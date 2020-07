L'oroscopo della settimana fino a domenica 26 luglio incomincia subito con la Luna nuova di lunedì 20. La Luna si congiunge al Sole negli ultimi gradi del segno del cancro così che nel mese di Luglio abbiamo avuto per due volte (consecutive, ovviamente) la Luna nuova in Cancro. Il Cancro poi, come oramai sapete perché ve lo ripeto sempre, è il segno nel quale la Luna si trova più a suo agio e riesce ad esprimere meglio le sue caratteristiche di emotività e sensibilità. Questo aiuta molto soprattutto a farci forza nel dare voce alle nostre emozioni.

Oroscopo settimanale 20 – 26 luglio: le previsioni segno per segno

Anche per questa settimana i pianeti veloci (a parte la Luna ovviamente e il Sole che entrerà in Leone giovedì) resteranno nei segni che occupavano la scorsa settimana. Quindi avremo un Mercurio che ci rende sensibili nell'ascoltare anche i non detti di chi ci circonda ma soprattutto una Venere sestile (quindi a favore) di Marte tra Gemelli e Ariete che dona vitalità e coraggio alle nostre relazioni. Pronti ad iniziare la settimana con il nuovo oroscopo?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

C'è ancora qualcuno o qualcosa che si insinua come un guastafeste tra te e la voglia di divertirti in modo spensierato come un calciatore in vacanza dopo che ha vinto lo scudetto. Quel qualcosa pare che siano pensieri, autocritiche, sensi di incompletezza ma tu, lo so, vorrai scacciarli come si fa con le mosche quando sei sull'amaca a fare la pennichella. Potrebbe non essere facile con la Luna nuova di lunedì ma poi le cose migliorano decisamente!

Voto 7 ma ti prego ascolta le vocine dentro di te anche solo per un minuto e sempre che non ti chiedano di posare quella birra che hai in mano!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Continui con un'altra settimana nella quale hai l'impressione di avere delle idee geniali ma anche realizzabili facilmente e invece non appena ti metti lì per compiere qualche operazione pratica senti di avere bisogno di un'assistente e Alexa non basta proprio. Insomma Toro se accompagnato compi prodezze ma da solo ti perdi via come quando stai andando ad un appuntamento ma incontri per la strada un vestitino nero in vetrina che ti starebbe davvero benissimo e allora ogni altra priorità scompare.

Voto 6 ma ti consiglio di comperare quel vestitino altrimenti te ne pentirai per tutta l'estate.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con voi sembra tutto semplice in questi giorni e quasi quasi questa spensieratezza ci innervosisce ma poi, in effetti, le cose vi riescono come quando un paio di pantaloni è proprio della tua taglia e non fa alcuna fatica a salire su. Ecco, a voi la vita vi calza a pennello questa settimana sentimenti e fidanzati compresi. Siete contemporaneamente dolci e sessualmente moooolto prestanti!

Voto 8 e mezzo perché anche non volendo sarete adoratissimi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ancora una Luna nuova nel tuo segno da sopportare: ti tocca essere sensibile, emotivo, stare ad ascoltare chi viene da te a cercare consiglio o una spalla su cui piangere. Tutto ciò è quasi una tortura perché tu avresti solo voglia di stare da solo a fare le trecce al gatto e soprattutto dirne quattro a chi fuori fa il supereroe e poi viene da te piagnucolando. Insomma!

Voto 6 perché in questa veste di giustiziere dei sentimenti introversi mi piaci molto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Eh niente Leone, non ti toglierai il cerchietto con la corona di strass nemmeno per fare la doccia in spiaggia e soprattutto te la darai a gambe quando incontrerai qualcuno che ha voglia di fare discorsoni intellettuali o, ancora peggio, sentimentali. Non che tu non sia dolce, anzi! Solamente hai così tanta voglia di leggerezza che non leggi nemmeno la posta el cuore nel tuo magazine preferito.

