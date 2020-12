L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 dicembre è prontissimo a mostrare delle enormi, ma che dico enormi, galattiche novità! Infatti, come vi ho accennato anche nell'oroscopo della settimana scorsa, proprio domenica 20 dicembre c'è stata una congiunzione importantissima tra Giove e Saturno a 0° del segno dell'Acquario. Questa congiunzione viene di norma ogni 20 anni che, astrologicamente parlando, non è un tempo così lungo. La particolarità è che dopo 240 anni nei quali questa congiunzione è avvenuta in segni zodiacali dell'elemento terra (radicati, strutturati, amanti del proprio territorio e della sua difesa) adesso avviene in un segno d'aria.

Oroscopo settimanale 21 – 27 dicembre: le previsioni segno per segno

Vero che per questa settimana il Capricorno sarà ancora protagonista perché in questo segno si troveranno sia il Sole (domenica è anche il solstizio d'inverno) sia Mercurio, pianeta del pensiero. Tuttavia questa svolta importante della congiunzione di Giove e Saturno in Acquario è davvero significativa: dopo che il segno del Capricorno con le sue chiusure, la sua austerità e le sue difficoltà ha caratterizzato così tanto il nostro ultimo anno, adesso siamo pronti a fare un passo in avanti verso una rinascita, con la voglia di mettere in atto i cambiamenti. Siete pronti??

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Farti saltare i nervi questa settimana è davvero questione di un attimo: sembri come un fuoco d'artificio che non ha nessuna intenzione di aspettare la notte di San Silvestro per esplodere e far vedere quanto sia meravigliosamente potente quello che ha da dire. Tutto ciò che è scontato non ti soddisfa per nessun motivo e anche alla prima colazione al tavolo della cucina la mattina speri che ci sia un argomento con il quale infuocare subito la tua giornata.

Voto 6 ma stai kalmo, ok???

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti già saggio Torone e non sono solo le 24 ore di Saturno a sfavore ma soprattutto Mercurio dalla tua parte che ti permette di andare più in profondità in quello che pensi rispetto al solito. Se di norma ti distrai con un bicchiere di vino o con una canzone che ascolti in sottofondo, adesso avrai tanto ma tanto bisogno di trovare qualcuno che ascolti tutte le tue paturnie e soprattutto che ti dia dei consigli sensati. Astenersi amici festaioli.

Voto 7 e mezzo perché mi piaci filosofo!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutta questa storia dello spirito del Natale voi proprio non riuscite davvero a capirla. Avete come la sensazione di essere gli unici che, nel momento in cui tutti si preoccupano di trovare un modo per fare felici parenti e amici, pensano invece soltanto alla strategia migliore per fare scorte di alcool e cibo buono di questi tempi. Il vostro bisogno di stare bene, ma proprio tanto bene, con voi stessi è davvero in cima la top ten delle vostre preoccupazioni. Si tengano lontani fidanzati bisognosi di attenzione.

Voto 5 perché il Grinch è più affettuoso.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Vorrei vederti ubriaco per tutta questa settimana Cancretto e non soltanto perché festeggi e brindi al Natale con parenti e amici anche via videochat ma perché hai capito che finalmente Giove e Saturno si sono entrambi levati dalle scatole. Praticamente ti sentirai stremato come dopo le compere natalizie contingentate e vorresti solo stare in posizione orizzontale per il momento senza neanche esagerare con i piaceri condivisi. Hai bisogno di tanto ma tanto tempo per gustarti il ritrovato a piacere con te stesso. Mai solitudine fu più viziosa!

Voto 8 che te lo meriti!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti hanno detto che Giove e Saturno si sono piazzati in opposizione al tuo segno ma tu sembri proprio non rendertene conto perché hai ancora Marte e Venere entrambi a favore che ti donano un sex appeal da pandoro spolverato di zucchero a velo sotto le feste. Per questo, come si addice al tuo carattere impetuoso, decidi di darci dentro anche questa settimana con esibizioni erotiche da oscar. E poi si vedrà!

