Nell'oroscopo di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, vi consiglio di uscire con l'ombrello. Lo so, questa non sarebbe proprio la mia materia ma considerando che Giove è perfettamente in quadratura a Urano sarà possibile che molte delle nostre certezze barcollino come dentini da latte. La Luna in Ariete è prontissima a mettere il turbo ad ogni cambiamento senza alcun genere di malinconia fa quello che si lascia indietro. Come dire: quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare!

L’oroscopo del giorno 18 gennaio 2021

Tenetevi pronti a dire e fare cose delle quali mai vi sareste ritenuti in grado: tutte queste energie e pochissima diplomazia e ragionevolezza faranno sì che, proprio oggi, riusciate a mettere in pratica quello che da troppo tempo gironzola per la vostra testa ma viene bloccato dalle paure. Sotto a chi tocca!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come poter riassumere in una parola questa Luna a tuo favore con una Venere quadrata? Semplice: dramma! Oggi sei carico, Ariete, e con una voglia di ingigantire i problemi utilizzando una dote interpretativa in grado di eclissare persino il criceto di Taipei che finge di essere colpito a morte dal gesto del padrone che finge di puntargli le dita a mo di pistola contro. Attento solo a non esagerare troppo con le tue interpretazioni!

Amore: metti su un casotto per una scenata di gelosia. Lavoro: entri in ufficio carico e baldanzoso. Salute: grazie alla Luna ti senti carico e sul pezzo. Il consiglio del giorno: non esagerare coi ricatti morali o con le scene in cui fai l’offeso: la Venere non si fa di certo impietosire da certe scene!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio potrebbero renderti un po’ fuori sincro, rallentando o completamente inibendo le tua reattività immediata ma, per quanto ci provi, non riuscirà a toglierti né le emozioni né la forza con la quale riesci a viverle! Sei come la mamma americana che, vittima di una sorpresa da parte del figlio rincasato dopo un lungo lockdown senza preavviso, si è accorta della sua presenza dopo una buona decina di minuti che il ragazzo era già nella stessa stanza della donna!

Amore: non ti sai spiegare le emozioni che provi ma non ti fai problemi a viverle fino in fondo. Lavoro: dinamiche troppo complesse e procedure troppo datate ti lasciano interdetto. Salute: carico di energie e pronto ad ogni possibile avventura. Il consiglio del giorno: insegna agli altri quanto sia importante lasciarsi andare, vivere qualche piccola follia senza preoccuparsi troppo del lato teorico e di preparazione. Improvvisa!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete fra i primi ad aver usato l’app per tramutarvi in un personaggio Disney, ne sono sicura. Questa Luna vi rende scherzosi e allegri e riuscite, grazie a Mercurio, a trovare il momento giusto per lasciarvi un po’ andare. Venere non è ancora propriamente convinta delle scelte che state facendo e, anche se non si trova in opposizione, vi consiglio di temporeggiare ancora un po’ prima di darvi completamente all’altro.

Amore: studiate bene la situazione e cercate di non bruciare le tappe. Lavoro: fissate la vostra partecipazione a più riunioni di quante riusciate davvero a seguirne! Siete davvero entusiasti! Salute: discretamente bene! Il consiglio del giorno: non avete ostacoli da temere: ricordatevi di prendere ogni sfida come un’occasione per testare i vostri limiti senza sabotarvi!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La cattiva notizia è che è lunedì, con una Luna quadrata ed una Venere opposta. La buona notizia è che esiste la possibilità di travestirti come i protagonisti del talent “il cantante mascherato” per non farti riconoscere e permetterti di girare indisturbato e non riconosciuto da nessuno evitando così ogni magagna. So che non è un escamotage proprio comodo ma per sopravvivere al lunedì, questo ed altro!

Amore: preferisci un bicchierone caldo di latte caldo col cioccolato alle coccole. Lavoro: il lavoro ha il solo balsamico effetto di tenerti distante dalle relazioni complicate. Salute: maledici la sveglia ed ogni calendario che incontri per il semplice fatto che ti ricordano che è lunedì. Il consiglio del giorno: cerca di trovare il lato positivo anche in una giornata antipatica come questa. Fissa un appuntamento o un qualsiasi evento che possa soddisfarti in giornata!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio opposto ti confonde al punto da sentirti completamente spaesato? Nessun problema! Da qualche parte in cielo hai una buona stella, o meglio, una vera e propria Luna che veglia su di te come un angelo custode. Come è stato miracolosamente salvato un pilota di aerei a Long Island, durante un atterraggio di emergenza, anche tu verrai tratto in salvo da ogni possibile magagna in grado di ostacolarti!

Amore: potresti dover dimostrare di essere degno di alcune attenzioni… Lavoro: pericolo di confusione e caos totale in arrivo! Salute: l’ingresso della Luna ti mette una nuova tranquillità addosso: usala. Il consiglio del giorno: prima di buttarti a capofitto in questioni lavorative o di prendere di petto alcune accuse a livello personale fai un bel respiro profondo, calma i nervi e svuota la mente.

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ora che se ne sta andando questa Luna opposta, ti senti carica e pronta a dire quello che pensi di nuovo. Potresti addirittura affidarti alla tecnica di James Joyce e darti ad uno sfrenato “flusso di coscienza” mentre scrivi le tue recriminazioni su Whatsapp a chi ti chiede opinioni e supporto. Interessanti, ancora, Venere e Marte: nell’aria c’è qualcosa di nuovo che è pronto per essere colto.

