L'oroscopo di oggi preannuncia che la giornata è molto importante anche dal punto di vista della politica internazionale: dopo un clamoroso recentissimo attacco alla democrazia degli Stati Uniti con l'invasione armata del Campidoglio oggi Joe Biden si insedia ufficialmente alla casa bianca come 46º presidente degli Stati Uniti. Questo nuovo mandato nasce a tutti gli effetti sotto il segno dell'Acquario perché con oggi anche il sole entra in questo segno zodiacale d'aria: simbolo di libertà, indipendenza, comunione. Simbolo quindi di rinascita dopo quanto recentemente è stato distrutto. Vediamo quali sono le previsioni astrali segno per segno nell'oroscopo del giorno.

L’oroscopo del giorno 20 gennaio

Però, perché bisogna essere obiettivi, non possiamo non vedere le difficoltà raccontate nel cielo astrologico di oggi: se i pianeti in Acquario danno stimoli e speranze in una nuova visione democratica, Marte che si congiunge a Urano e questi due pianeti che insieme si quadrano a Giove e Saturno indicano delle inevitabili grandi difficoltà dal punto di vista economico e per ristabilire una normalità (simboleggiata dal sindaco zodiacale del Toro).

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La parola d’ordine da seguire oggi è “spontaneità”, così come quella che mostra senza paura la web star “Follettina creation” che, in barba ai detrattori, ha creato l’ennesimo pezzo musicale caricandolo direttamente su YouTube. Tutta questa positività ti arriva dalla Luna a favore che non indugia e non ti risparmia alcun momento di allegria godibile!

Amore: a volte è davvero meglio da soli che male accompagnati. Lavoro: furbetto, non ti fai problemi a usare l’ingegno per uscir fuori da qualche problemino. Salute: energie scarse ma le sai gestire al meglio.Il consiglio del giorno: crea un fotomontaggio divertente con la tua faccia in primo piano per regalare un sorriso a qualche amico. Il sorriso ti aiuterà ad alleggerire la giornata!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il futuro è già qui, sopratutto per gli imprenditori che, al CES 2021, hanno presentato già il loro prototipo di gelato in capsule. Estremamente futuristica, l’idea non tiene però conto del fatto che tu hai bisogno di sicurezze e di una forma riconoscibile, soprattutto se si parla di cibo. Senza contare che Mercurio quadrato può soltanto renderti ancora più legato alle tue comode abitudini da non accettare troppi distaccamenti dalle tradizioni.

Amore: non hai di certo problemi di libido e di charme! Lavoro: le otto ore di ufficio non sono che un impedimento ai tuoi passatempi…! Salute: Venere ti assicura, assieme a Marte, un buon apporto di energie. Il consiglio del giorno: non eccedere con le idee geniali: Mercurio non è esattamente dalla tua ed è meglio sempre che ci sia qualcuno a sorvegliare i tuoi lampi di genio.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dovendovi descrivere oggi, sulla base della vostra capacità di dialogo, vi definirei “esiziali”. Decisi e dritti al punto, oggi optate per delle espressioni forti ed inequivocabili, ispirandovi liberamente alla risposta che ha dato Can Yaman a tutti quelli che hanno commentato la sua presunta frequentazione con Diletta Leotta. L’attore ha, ben giustamente, risposto con un semplice post scrivendo: “Fatti miei. Punto.”. Controbattere? Inutile.

Amore: non avete tempo per certe cose… Lavoro: è un vero peccato che si possa lavorare solo per un certo tempo ogni giorno: avete idee così super da mettere in pratica! Salute: nella media. Il consiglio del giorno: fatevi trascinare dallo spirito creativo e mettete in pratica nuove passioni. Dalla pasta di sale al patchwork, ne avete di cose da tentare!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche in una giornata poco semplice come questa, Marte ti aiuta a sfidare intemperie più o meno metaforiche. Come il surfista russo che ha deciso di sfidare le alte onde anche sotto la bufera di neve ed il mare ghiacciato, anche tu non ti tiri indietro di fronte alle tue durissime sfide di ogni giorno! Non temere Cancretto, almeno la Luna, in serata, ti lascerà in pace!

Amore: non è una giornata top. Lavoro: hai tempo per gestire eventuali dettagli, non metterti fretta. Salute: nervosetto, declina ogni possibile discussione prima della fine della giornata. Il consiglio del giorno: imponiti un trattamento di bellezza a fine giornata, meglio ancora se una maschera nutriente.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio è ancora opposto, Marte ancora al suo posto e la Luna, che passerà veloce da una posizione positiva ad una totalmente stonata, danno alla tua giornata la stessa energia che ha un dialogo fra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci: nervoso, belligerante, urlante. Un mood che, di certo, non ti consente di rilassarti ma che, sono sicura, ti renderà sempre più combattivo e pronto a reagire.

Amore: ti sembra tutto così complesso… Lavoro: le riunioni di oggi ti annoieranno a morte. Salute: in arrivo un bastimento carico di sbuffi e bronci. Il consiglio del giorno: fai tutto il possibile per prenderla con filosofia. Al massimo puoi sempre annuire e sorridere in modo distaccato.