Voto 7 e mezzo perché sei davvero divertente e come cavalchi l'unicorno gonfiabile tu in piscina nessuno mai!

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere resta in quella posizione per cui tu ti vedi impresentabile anche dopo due ore di palestra e tre di estetista. Ma, si sa, tu sei la peggior critica di te stessa (e non risparmi nemmeno gli altri!) tanto che per compensare ti dai da fare a risolvere problemi anche se nessuno te l'ha chiesto. Funziona così soprattutto in ufficio dove quasi quasi nei fuori orario sistemi tutte le scrivanie, ok?

Voto 6 e mezzo perché se vuoi venire a sistemare anche la mia te ne sarei davvero grata. Hai sicuramente qualcosa da farti perdonare anche dall'astrologa!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

bella sei bella e quel sorrisone lì per fortuna ci distrae dalla tua sfilza di capricci e polemiche assolutamente non giustificate. Ti stanno tutti sulle scatole, oggetti e situazioni comprese, ma ancora per questa settimana avrai un senso del dovere misto a piacere per l'eleganza che ti farà dissimulare meravigliosamente bene come Nicole Kidman in Birthday Girl!

Voto 6 perché vorrei avere la metà della tua classe nel camminare sulla spiaggia coi tacchi!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quanto ti piacciono le settimane come questa in cui ogni aspetto del tuo carattere è sollecitato ma non stressato. Che si sa che tu sei uno che le cose non le sa mica prendere mai con la giusta misura a meno che non siano inevitabilmente tiepide. Quindi, insomma, adesso ti godi il piacere (proprio quello lì!!!) e anche l'intelletto fino ma senza voler fare a tutti i costi Nikita!

Voto 7 e mezzo ma smettila di guardarci da dietro gli occhialoni neri.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere è sempre lì che ti fa sudare anche un bacetto e, soprattutto, fa sudare te quando qualcuno si avvicina per dartelo il bacetto. Insomma quanto a complicità di coppia proprio non ci siamo ma quando le luci si spengono e nessuno ti chiede le coccole diciamo che riesci a far uscire una certa sfrenata passione. In compenso ti dai da fare per sistemare i bisogni di chi ti circonda… Più che altro perché non sopporteresti le lamentele.

Voto 7 perché quale che sia la vera motivazione comunque metti ordine nelle vite di chi ti sta attorno.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non riesci proprio a lasciarti andare e nemmeno se leggi le barzellette nell'ultima pagina della Settimana Enigmistica ti scappa un sorrisino. Va così più che altro perché la tua testolina si rifiuta di collaborare e tu no capisci nulla di quel che accade fuori, figuriamoci dentro. Questo spaesamento però ti dona uno sguardo da coniglio davanti ai fari che ci intenerisce parecchio!

Voto 5 e mezzo ma ti prego fatti un selfie modello coniglio davanti ai fari.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei adorabile, non c'è che dire. Anzi, quasi quasi azzardo che adorabile così non ti si vedeva davvero da tantissimo tempo e che adesso questa faccia da innamorato ti sta addosso da un bel po' di settimane. Ci piace, eh! Quindi: lavorare con te è meraviglioso anche se non hai l'ambizione da ansia da prestazione mentre averti come partner ci fa alzare col sorriso la mattina. Devo aggiungere altro?

Voto 9 e mezzo direi che è meritatissimo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Fate ancora decisamente fatica a trovare la pace e vi muovete spesso come schegge impazzite anche nei pochi metri quadri della casa al mare. Ma dov'è finita quella meravigliosa capacità di perdervi per pomeriggi interi con un libro tra le mani?? Ecco, diciamo pure che avete solamente voglia di qualcuno che vi dica "ci penso io" e che vi sollevi da ogni responsabilità pratica… Senza chiedere nulla in cambio, s'intende!

Voto 6 scarso perché un senso di impotenza vi mette l'ansia… E voi l'ansia non la sapete proprio gestire!