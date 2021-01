Nell'oroscopo di questa settimana che va dal 4 al 10 gennaio incontreremo diversi passaggi di segno dei pianeti più veloci. Il 7 gennaio infatti Marte passerà da Ariete a Toro, divenendo decisamente più mansueto almeno per il prossimo mese e mezzo. Il 9 gennaio invece contemporaneamente Mercurio entrerà in Acquario (per la sua prima posta dell'anno) mentre Venere entrerà in Capricorno. Come a dire che Saturno non ha intenzione di perdere la sua posizione di dominio per il primo mese dell'anno.

Oroscopo settimanale 4-10 gennaio 2021: le previsioni segno per segno

Trattandosi di pianeti veloci questi passaggi non sono una grande novità ma, per uno di essi, e quantomeno un sospiro di sollievo. Marte infatti si è posizionato nel segno dell'Ariete per più di sei mesi in una delle sue soste biennali. Marte in ariete, spesso in quadratura i pianeti nel segno del Capricorno, è stato uno degli schemi celesti nei quali abbiamo ritrovato le grandi difficoltà di questo periodo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti senti stremato come un albero di Natale che ha finalmente finito il suo sporco dovere annuale! Allo stesso modo avresti davvero voglia di essere smontato e messo nello scatolone destinazione cantina per i prossimi 11 mesi. Pisolare sarà il tuo massimo desiderio erotico dopo tutte queste fatiche e questo sex appeal che non ti ha lasciato tregua negli ultimi sei mesi. Come dire che ci hai dato dentro ma adesso anche basta, c'è bisogno di sabati sera on la maschera ammorbidente per i piedi e una decina di chiamate non risposte.

Voto 6 per la chiarezza di intenti

Toro (21 aprile – 20 maggio)

In questo primo mese di Saturno contro sembri proprio cavartela alla grande Torone con Venere a favore e Marte che entra nel tuo segno. Come dire che non ti dai per vinto e non lasci nulla di intentato: che non si dica che ti adagi sugli allori. Quanto ti piacerà risolvere sotto le lenzuola le prime problematiche che il pianeta malefico sembra portare a galla. Diciamo che è comunque un passo avanti rispetto al tenerti il paraorecchie addosso anche in casa per non sentire quello che ti viene detto.

Voto 7 perché te la godi nonostante Saturno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ricomincia la routine e voi la smettete anche di essere come un porcospino chiuso nel suo riccio appuntito quando sente avvicinarsi il lupo affamato. Come dire che per una volta del tempo libero vi ha resi particolarmente irritabili ma adesso le cose stanno decisamente migliorando e non vedete l'ora che la vostra sveglia suoni alle 7 in punto per ricordarvi che avete un sacco di cose da fare e queste cose non sono sbaciucchiare la dolce metà. Vedrete che anche con chi amate tornerete ad essere gli zuccherini di sempre ma dall'orario aperitivo in poi.

Voto 7 per la dedizione al lavoro

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche questa settimana sarà di rodaggio verso un anno decisamente meno impegnativo rispetto a quello appena finito e con tanta voglia di prenderti un giorno di ferie anche soltanto per farti la ceretta e massaggiarti le unghie. Ancora per qualche settimana però Venere che entra in opposizione ti porta un certo grado di nervosismo. Come a dire che dopo tutto questo tempo passato ad arrovellarti tra pensieri e paranoie adesso non è che tu possa così di punto in bianco diventare felice come Pollon con la sua ambigua polverina magica.

Voto 6 ma ancora per poco!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Diciamo che con questo fine settimana, da quando Mercurio entra in Acquario e Marte in Toro, non solo sarai intrattabile ma darai forfait senza nemmeno un messaggino di preavviso a più di una riunione con il capo e a ben più di un incontro romantico. Come dire che non avrai nessuna intenzione di procurarti di proposito alcun genere di condivisione sociale: il massimo del piacere sarà avere a che fare con l'unica cosa che sembrerà darti retta, ovvero il telecomando!

