranno perlopiù polemiche soprattutto quando anche la Luna, tra martedì e mercoledì, entrerà nel segno della Vergine. Hai proprio l'impressione che tutti intorno a te abbiano il cervello innacquato con lo Spritz e che nessuno possa capirti davvero… Il fatto è che ogni tanto sarai tu a te non avere nessuna intenzione di farti capire, ma questo non lo dico troppo ad alta voce altrimenti ti arrabbi anche con me.

Voto 5 per l'impazienza

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quando si dice essere davvero sereni, senza nessun pensiero che ti passi per la testa se non che cosa preparare per l'aperitivo con gli amici che vengono a trovarti a casa! Sorridi fin dalle prime ore del mattino anche quando la sveglia dovesse suonare prima dell'alba per far sì che tu faccia yoga aspettando il sorgere del sole davanti al mare. Sei così in sintonia con la vita che avrai l'impressione che il karma ti stia portando sulla canna della bicicletta.

Voto 9 se all'aperitivo inviti anche l'astrologa

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai sete ma non (solo) di birra al tramonto sulla spiaggia! La tua sete sarà principalmente intellettuale, cosa che potrebbe lasciare stupite le persone intorno a te che normalmente sono abituate a vederti come il re della festa irriducibile anche molto dopo l'orario di chiusura dei locali. Questa è una settimana perfetta per darti all'accumulo smodato non tanto di scarpe e costumi da bagno in saldo bensì di informazioni. Sfruttalo.

Voto 8 e mezzo perché sai che io sono sempre dalla parte dei secchioni

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine non stare a perdere tempo a leggere il tuo oroscopo ma vai a conquistare il mondo, limonare duro, a tacchinare anche gli sconosciuti perché il coraggio sarà in te come in Annibale il conquistatore. Certo, sono sicurissima che tu riuscirai a trovare il tempo, anche in mezzo a tutto questo divertimento sfrenato, per dedicarti alla coltivazione della tuo intelletto con lo stesso amore che si dedica alla piantina sulla scrivania.

Voto 10 e l'astrologa muta!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti sentirai bene in questa settimana come quando hai appena finito una fantastica cena a lume di candela sulla spiaggia ma non devi avere nessun senso di colpa perché sei riuscita a dire di no al carboidrato e contemporaneamente agli zuccheri del dolce. Quindi ti senti doppiamente bene. Adesso ti meriti un bicchiere (almeno) di vino!

Voto 7 per la serenità senza nuvole

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Qualche paranoia potrebbe ancora telefonarti col numero sconosciuto per farti cadere nel tranello un po' come fanno gli operatori telefonici anche ad agosto! Il bello però sarà che con Marte e Venere entrambi a tuo favore sarai capace di scacciarla via come si fa con la zanzara insidiosa la sera al mare! Hai davvero voglia di goderti non solo il sesso ma anche tutto l'amore che riuscirai ad accumulare.

Voto 8 di incoraggiamento

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La voglia indiscussa di dire la tua non si placherà nemmeno quando, per colpa di Venere e Marte in quadratura, non avrai nessuna intenzione di sentire le risposte degli altri. Quanto ti piacerà fare come chi al bar della spiaggia o in una comitiva di amici solleva un argomento politico insidioso e poi si defila per andare a ordinare un cocktail! Se fossi in te sfrutterei Mercurio a favore per tuffarti in un bel librone nel quale scaricare catarticamente tutto il tuo nervosismo.

Voto 6 se ti immedesimi in un super eroe!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Saranno tutti stupiti intorno a te dal vederti dolce, disponibile, onestamente sorridente e addirittura accudente molto meglio della baby-sitter che le più fortunate riescono a portarsi anche al mare! I bambini con te si divertiranno da pazzi ma anche i grandi non vedranno l'ora di averti a disposizione per chiacchierare e proporti di fare cose hot che in fascia protetta non si possono proprio raccontare.

Voto 10 che questa volta te lo meriti proprio…

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

A parte il fatto di avere la sensazione che nel tuo cervello ci stia la stessa aria che viene immessa col compressore nei castelli gonfiabili per far divertire i bambini, per tutto il resto direi che le cose migliorano decisamente. Il fatto è che con questo eccesso di Urano nell'aria e nel tuo carattere avrai davvero pochi freni nel dire, fare, sentenziare tutto quello che pensi. Diplomazia questa sconosciuta.

Voto 6 e mezzo per la schiettezza, dote ormai rara.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarà meglio per te, anche in questa settimana, tenerti decisamente lontano da più esseri umani possibili. Quando hai bisogno di affetto ti consiglio di richiederlo al gatto ma soprattutto ti consiglio di contare fino a 102 mila e ritorno prima di esprimere un pensiero poco gentile. La mia speranza è che contando fino a 102 mila e ritorno tu ti dimentichi che cosa stavi pensando! A mali estremi…

Voto 5 se riesci a fare la lucertola sotto il sole e nulla di più.