Amore: le tue capacità relazionali aumentano di minuto in minuto. Lavoro: hai studiato bene come muoverti per diverso tempo, oggi è il momento di fare i tuoi passi. Salute: di certo trovi più semplicemente le energie e il buonumore senza più la Luna opposta! Il consiglio del giorno: tieni attiva la mente. E se proprio ti aiuta, potresti addirittura metterti a risistemare l’armadio!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo Mercurio a tuo favore, cara Bilancia, è un grande aiuto per la tua percezione e per le tue intuizioni. Peccato che, nello stesso momento, Venere e una Luna in transito, remino contro alle tue capacità di interazione col mondo esterno. Saresti praticamente l’unica in grado di decifrare il segnale misterioso captato dalla luna di Giove, Ganimede, ma allo stesso tempo ti sarebbe impossibile condividerlo col mondo intero!

Amore: non sei al top della tua forma… rischi di sembrare fredda e distante. Lavoro: non ti scocciano gli impegni di lavoro, anche quando si protraggono oltre l’orario d’ufficio! Salute: sotto la media, tesa ed un po’ inavvicinabile. Il consiglio del giorno: chiudi il mondo fuori, riempi la vasca ed accendi il diffusore: rilassati e rigenerati con un bagno caldo.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, preparati per una giornata dove la maggior parte delle persone sembrerà non comprenderti o metterti volutamente i bastoni fra le ruote! Marte opposto ha un effetto forte che ti costringe quasi a lottare fra le critiche che ti vengono rivolte contro. A momenti ti sembrerà di vivere lo stesso periodo di Armi Hammer, accusato di vampirismo e cannibalismo (?!) sulla base di chat screenshottate da chissà dove!

Amore: la tua base solida di fan e amanti sarà sempre disposta ad appoggiarti, stai tranquillo. Lavoro: ritardi in consegne e nell’invio di documenti importanti. Salute: calo di tensione ma non ti dai assolutamente per vinto. Il consiglio del giorno: ricordati di affrontare con stile ogni possibile detrattore che ti si para davanti. Il tuo mantra per oggi deve essere: “kill them with kindness” (sconfiggili con la gentilezza)!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei affascinante, bellissimo e irresistibile come Angelina Jolie che, avvistata ultimamente in un tour di shopping con le figlie, è apparsa in un look total white da urlo. La Luna di oggi entra in breve a dar supporto alle tue già confermate abilità da seduttore e, in modo ancor più importante, dà consistenza alle tue decisioni permettendoti di fare passi in avanti importanti!

Amore: le emozioni sono in circolo ma non hai ancora la certezza di volerle investire. Lavoro: arrivi in ufficio in forma smagliante e con grande entusiasmo! Salute: mood propositivo grazie alla Luna! Il consiglio del giorno: è il mood per organizzare tutti gli appuntamenti della settimana: dalla sessione sfrenata di shopping (virtuale o meno) alla serata in call su zoom con gli amici! Sfrutta questo slancio creativo al meglio!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La protagonista di questo tuo lunedì è ancora la romanticissima Venere che non lascia spazio ad alcuna ingerenza, nemmeno a quella poco carina della Luna! La cosa più bella è che riesci a provare nuovamente emozioni forti e, come Katy Perry, persino a dichiarare al mondo il tuo amore per il partner senza avere paura di fare dei passi troppo lunghi! Questa tua nuova versione di te ci piace proprio!

Amore: affascinante, irresistibile e dolcissimo. Lavoro: sei il paciere delle discussioni, grazie alla tua capacità dialettica riesci a trovare sempre il modo giusto per uscire dei momenti di crisi. Salute: qualche momento di ripensamento e dubbio non ti rovinerà il mood, tranquillo! Il consiglio del giorno: improvvisa! Manda un bouquet di fiori a chi ami senza preavviso.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa posizione di Mercurio a tuo favore ti fa proprio bene, caro Acquario. Ti rende risoluto, fermo sulle convinzioni anche se Marte, dalla parte sua, ti rompe un po’ le scatole. Quando ti penso, oggi, mi viene in mente la difesa pensata e razionale che ha eretto la divina Anna Wintour a difesa dello scatto di Vogue che ha immortalato Kamala Harris con delle Converse: osteggiato dai più ma tremendamente significativo per chi un occhio arguto!

Amore: stupisci tutti, incluso il partner che ti trova super attraente. Lavoro: non perdi un attimo e cogli ogni occasione facendola fruttare al meglio. Salute: ti rigeneri, focalizzandoti su ritmi di attività e riposo perfetti per corpo e mente. Il consiglio del giorno: là dove Marte e le sue energie non ti aiutano puoi usare il mix vincente di intuito e intelletto che ti forniscono Luna e Mercurio: trova la tua strada!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Posati, seri ma comunque capaci di emozioni vere. Siete in un periodo prolifico, soprattutto per quanto riguarda le vostre scelte e le vostre decisioni. Niente riesce a convincervi del contrario e, anche quando alcune dichiarazioni che fate potrebbero stupire chi vi affianca, voi non avete intenzione di tornare sui vostri passi. Un po’ come Romina Power che ammette di aver trovato l’uomo della sua vita e che, purtroppo per lui, non è Al Bano!

Amore: disincantati, riuscite a focalizzarvi bene su ciò che volete da una relazione. Lavoro: appoggiate con vigore cambiamenti in positivo! Salute: perdete un po’ di smalto ma nulla di preoccupante.Il consiglio del giorno: il mood di oggi vi consente di fare scelte più ponderate e fattive: non perdete l’occasione e dateci dentro!

Voto 7 e mezzo