Voto 5 e mettiti comodo che dura per un po'.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quanto inizia a piacerti questo 2021 con Marte e Venere che si mettono entrambi a tuo favore! Se è vero che l'astrologa (e che astrologa!) ti ha detto che questo è l'anno dell'esplosione dell'istinto in ogni sua forma, soprattutto in quelle più vitali e divertenti, devo dire che ti metti subito all'opera. In questa settimana (spoiler: anche nelle prossime) non avrai alcun ritegno nel fare occhiolini anche con la mascherina e anche a chi semplicemente condivide con te lo scompartimento del treno.

Voto 8 per l'audacia erotica

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti liberi finalmente dall'opposizione di Marte che ti ha resa insopportabile persino a te stessa ma in compenso arriva Venere a metterti davanti agli occhi quei difettucci da trascuratezza dell'ultimo periodo. Sarà facile vederti correre a sottoscrivere un abbonamento in palestra annuale o spulciare tra le diete online dichiarando "chiedo per un'amica!". Va bene riprendere in mano la situazione bilancia (volutamente minuscolo) ma non serve mica farti prendere dal panico.

Voto 5 e mezzo per il dribbling evitando lo specchio

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il 2021 inizia subito in salita, Scorpionaccio mio, ma si sa che a te le cose semplici non ti piacciono e sei decisamente pronto a metterti in gioco facendo vedere chi sei. Marte in opposizione e Mercurio in quadratura ti renderanno assolutamente incapace di prendere qualsiasi tipo di decisione, fosse anche tra i rigatoni e i fusilli da fare al sugo. Poi, essendo tu uno Scorpione, di chiedere aiuto proprio non se ne parla e piuttosto ti chiudi in un silenzio conventuale e in un mutismo che più che selettivo è decisamente totalizzato!

Voto 5 senza possibilità di farmi cambiare idea

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarà una settimana di quelle senza infamia e senza lodi ma tu che non sei certo uno che sa godersi il tempo a girarsi pollici e guardare il soffitto contando le pecorelle stai già pensando di iscriverti a qualcosa come un corso di mindfulness o di qui gong. Se rimane uno spazietto libero nella tua testolina e nella tua agenda lo dedicherai con piacere alla persona che ami arrivando rilassato meglio di Abatantuono quando lievitava.

Voto 8 e mezzo per la voglia di crescere e non solo a livello muscolare

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Arriva addirittura Venere a darti il benvenuto in questo 2021: ti senti praticamente accolto come con il cocktail di benvenuto e la collana di fiori appena sceso dall'aereo alle Maldive. Bene perché te lo meriti dopo esserti accollato Saturno negli ultimi tre anni: questa è la settimana che darà inizio ad una intera annata nella quale il tuo pensiero più ansioso sarà di che colore ridipingere la facciata di casa. Addirittura perderai preziosissimo tempo per portare la colazione a letto alla tua dolce metà e farle i massaggi al collo prima di addormentarti. Talvolta anche senza un secondo fine!

Voto 9 perché questi investimenti in coccole mi piacciono.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Arriva anche Mercurio a darti il benvenuto in questo 2021 nel quale, sappi, da te ci aspettiamo grandissime cose! Parti subito in quarta con un'agenda fittissima e tante di quelle riunioni programmate già per questa settimana da far invidia al general manager dell'Inps! Il bello è che, come al tuo solito, anche senza aver studiato riuscirai a fare un figurone sia col capo che con la stampa. In amore un po' di furbizia non guasterà!

Voto 8 e mezzo e tante cose da dire, sempre a favore di telecamera.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Adesso sì che si ricomincia a ragionare e che la vostra voglia di coccole ritorna ad essere praticamente paragonabile alla voglia di biscotti al cioccolato quando guardi un film romantico davanti alla TV. Rispunta come per magia il sorrisone di chi è ben capace di raccontarsela quando la realtà non lo accontenta, immancabilmente accompagnato dagli occhi a cuore. I pensieri malinconici saranno perfetti in questa nuova modalità da sospironi per l'amato.

Voto 7 e mezzo per i sospironi!