Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre, on la Luna calante e Venere ufficialmente stanziatasi nel segno della Vergine, preparate vi a farmi un sacco di paranoie! Certo, poteva andare peggio, poteva esserci Saturno retrogrado che invece, almeno lui, ci grazia per ora di moto diretto. In un segno decisamente agguerrito come l'Ariete, Venere in Vergine e la Luna calante portano ad una insicurezza continuamente alla ricerca di conferme. Certo, la logica attenta della Vergine conterà fino almeno a cinque prima di fare dichiarazioni sentimentali compromettenti, da ciascun lato.

Oroscopo settimanale 5 – 11 ottobre: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della settimana non andrà però ovviamente per tutti allo stesso modo: soprattutto per chi se la deve vedere con questa sosta particolarmente incarnita di Marte potrebbe essere una settimana di insofferenza. Parliamo di Cancro, Capricorno e Bilancia. Ricordatevi però che io sono una grande sostenitrice dei transiti, come questo di Marte, che ci fanno fare finalmente delle cose in una modalità sconsiderata che, con la sola ragione, non saremmo mai arrivati a mettere in pratica. Quando si dice voler vedere il bicchiere mezzo pieno!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua modalità nel vivere questa settimana è inevitabilmente in agitazione. Che tu abbia il cuore in fermento per un nuovo amore, che tu sia sull'orlo di un inevitabile ed irrecuperabile sfan***amento (termine tecnico astrologico!), in tutti i casi diciamo che la noia non colorerà di grigio le tue giornate. Nemmeno se vivi in val padana. Quindi caro Ariete preparati sempre almeno un posto letto di riserva, non si sa mai!

Voto 8 e mezzo perché questa è comunque la tua natura: focosa!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa storia di Mercurio in opposizione ma Venere a favore esalta i tuoi pregi e minimizza i tuoi difetti. Ma cosa vuoi di più dalla vita Torone? Praticamente saranno tutti concentrati nell'ammirare quanto tu sia bravo ad abbinare i colori, preparare torte, sorridere amorevolmente anche agli sconosciuti che si dimenticheranno di farti le domande fondamentali. Capo compreso. In tutti casi a chi dovesse chiederti qualcosa di sconveniente allunga un muffin e siamo a posto così!

Voto 8 perché sai bene usare le tue armi anche se ha a disposizione solo una limetta per le unghie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete presente, Gemelli, quando nell'introduzione all'oroscopo della settimana (perché voi avete letto l'introduzione all'oroscopo della settimana, vero?) parlavo di questo assetto astrologico che richiama la paranoia? Ecco, benché Marte pare proprio che vi lasci in pace, la vostra testolina non vuole saperne di risposte superficiali. Pensate, ripensate, confrontate i vostri pensieri con chiunque, anche con chi dichiara di non saperne assolutamente nulla di quello di cui voi state parlando. Dimenticare anche di mettere i pantaloni per uscire di casa perché la vostra capoccia sta facendo gli straordinari.

Voto 6 e mezzo perché so che la situazione vi intriga molto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Benché ci troviamo nel bel mezzo della stagione delle piogge, sappi che sul tuo oroscopo non può sempre piovere, Cancretto! Quindi preparati e stappare una bella bottiglia di rosso perché Venere è un po' più a favore della settimana scorsa e Mercurio è decisamente più a favore di 10 giorni fa. Goditi un'aria da intellettuale che, credi all'astrologa, acchiappa parecchio, soprattutto in tempi di feste contingentate e primi freddi alle porte.

Voto 6 e mezzo perché come le leggi tu le poesie nessuno mai.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Beh, leoncino mio, Venere se n'è andata e la tua settimana potrebbe risultare più noiosa di quanto non avessi sperato. Mercurio in quadratura ti toglie anche quella capacità di attaccare bottone con chiunque, anche con chi hai accidentalmente tamponato per colpa della tue energie eccessive ed incontenibili. Sappi però che rimani la giaguara del ribaltabile che ami essere e forse il fatto che tu non abbia voglia di scambiare chiacchiere amorevoli nel post coito può anche essere un vantaggio!

