L'oroscopo della settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre inizia subito con una novità nel cielo astrologico: Mercurio, pianeta del pensiero, passa dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione. Se Mercurio in Bilancia era buono e burocraticamente corretto, Mercurio in Scorpione è decisamente più cinico, diretto, pungente e soprattutto scaltro. Non ve ne lascia passare una! Sabato poi anche Venere entra in Vergine.

Oroscopo settimanale 28 settembre – 4 ottobre: le previsioni segno per segno

Detto ciò sappiate che Mercurio nel segno dello Scorpione è particolarmente intuitivo, accorto, strategico, studia le sue mosse e soprattutto è attentissimo ai particolari, proprio nulla gli sfugge. Questa sindrome da Sherlock Holmes è buona perché va a bilanciare Venere e Marte che si trovano in due segni di fuoco, il Leone e l'Ariete, e che quindi non brillano certo per acume. I segni di fuoco sono passionali, coraggiosi, vitali e veraci ma evitano di pensare bene prima di agire. Quindi Mercurio in Scorpione aiuta.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Di bene in meglio, Arietone mio. Ti senti un po' come chi ha sbancato al botteghino e pi vince anche l'oscar: meritatissimo, niente da dire! Dopo Marte nel segno e venere a favore hai anche Mercurio che smette di darti fastidio e farti sentire forzuto e muscoloso ma con gli spifferi nel cervello. Quindi torni ad essere anche simpatico e soprattutto sveglio, di quelli che non si lasciano scappare nemmeno un'occasione per mettersi in mostra. E noi ti ammiriamo volentieri, sappilo!

Voto 8 e mezzo come l'ora del tg che da oggi non ti perderai a fronte di Temptation Island.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C'è da passare indenni i giorni che ti separano al weekend. E non è la solita speranza del lavoratore dipendente del lunedì mattina, qui si tratta proprio di una questione astrologica. Per qualche giorno e fino a venerdì sera avrai a che fare con Venere e Mercurio insieme fastidiosi. Come avere mal di piedi e anche mal di pancia: sarai insopportabile e geniale come Flavia Vento. Quindi per niente. No, se te lo stessi chiedendo sentendomi così "simpatica", io non sono del segno del Toro.

Voto 5 scarso ma se passi la settimana è fatta, stai in apnea.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quanto vi piacerà giocare agli investigatori privati anche solo per scoprire chi abbia finito i biscotti a casa: indizi, prove, domande ai principali indiziati e richiesta di alibi soddisfacenti. Questa storia di Mercurio in Scorpione (a favore!) vi sta dando alla testa ma in effetti vi si addice moltissimo: anche in amore avrete voglia di stuzzicare il partner (sì, potete tirare fuori le manette di peluche che nascondete sotto al letto).

Voto 7 e mezzo ma godetevelo prima che Venere diventi smorfiosetta con voi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai raggiunto la luce in fondo al tunnel, amico mio. Sei contento? Non era un miraggio e sappi che è solo il primo dei pesi che da ora a Gennaio (sì, tocca aspettare pazientemente) sgancerai come fossero volantini e tu un elicottero che passa sopra la spiaggia affollata. Sta di fatto che da questa settimana grazie a Mercurio a favore resterai nervosetto ma in compenso saprai spiegarci perfettamente perché: praticamente sei pronto a fare delle liste di lamentele che a confronto quelle per gli acquisti natalizi sono post it!

Voto 6 e mezzo basta che non ti lamenti anche dell'astrologa!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Resti un fico da paura con la scia di fan che nemmeno Beckham quando passeggia a torso nudo e, si sa, nessuno meglio di te sa reggere la tensione di essere bello bello in modo assurdo e di non passare inosservato nemmeno quando si va a fare benzina in tuta la domenica sera. Detto ciò, Mercurio si mette in quadratura e ci sta per un po' quindi dovrai darti da fare per convincerci che non sei solo boccoli e ciglia folte.