Voto 8 per le esibizioni da oscar ma non voglio sapere altro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'unica cosa della quale potrai prenderti cura con amore in questa settimana sarà il lievito madre perché per qualsiasi altra cosa sei davvero decisamente troppo insofferente. Che poi, non vedrai l'ora che finiscano tutti i festeggiamenti doverosi per poterti dedicare al tuo unico grande piacere della settimana: accrescere la meravigliosa cultura che popola il tuo cervellino facendola lievitare come la pasta della pizza.

Voto 6 e mezzo perché a tavola terrai alto il tenore della conversazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se fosse per te chiederesti a Babbo Natale un sarcofago con l'aria condizionata nel quale richiuderti ancora per qualche giorno fino a che tutti questi pianeti che si trovano tra Capricorno e Ariete non abbiano deciso di riprendere a muovere le chiappette e quindi smettere di darti fastidio. Qualora non fosse possibile fingerti morta dovrai lottare contro il diavoletto che c'è in te per riuscire a sfoggiare anche un sorrisino di circostanza dei peggiori.

Voto 5 e mezzo Solo se al diavoletto parli a bassa voce.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Giove sarà anche entrato in quadratura ma questo è il momento più lontano dalla prossima prova costume e quindi deciderai di darci dentro con dolciumi di ogni genere, tanto che ci si potrà presentare alla tua porta non solo con guanti e mascherina ma anche bussando con i piedi (perché le mani sono impegnate a tenere doni culinari). Chiunque abbia intenzione di rovinare la tua settimana di assoluto raccoglimento con te stesso deve avere delle ottime, anzi indiscutibili motivazioni.

Voto 6 scarso se mi dai una fetta del panettone gastronomico.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti un po' come uno che si auto dichiara chef stellato presso se stesso. Non hai nessuna intenzione di abbassare né le tue pretese né la tua autostima: sarà un continuo creare e postare selfie che nemmeno la Ferragni quando fa gli unboxing di Natale. Il bello è che nonostante tutte le restrizioni del caso tu non hai nessunissima voglia di perdere neanche uno dei tuoi personali piaceri e soprattutto desideri che tutti sappiano!

Voto 9 per la capacità di stare sotto le luci della ribalta senza sudare

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mamma mia come ti senti leggero questa settimana! Praticamente è come se avessi fatto contemporaneamente un bagno turco con scrub e una ceretta total body: hai perso 1,5 kg di sbattimento superfluo! Il bello è che per tutta questa settimana avrai un sacco di voglia di chiacchierare e non dei soliti temi seriosi ma anzi ti offrirai volontario per raccontare la prima barzelletta sconcia che rompa il ghiaccio alla cena di Natale con i parenti.

Voto 9 che ti adoro così

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei più atteso tu di Babbo Natale in questa settimana Acquario e qualsiasi desiderio tu possa esprimere, intorno a te ci si farà in quattro per soddisfarlo manco fossi l'elfo redattore della lista dei "buoni". Tutto questo perché grazie ad un plotone di pianeti a favore emanerai un'aura di meraviglia e armonia da fare invidia anche ai re Magi del presepio. Anche solo a starti di fianco ci si sente un po' meglio: funzioni anche on demand?

Voto 9 e mezzo in odore di santità

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sei quasi quasi contento di non dover abbracciare tutta la sfilza dei parenti in questa settimana perché proprio non ne hai nessunissima voglia. L'unica cosa che ti va di spupazzare è il cuscino al quale ti terrai avvinghiato come se fosse un amante prima della partenza. Venere ti vuole rompiscatole e puntiglioso come uno che passa tutto il pomeriggio di Natale a disquisire sulla ricetta migliore del panettone e tu fai parte del #teamCanditi anche solo per essere controtendenza.

Voto 6 se ti zittisci anche solo il tempo del caffè