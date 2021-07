L’oroscopo della settimana dal 26 luglio al 1 agosto 2021: Vergine, Toro e Capricorno super hot Con l’oroscopo della settimana dal 25 luglio all’1 agosto, con un colpo di coda, saranno i segni di terra a prendere in mano la situazione astrologica! Anche Marte infatti seguirà Venere nel segno della Vergine rendendo quindi particolarmente hot, desiderabili ma contemporaneamente dolcissimi, i tre segni di terra oltre che, c’è da dirlo, Cancro e Scorpione. Giove invece rientra ufficialmente nell’Acquario, segno che lo ospita per questo 2021.

L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto vede diversi dei pianeti veloci e semi lenti passare di segno zodiacale. Ora, che un pianeta veloce passi di segno zodiacale, anche quando si tratta di Marte, è piuttosto naturale. Marte infatti passerà dal segno del Leone a quello della Vergine passando quindi dall'essere particolarmente frizzante e appariscente al preferire cautela e ordine. Lo so, più noioso ma anche molto più affidabile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Durante la settimana ci saranno grossi cambiamenti di cui tener conto! Mercurio tornerà finalmente in posizione favorevole facendoti allungare l’occhio sulle mail aziendali nel tentativo di non tornare in ufficio completamente ignaro di cosa sia successo durante le tue vacanze! Meno carino lo spostamento di Marte che ti farà sentire stremato come dopo un’intera giornata al mare passata sotto il sole cocente! Cotto, ma soddisfatto per le esperienze fatte! Non puoi lamentarti!

Voto 7 e il naso scottato dal sole pieno di crema rinfrescante

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Possiamo dire che le tue vacanze stanno finalmente iniziando! Il lavoro inizia a diventare un pensiero lontano e impossibile con un Mercurio quadrato che da metà settimana ti renderà difficile anche solo accendere l’account mail. Buonissimo il connubio fra Marte e Venere: finalmente è il tuo momento di mostrare il segno dell’abbronzatura e sentirti sensuale e irresistibile! Si prospettano serate infuocate e piene di limoni duri al chiarore del falò! Goditela tutta!

Voto 8 e il profumo del doposole sulla pelle abbronzata

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non c’è tempo per smancerie e momenti ricreativi. Sembrate già tornati in ufficio con un mini router satellitare collegato al portatile intenti a controllare le oscillazioni del mercato mentre tutti gli altri brindano all’estate sul bagnasciuga. Marte e Venere vi renderanno scontrosi e poco inclini a festeggiare. Al contempo Mercurio tornerà prepotentemente a vostro favore aumentando le probabilità di concludere buoni affari prima del tempo! Attenti a non perdere la connessione!

Voto 7 – e un foglio Excel con tutti i calcoli al loro posto

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio potrebbe lasciarti con un palmo di naso, interrompendo improvvisamente il flusso di pensieri che ti sta permettendo di produrre fatturato senza sosta! Al suo posto, finalmente, Marte riporta romanticismo e sensualità nella tua vita dandoti l’occasione di riprendere alcune conoscenze dove le avevi lasciate! Abbandona calcolatrice e cellulare connesso con la mail del lavoro: è il momento giusto per una fetta di cocomero condivisa con qualcuno sulla spiaggia!

Voto 7 + e un drink omaggio rimasto nella tasca dei bermuda

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tutti, ma proprio tutti i nodi vengono al pettine. Ora che Mercurio torna a tuo favore, nella seconda parte della settimana, sei pronto per un rientro (momentaneo o meno) in ufficio dove sarai pronto a mettere tutti i puntini sulle i! È un momento propizio per risolvere tutte le magagne che avevi lasciato da parte prima della vacanze e riuscire, almeno in parte, a trarne qualcosa di utile. Un po’ meno positivo lo spostamento di Marte: potrebbe causarti un calo di energie non indifferente!

Voto 6 e mezzo e le stoviglie rimaste da lavare dalla sera prima

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Prima parte della settimana in salita, ma con grandi sorprese che ti aspettano! La Luna opposta non può niente contro Marte e Venere, pronti a rendere questa settimana la prima di un periodo costellato di conquiste e occhiolini col barista figo! Ora che anche Giove si è (momentaneamente) levato dai maroni, nulla può frapporsi fra te e le tue vacanze da sogno! Non ho nulla da recriminarti! Se non l’immane quantità di drink che potresti scolarti per festeggiare!

Voto 8 e mezzo e un Midori ben fatto

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana riflessiva, cara Bilancia. Fra Giove in retromarcia e una Luna che potrebbe riportare a galla pensieri e ricordi, una delle tue attività preferite potrebbe essere il rewatching di alcune vecchie serie televisive come “Dawson’s Creek” o “The O.C.”! Sempre meglio che recuperare il numero del tuo primo fidanzatino dal diario delle superiori, no? Evita di sguazzare troppo in ciò che è stato e pensa a costruire nuovi ricordi!

Voto 6 – e una vecchia polaroid di una vacanza in montagna

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Weekend a parte, questa settimana potrebbe significare molto per la tua estate! Anche se Mercurio si deciderà a farti saltare i nervi per qualche inghippo in ufficio, Venere e Marte prepareranno la scena per qualche incontro insperato mentre stai scegliendo il gusto del gelato nel tuo posto preferito! Tornano prepotenti emozioni e sentimenti! Unico consiglio: evita di organizzare una serata in discoteca sabato sera: potresti non essere dell’umore giusto!

Voto 7 e mezzo e il numero di qualcuno di speciale scritto sul tovagliolo del bar

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Settimana in salita che potrebbe, solo in ufficio, darti qualche soddisfazione. Marte decide, di punto in bianco, di lasciarti a piedi come ha già fatto Venere incasinandoti non poco gli affari di cuore. Improvvisamente fare conoscenza diventa complesso e quasi impossibile! Unica nota positiva è Giove che, a forza di moto retrogrado, si è finalmente dato una calmata e non riuscirà più a metterti in testa progetti irrinunciabili!

Voto 6 e una conferma di prenotazione per un viaggio

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Settimana top, amico Capricorno! In poco tempo avrai finalmente un pianeta del pensiero non più ostile, l’accoppiata Venere e Marte finalmente riunita per fare fuoco e fiamme e una Luna che, nel weekend, sarà tutta dedicata a te! Praticamente una delle settimane migliori di questa estate! Indossa il tuo costume preferito e festeggia portando pizzette mignon per tutti in spiaggia! Non hai davvero motivo di temere risvolti negativi!

Voto 9 e uno spettacolo pirotecnico visto mano nella mano

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Urge una riorganizzazione, caro Acquario. Mercurio è già pronto a scombinarti i piani e a confondere coincidenze e orari dei traghetti che avevi così diligentemente preparato in vista delle ferie! Per fortuna almeno Marte smetterà di darti problemi già a partire da giovedì, consentendoti di recuperare quel poco di energie utili a porre riparo ad ogni possibile contrattempo! Metti scarpe comode!

Voto 6 e mezzo e un plico di fogli con gli orari dei treni

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’unica nota positiva di questa settimana è l’abbraccio che la Luna vi riserverà nei primi giorni. Per il resto lo spostamento di Marte, che entrerà in opposizione assieme a Venere, potrebbe darvi non pochi problemi col partner. Gelosi, intrattabili e anche un po’ permalosi, rischiate di dare il via a drammi epici senza soluzione apparente. Migliora sicuramente nel weekend… ma prima di allora provate a sopravvivere al vittimismo!

Voto 5 e un broncio piccato mentre discutete col fidanzato