Voto 8 e mezzo ma tieniti pronte delle battute di riserva!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Spalanca le finestre, rispolvera la lingerie sexy, vai dal parrucchiere e dall'estetista, insomma rifatti bella che arriva Venere nel tuo segno. Addirittura potremmo vederti vestita di rosa volontariamente. Addirittura abbraccerai gli amici, chiamerai solo per sapere come stiamo e concluderai i bigliettini con i memo per i colleghi con un cuoricino. E tutto ciò senza avere la febbre, sia chiaro. Praticamente diventi dolce come una cupcake red velvet… E anche buona!

Voto 7 e mezzo e ricordati di farti i selfie in ascensore

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il massimo del tuo sogno erotico anche per questa settimana sarà andare a letto con il pigiamone di flanella, limonare con il libro e flirtare con il tizio che ti consegna la pizza a domicilio senza commentare il fatto che tu abbia ordinato una tonno e cipolle extra. Marte in opposizione chiede che qualsiasi cosa non sia assolutamente urgente e necessaria venga momentaneamente messa in stand by: praticamente una quarantena di sentimenti, ok?

Voto 5 + ma goditi il piacere di non dover piacere per forza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere torna amica… E meno male perché non ti si poteva più sentire sfogare il tuo rinomatissimo tormento interiore (praticamente più perenne delle nevi) nel quale ti piace assai scivolare come fossi un pinguino sui ghiacciai. Quindi, dicevamo, Venere torna amica e anche Mercurio per cui nel giro di una settimana mi diventi simpatico e anche coccoloso. Non vedo l'ora!

Voto 7 e mezzo per l'immagine del pinguino!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Goditi questi ultimi giorni da gallo cedrone in cui non avrai alcun ritegno nel dire ciò che è incontrovertibilmente giusto, vero e da farsi. Il bello è che questa sicurezza in te stesso sarà percepita con un sex appeal che farà nascere gruppi di approvazione come #lebimbediconte anche per supportare te. Sei pronto ad un ultimo bagno di fama? Vai, tuffati in un doppio carpiato nel mare di applausi e di complimenti che ti meriti.

Voto 8 e mezzo ma lo so che fai le prove di posing davanti allo specchio!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

I piaceri tornano prepotenti nella tua agenda Capricorno e la cosa ci piace parecchio. Peccato che, sempre per colpa di Marte quadrato che funziona un po' come un idrante che spegne sul nascere qualsiasi pensiero bollente, i piaceri saranno per lo più culinari. Insomma ti vedremo rincorrere la polenta e funghi, il brasato e persino il corso di cake design. Insomma qualsiasi delizia purché passi dallo stomaco. Va così!

Voto 6 e mezzo se inviti anche me!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tu, amico mio Acquario, re indiscusso della leggerezza e buco nero nel quale si perdono tutte le paranoie, questa settimana sarai come pedinato a vista dalla sensazione di avere qualche cosa che non va. Eppure hai controllato: cerniera dei jeans, caccole, rossetto sui denti, tutto a posto! E' colpa di Venere e Mercurio insieme ma ti assicuro che per il weekend sarà finito. Vai a caccia di complimenti rassicuranti, funzionano anche con te credimi!

Voto 6 meno meno ma tira su quelle orecchie basse.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Finalmente Mercurio è a vostro favore e voi potete (almeno fino a che Venere non si piazza in opposizione) fare i guru del benessere e della felicità come vi piace tanto. E vi riesce anche bene. Ovviamente poi quando Venere diventa capricciosa (da sabato) sarete mistici dell'isolamento ma ci pensiamo al prossimo oroscopo della settimana, ok? Per ora date sfogo alla voglia di raccontare a tutti quello che pensate: la testolina va a mille.

Voto 7 e mezzo ma mi sa che per parlare al telefono con voi bisogna prendere appuntamento.