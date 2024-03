L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024: Scorpione e Leone li richiamiamo settimana prissima Nell’oroscopo di questa settimana che va dal 4 al 10 marzo 2024 aspettiamoci tanta creatività e la bella capacità di pensare fuori dagli schemi grazie ad una forza nettuniana. Occhio alle relazioni, soprattutto per i segni fissi: Leone, Toro, Acquario e Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di questa settimana dal 4 al 10 marzo 2024 aspettiamoci tanta creatività e anche un'attenzione metafisica che all'astrologa piace parecchio. Infatti Marte e Venere si trovano in Acquario, mentre Mercurio è in Pesci. Entrambi questi segni zodiacali hanno una forte dose nettuniana, che stimola l'elevazione intellettuale. Occhio soltanto al pianeta Venere che si scontra con Urano, e questo potrebbe portare a momenti di tensione nelle relazioni soprattutto ai segni fissi (Leone, Toro, Scorpione e Acquario).

Oroscopo settimanale, le previsioni segno per segno dal 4 al 10 marzo 2024

Ecco di seguito l'oroscopo della settimana prossima per tutti i segni, le previsioni da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2024:

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Direi che anche in questa settimana non hai davvero nulla di cui lamentarti! Al massimo, se proprio volessimo guardare la pagliuzza di polvere nella perfezione di un hotel a cinque stelle potrei dirti che Mercurio in 12ª casa ti rende un pochino meno sicuro del solito. Forse per te questa cosa potrebbe essere fastidiosa ma per noi, sappilo, sarà solo un piacere!

Leggi anche L'oroscopo di venerdì 1 marzo 2024

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La situazione non sarebbe nemmeno tanto male, caro Toro, se non fosse per Venere e Marte ancora a sfavore. Questo significa che le energie sono poche ma anche la voglia di condividerle. Resta però Giove nel tuo segno zodiacale che amplifica tutto quello che senti, che rischia di farti accedere con il bisogno di cercare conferme in qualcosa di immediatamente soddisfacente.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Come avrai capito anche questa settimana presenta degli aspetti piuttosto altalenanti nel tuo oroscopo. Mentre continuerai ad aver voglia di goderti la vita e sarai in effetti un ottimo compagno di aperitivi, cene e persino vacanze, Mercurio a sfavore ti rallenta il cervello. Quindi insomma anche per questi giorni lascia stare le decisioni importanti e dedicati ai piaceri più immediati.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti piace quando riesci ad avere i pensieri concreti effettivi che si incastra l'uno nell'altro come pezzettini di un puzzle.tutto merito del pianeta del pensiero, mercurio, che amplifica la tua già forte capacità di vedere le situazioni con lucidità e coerenza. Non siamo abituati ad averti così sul pezzo!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche questa settimana sarai simpatico la settimana prossima caro Leone ma come avrai capito non c'è nulla di personale! Tutta colpa di tanti, forse troppi pianeti che sono a sfavore e ti rendono nervoso amplificando quella sensazione di essere sempre la persona sbagliata al posto sbagliato. E vestita persino nel modo sbagliato! Poi passa però, già meglio la settimana prossima. Spoiler!

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Potresti essere nervosetto in questi giorni, ancora più del solito, perché hai l'impressione di non azzeccarne una nemmeno per sbaglio! Tutta colpa di Mercurio è Saturno entrambi contemporaneamente a sfavore che ti tolgono quella certezza intellettuale di essere la prima della classe che di solito ti tieni in piedi. Quindi insomma potresti essere un po' più scarica del solito e anche un pochino più cinica: urge trovare buoni motivi per ridere.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutti ma proprio tutti i pianeti sono a tuo favore tu non hai alcuna intenzione di farti ripetere due volte quanto ci si diverte a lasciarsi andare. Te l'avevo detto che in questo 2024 avresti assaporato finalmente l'ebrezza della leggerezza e del menefreghismo insieme che nel tuo caso devono andare di pari passo. Inizi fin da subito a goderteli entrambi.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamo che in questa settimana meno ti esponi e meglio sarà caro Scorpione perché il rischio di dire delle cose particolarmente pungenti e velenose e soprattutto di pentirtene subito dopo sarà altissimo. D'altronde tutti i pianeti che hanno a che fare con l'ottimismo e l'energia sono a tuo sfavore, ti resta soltanto Mercurio a favore che però rischia di amplificare i tuoi pensieri fin troppo profondi.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non so quante volte te l'ho già ripetuto ma tu sei, astrologicamente parlando, il saggio maestro dello zodiaco. A meno che, come questa settimana, non ci si metta Mercurio a sfavore. Avere il pianeta del pensiero che ti crea ancora più confusione ti mette in una condizione di instabilità ma, in compenso, Venere e Marte a favore ti fanno capire che qualche volta è bene lasciare il cervello sul comodino e godersi il resto del materasso.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Anche di questa settimana non ti potrai di certo lamentare perché riuscirai meravigliosamente a mettere insieme la tua capacità di organizzazione, visualizzazione e previsione ma anche quella di goderti un po' la vita, soprattutto dopo intense giornate fattive.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È l'ultima settimana di Marte e Venere entrambi nel tuo segno zodiacale quindi fossi in te non perderei certo tempo a farmi domande e mi darei da fare per amare e farmi amare il più possibile. In questi giorni sei ancora assolutamente irresistibile! Nel frattempo Mercurio nella tua seconda casa ti dà quella stabilità necessaria per non creare problemi: tutti i tuoi pensieri possono essere dedicati soltanto ai piaceri.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Abbiamo ormai capito che questo 2024 sarà un anno un po' particolare per te e soprattutto fino alla fine di maggio è bene che tu ti dedichi il più possibile a mettere le basi di quelli che vuoi siano i tuoi progetti futuri. Sfrutta mercurio nel tuo segno zodiacale e i pianeti in 12ª casa che sì, in effetti, qualche volta possono farti venire dei dubbi amletici in compenso amplificano il tuo già potentissimo sesto senso.

Voto 7