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Grazia, delicatezza e precisione. Tutte doti ch ti regalano Venere e Marte a tuo favore. Sembri quasi naturalmente dotata di talento come la ragazzina nigeriana notata da Roberto Bolle che, sotto la pioggia, si è mossa sulle note immaginarie di un brano con la stessa grazia di una vera Étoile della danza classica. Calca il suolo con grazia e decisione, Verginella, è il tuo momento!

Amore: disposta a interazioni morbide ed intriganti…! Lavoro: ti piace quando devi risolvere i tuoi altrui! Salute: in veloce miglioramento. Il consiglio del giorno: lasciati andare a complimenti e a messaggi stuzzicanti con quello che ti piace. Ogni tanto fa bene anche uscire fuori dalle proprie abitudini!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non sempre tutto va come deve, cara Bilancia. Luna e Venere promettono una giornata un po’ burrascosa completata, possibilmente, da imprevisti. Come la ragazzina che su TikTok si è vista piombare in camera sua madre cadendo dal piano superiore, anche tu potresti trovarti improvvisamente a dover affrontare qualche inspiegabile ostacolo. Stai allerta e rimani positiva!

Amore: ti ritiri, algida, nelle tue stanze. Lavoro: impegnata, non hai nemmeno tempo per rispondere ai tuoi follower su Instagram. Salute: ti prometto che il giramento di testa (e non solo quello) che hai di prima mattina sarà breve. Il consiglio del giorno: armati di pazienza e vedrai che, in breve, sarà trascorsa anche questa giornata così poco produttiva.

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte opposto può portarti a discussioni talmente accese e nervose che, a confronto, le sfuriate intestardite di Alessandra Celentano nella scuola di Amici sembrano più una passeggiata di salute che altro. Non riesci proprio a tenere sotto controllo le tue voglie di arrivare allo scontro e, ad accendere la miccia, potrebbe presto arrivare la Luna, così abile a farti saltare la mosca al naso.

Amore: il partner ha bisogno di coccole e tu non hai alcun motivo per non accontentarlo. Lavoro: giornata impegnativa… Salute: senti della pressione addosso che non ti permette di prendertela alla leggera. Il consiglio del giorno: prenditi un’oretta libera per chiamare la tua migliore amica e condividere con lei pensieri e dubbi!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Rendiamo grazie a questa Luna che, anche se nel suo transito finale, ti aiuta a mantenere la calma e una certa centratura. Come Belen che, all’alba della nuova gravidanza, ha a che fare con critiche e paparazzate, anche tu sei chiamato a mantenere il controllo e a non reagire in modo eccessivo. Sfrutta anche Mercurio: ti darà la possibilità di avere una visione più ampia su quello che devi superare.

Amore: sai intrattenere con la parlantina ed affascinare col tuo sorriso. Lavoro: finalmente ti danno retta! Al lavoro riesci a guidare colleghi e collaboratori con successo. Salute: senza infamia né lodi. Il consiglio del giorno: hai tutte le carte in regola per prendere decisioni coscienti e di grande impatto: prendile con sicurezza.

Voto

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Parliamo pure di questa Venere a favore. È grazie a questo splendido pianeta che appari figo da paura anche nei tuoi momenti meno brillanti come oggi (con questa Luna quadrata). La verità è che, come Jennifer Lopez, puoi anche apparire senza trucco o senza parrucco ma rimanere comunque l’essere più sexy e ammaliante che, chi ti passa vicino, avrà la fortuna di incontrare.

Amore: componi lettera che sanno di amore e di sentimenti profondi. Lavoro: gestire il lavoro degli altri non è un problema… se solo ti dessero retta. Salute: non c’è male! Solo un po’ di malumore ad inizio giornata. Il consiglio del giorno: lasciati trasportare dalle emozioni: Venere veglia su ogni tuo batticuore.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Giove e Mercurio dalla tua ce la stanno mettendo tutta per convincerti a seguire diete assurde, stili di vita alternativi (come quella di lavarti i denti in orari impossibili) o per farti seguire allenamenti drenanti usati dai Marines. Peccato che poi ci si metta Marte a toglierti tutta la voglia di proseguire con i buoni propositi e a farti perdere un po’ di costanza… pazienza…

Amore: non ti sei ancora accorto ma qualcuno ti ha puntato. Lavoro: sei la vera rivelazione di quest’anno, il tuo capo se ne accorgerà presto. Salute: potresti avvertire più stanchezza del solito a fine giornata. Il consiglio del giorno: non porti limiti inutili e lascia fluire la mente. Trova qualcosa che stimoli la tua creatività e lanciati nella creazione di qualcosa che ti piace.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Come parlate voi di emozioni e di sentimenti, nessuno riesce a farlo. Forse solo Michele Bravi che, col nuovo album in uscita a fine mese, ha già in serbo per tutti noi un preciso itinerario alla scoperta di sensazioni belle e brutte che meritiamo di conoscere. A rendervi così centrati ci pensano Venere e Marte che vi aiutano a focalizzare bene quello che provate.

Amore: il vostro cuoricino batte all’impazzata! A rischio di innamoramento! Lavoro: decisi e carichi di energie! Salute: costanti e sul pezzo. Il consiglio del giorno: regalatevi un piccolo premio. Che sia un dolcetto a fine pasto o un paio di scarpe in sconto: celebratevi!

Voto 7 +