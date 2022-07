L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 luglio 2022: Scorpione e Leone vogliono emigrare Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 luglio 2022 ricordiamoci di dare spazio e ascolto a quelle che sono le nostre intuizioni sui nostri scopi personali. Anche quando dovessero dirci cose diverse rispetto a quello che stiamo facendo.

Eccoci qui con l'oroscopo della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 luglio 2022. La situazione è bollente non soltanto dal punto di vista metereologico ma anche per i segni di terra che continuano ad essere sollecitati da Marte a favore.

Oroscopo settimanale 25 – 31 luglio 2022: le previsioni segno per segno

La particolarità del cielo di questa settimana sarà la congiunzione, che ci porteremo dietro per tutto il mese di agosto, tra Urano e il Nodo Nord nel segno del Toro. Questo aspetto indica un momento di rivelazione che, anche se in alcuni tratti sconvolgente, ci chiarisce il nostro dovere e soprattutto la nostra strada.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere continua a darti fastidio e tu, anche se hai tantissima voglia di divertirti, ti ritrovi spesso a chiederti perché ti sei infilato in situazioni troppo intime. Quello che cerchi è la spontaneità, la leggerezza, il divertimento più sfrenato e soprattutto il minor numero di pensieri seri possibile. Mercurio è a tuo favore ma per renderti divertente e brillante nel dialogo, non certo per dare buoni consigli a chi ha pene d'amore.

Voto 7 per la giovialità.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei davvero tu il segno più sollecitato dai pianeti in questo periodo. Le sollecitazioni sono quasi tutte delle congiunzioni, prima tra tutte quella di Marte al tuo segno. Questo significa che la vita ti riserverà delle sorprese, molte sorprese, e che tu spesso ti ritroverai a fare cose che mai avresti immaginato. Anzi, con Urano che si congiunge al Nodo Nord, direi che i nati tra la fine della seconda e l'inizio della terza decade del segno del Toro sono proprio coloro che più di tutti comprenderanno come in un'illuminazione divina quale sia la loro strada.

Voto 8 per la vita intensa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sembra proprio che in questi giorni i pianeti ti lascino in pace, un po' come si fa con la mamma che finalmente si prende mezz'ora di pausa per leggere la sua rivista sotto all'ombrellone. Anche tu sfrutterai al massimo queste giornate per pensare, valutare, fare un piccolo summit con le tue diverse personalità e cercare di trovare un unico punto di vista da portare avanti.

Voto 7 stabile.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'amore è, ancora più del solito, il tuo unico pensiero! Davvero fortunati coloro che hanno l'opportunità di starti vicino e di godere di questa extra dose di coccole e attenzioni che riserverai. Perché si sa, quando tu hai Venere che ti sollecita hai proprio bisogno di prenderti cura delle persone che ami lasciando che occupino uno spazio anche più ampio del dovuto nei tuoi pensieri, nel tuo cuore e persino nei tuoi impegni. Nessuno potrà toglierti quel sorriso beato te la faccia.

Voto 9 e anche un bacino.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte a sfavore ti innervosisce parecchio anche se, per fortuna, Mercurio ti aiuta a mantenere un certo grado di lucidità. Hai come l'impressione che stiano tornando a galla tutti i problemi che eri riuscito a chiudere come le scope nello sgabuzzino. Quindi adesso tocca rimboccarsi le maniche e affrontarne uno ad uno, senza farsi prendere dal panico, mi raccomando!

Voto 6 ma con determinazione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sei tu il segno più irresistibile, lucido, passionale, capace di mettersi in gioco con coraggio e voglia di divertirsi. Direi che proprio meglio di così non si può! Tutti i pianeti sono a tuo favore e tu finalmente ti rilassi, allenti quella tensione nel voler tenere tutto e tutti sempre sotto controllo. Anche se il partner dovesse dirti che vuole farsi un weekend con gli amici tu non avresti nulla da dire e soprattutto non lo tempesteresti di telefonate. Questo sì che significa essere sicuri di sè stessi, vedrai che meraviglia.

Voto 10 e sto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore è momentaneamente non disponibile come la tua dolce metà che ha deciso di spegnere il telefono piuttosto che sentire le tue continue lamentele. Prenditi anche questa settimana per dedicarti alla tua crescita intellettuale, ai tuoi progetti e soprattutto ai tuoi interessi. Smettila di pensare che solamente gli altri possano farti felice, inizia a costruirti la tua personalissima soddisfazione. So che sarai bravissima!

Voto 6 per la tua indipendenza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte, Mercurio, Saturno e Urano sembrano essersi tutti messi d'accordo per darti fastidio. Il caldo e l'afa a confronto sono bazzecole! In compenso il pianeta dell'amore, che di solito si tiene piuttosto lontano da te, è a tuo spudoratissimo favore. Questo significa che forse il modo migliore per affrontare qualsiasi problematica sia dare retta a quelli che sono i tuoi sentimenti e si sa che nessuno ti batte quanto ha intuito.

Voto 5 e mezzo ma con amore.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quanto stai bene adesso che Venere non ti dà più fastidio! Sei anche pronto a rimetterti zaino in spalla e soprattutto a rimettere la testa su grandi progetti, fosse anche l'organizzazione dettagliata di una vacanza da intellettuale. Non ami perdere tempo né soprattutto abbandonarti all'ozio poco costruttivo: tu hai tanto bisogno di imparare cose nuove e sei assolutamente disposto persino a cambiare idea, non vorrai perderti l'occasione.

Voto 8 per l'intellettualismo spinto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto a sentimenti qui la situazione sarà piuttosto barcollante: hai tanto bisogno di piaceri fisici, dalla tavola al sesso, ma pochissima voglia di avere a che fare con gli altri esseri umani. Se il sesso sul metaverso fosse un po' più avanzato di così quasi quasi lo prenderesti in considerazione. In compenso sembri quasi non sentire la stanchezza degli ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze, sfruttalo!

Voto 8 per l'energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarà davvero facile farti saltare i nervi: delusione, disillusione, insofferenza e tantissima voglia di prendere a pugni non soltanto il punge ball in palestra. Non basterà un aperitivo con gli amici per farti cambiare idea perché tu in questo periodo ti chiedi davvero quale sia il pianeta nel quale vorresti vivere. Nemmeno l'amore riuscirà ad ammorbidirti un po'.

Voto 5 ma stai calmo, eh??

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Direi proprio che anche per questa settimana non hai nulla di cui lamentarti! Marte e Venere continuano ad essere a tuo favore e tu stranamente ti senti energico tanto che sarai il primo a proporre una partita a beach-volley il sabato pomeriggio anziché goderti la tua pennichella sotto all'ombrellone. Anche in amore prenderai tante di quelle iniziative che quasi inizieremo a preoccuparci.

Voto 8 per le iniziative.