Voto 7 perché in quanto giaguara te lo meriti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non ti lamentare anche questa settimana, Verginella, perché proprio non ne hai alcun motivo. Venere, quel pianeta che ti fa venire gli occhi a cuore e le palpitazioni al petto, è entrato proprio nel tuo segno zodiacale e si prepara a renderti dolce come la Ferragni che annuncia l'allargamento della famiglia. Praticamente la pazienza diventa il tuo punto di forza e addirittura la gentilezza un'arma da sfoggiare nei momenti di impasse. Come dire che sembra proprio che tu sia stata ingoiata dalla tua sorella buona!

Voto 9, che altro voto posso darti amica mia?

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Di sicuro questa settimana non terminerà senza che tu ti sia trattenuta qualche cosa sulla punta della lingua. È il bello di questo Marte in opposizione che ti rende elettrica come i capelli quando infili il girocollo di lana. Preparati a stupire anche te stessa con una dose di aggressività degna della mamma di Dumbo e soprattutto preparati a pianti a dirotto proprio come tutti noi ogni volta che riguardiamo con la scena del cartone animato anche se l'abbiamo vista dalle mille alle diecimila volte a testa.

Voto 5 meno meno ma se vuoi mangiamo il gelato sul divano insieme.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti è tornata la voglia di coccole scorpione, chi l'avrebbe mai detto! Venere infatti ha smesso di farti ringhiare come il Grinch sotto Natale e adesso ti fa spuntare non solo un bel sorrisone ma anche delle gote arrossate da collegiale intimidita. Praticamente continui a conquistare con il tuo intelletto arguto, autoironico e biforcuto ma subito dopo fai degli occhi dolci da spazzar via ogni dubbio sulla tua dolcezza. Che meraviglia!

Voto 7 perché la lingua biforcuta comunque è un arma da dichiarare in aeroporto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È un po' come la fine della festa quando il tipo che ti piace se ne va ma rimane la tua migliore amica. Venere si mette di traverso mentre Marte continua a darti tante di quelle energie che per spegnerti c'è solo il caro vecchio metodo di una botta in testa. Il bello è che anche per questa settimana non permetterai a nessuno di metterti in un angolo mentre il brutto è che chiunque dovesse provare a farlo avrebbe vita brevissima. L'amore è una conquista che nemmeno al torneo internazionale di Risiko. Attacchi con tutti i carri armati.

Voto 6 e mezzo perché ho paura a darti meno di così.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente all'orizzonte si vede la luce: continua ad essere vivace come una foglia caduta a terra ma in compenso hai così voglia di coccole e di amore che speri tanto che qualcuno si accorga che dietro alle tue spine c'è una buonissima castagna pronta ad essere riscaldata sul camino. Che ne dici di fare qualche prova davanti allo specchio di frasi tenere? Lo so che rabbrividisci alla sola idea ma credimi, c'è da allenarsi ma la situazione non è disperata.

Voto 6 e mezzo di incoraggiamento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tu che sai sempre tutto, in questa settimana hai proprio l'impressione di non aver capito niente, di essere stato assente alle lezioni fondamentali e di aver copiato i compiti sbagliati. Succede ogni tanto di perdere la strada anche per chi è di norma lucido come te. Quindi il bello in questi giorni sarà gironzolare con la testolina verso opzioni che non avresti mai lucidamente considerato. Praticamente andare a caccia di fughi e tornare con un elfo nel taschino.

Voto 7 se fai amicizia con l'elfo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete la lingua lunga e il cuore messo in una comoda vaschetta in freezer di fianco alle scorte di ragù e alle lasagne della mamma. Lo so, in questa descrizione non vi ci ritrovate, e sappiate che anche per noi è abbastanza scioccante. Succede però che Venere vi guarda proprio di traverso dal segno della Vergine e voi nel dubbio tra chiedere un giuramento amoroso davanti al giudice della corte suprema ed evitare i baci, propendete spesso per la seconda soluzione. Insomma l'insicurezza in amore vi rende congelati.

Voto 5 e mezzo ma smettetela di fare gli occhioni come Stitch di Lilo & Stitch.