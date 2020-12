Nell'oroscopo di oggi venerdì 18 dicembre c'è una vitalità esplosiva, come se avessimo davvero capito che è il momento di accendere i motori del nostro cervello e scendere in campo. Dopo il grande ingresso di ieri di Saturno nel segno dell'Acquario oggi la Luna in Acquario, Venere in Sagittario, Marte in Ariete concorrono tutti a fare del cielo astrologico di oggi un disegno di grande vitalità e ottimismo.

L’oroscopo del giorno 18 dicembre

Le forze nell'oroscopo del giorno di oggi sono tutte forze estroverse: dopo un grande momento di intimismo e di ascolto, probabilmente adesso abbiamo bisogno di fare, di unirci, di progettare insieme delle soluzioni concrete e realizzabili in breve tempo. Abbiamo come bisogno di un disegno al quale attaccarci per risollevarci e grazie a questi pianeti saremo in grado di metterlo in atto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte a favore può farti dare un po’ in escandescenze e Mercurio ti aiuta a usare le parole giuste per argomentare le tue motivazioni come ha fatto la sorella di Barbara D’Urso per difenderla dagli attacchi degli haters. Non aver paura di dire la tua ma ricorda che è sempre meglio non esagerare troppo!

Amore: passionale e romantico, cosa vuoi di più!? Lavoro: comunichi coi colleghi con entusiasmo. Salute: energico a sufficienza per provare le posizioni di yoga più complesse. Il consiglio del giorno: se hai bisogno di supporto per le tue birichinate chiedi sempre al tuo BFF. Vai a colpo sicuro.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sfrutti al massimo la domotica per creare un ambiente rilassante che ti consenta di combattere questa Luna quadrata che ti rende irrequieto. Metti a tutta cassa gli album di Bublé su tutti i dispositivi audio che hai disponibili e crei la riproduzione in vivo della casa di Babbo Natale. Non c’è miglior modo per immergersi nell’atmosfera delle feste.

Amore: recuperi punti regalando i cioccolatini preferiti al partner. Lavoro: costretto a scendere a compromessi con chi non sopporti. Tranquillo: durerà ancora per poco. Salute: la Luna ti stressa e vorrebbe tenerti a casa sotto le coperte. Il consiglio del giorno: la panacea di tutti i mali in giornate come queste è una bella tazza di cioccolata calda con panna montata annessa!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Come Giulio Bortolaso, il famoso bambino dello Zecchino D’Oro di Vicenza, scegliete di rifuggire la notorietà per motivi futili e scegliere di farvi la tua vita lontano dai riflettori. Mercurio e Venere opposti vi fanno optare molto di più per un po’ di serenità e di tranquillità. Ogni tanto, sono convinta, va benissimo anche prendersi il proprio tempo!

Amore: preferite mostre quello che provate coi gesti più che con le parole. Lavoro: incompresi per colpa di qualche problema di comunicazione. Salute: fino a quando non incontrate anima viva va tutto bene. Il consiglio del giorno: lanciatevi nella visione di qualche nuova serie tv per avere la scusa giusta a poltrire sul divano.

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Probabilmente per te il bungee jumping è già troppo così da sé ed associargli la cultura di Harry Potter, come hanno fatto degli sportivi che si sono lanciati a cavallo di una scopa, non aiuterebbe minimamente la tua voglia di osare. Marte quadrato ti tiene lontano anni luce da ogni attività che ti tenda sollevato da terra, anzi, dal divano di casa!

Amore: ti fidi poco di ti fa complimenti apparentemente disinteressati. Lavoro: l’allungarsi delle tempistiche ti lascia un senso di insoddisfazione generale. Salute: ti senti sospeso, come in attesa di qualcosa. Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per una meditazione guidata con una delle playlist su Spotify!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La Luna di oggi ti fa sentire trascurato e poco pubblicizzato come Martina Sambucini… ma come chi è!? La Miss Italia, ovviamente. Eletta pochi giorni fa è passata sui giornali come la miss più trascurata di sempre. Nel tuo caso, stai tranquillo: possono accorgersene in pochi ma la Venere ti rende comunque un’imbattibile icona di stile e bellezza.

Amore: il partner ti tratta come un diamante raro: splendido e preziosissimo. Lavoro: organizzi newsletter per aggiornare i followers sulle tue nuove pubblicazioni! Salute: vai a sbattere contro qualcuno mentre cammini per strada: sei troppo distratto! Il consiglio del giorno: sulla via di casa, regalati un nuovo paio di scarpe. Un piccolo regalo ti aiuterà a sanare l’umore.

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sii sincera, Vergine, vorresti tanto un nuovo blackout dei server di Google e YouTube per permetterti di prendere un paio d’ore di relax fuori da ogni possibilità di lavorare. Mercurio affatica i pensieri e la Luna, invece, spinge per farti distrarre con qualche pensiero dalla routine quotidiana. Forse hai davvero bisogno di prenderti una pausa.

Amore: non hai alcuna voglia di metterti in gioco. Lavoro: metti su “occupato” il tuo stato su tutte le chat. Salute: lievemente nervosa. Il consiglio del giorno: chiedi ai contatti di mandarti solo vocali brevi di, al massimo, 20 secondi. La tua concentrazione non può sopportare altro.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Intramontabile come la hit di Mariah “All I want for Christmas is you” che riesce a tornare in vetta alla classifica di Billboard anche dopo decine d’anni. La Luna rientra a tuo favore e riesce a regalarti dei momenti intensi di emozioni anche con questo benedetto Marte che, invece, continua la sua crociata contro di te…!

Amore: non disdegni le attenzioni di qualche sconosciuto che ti adocchia per strada. Lavoro: le improvvise interruzioni di linea non ti danno noie oggi. Salute: oggi il sorriso ti viene più naturale. Il consiglio del giorno: non dimenticarti di farti un regalo da solo! Ricordarsi dei propri desideri è sempre molto importante!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Voglia di avventure ma con un po’ di comodità pronta all’uso? Perché non ti regali una delle nuove case pieghevoli pronta in tre ore? Potresti usarla in una delle tue prossime scampagnate! Questo Giove riesce, in parte, ad addolcire l’effetto “scomodo” della Luna quadrata e riesce sicuramente a convincerti a buttarti in qualche occasione dell’ultimo minuto.

Amore: sperimenti nuove tecniche d’abbordaggio. Lavoro: poco trovi fastidioso il continuo tamburellare sulla scrivania dei colleghi. Salute: energie latenti e concentrazione ridotta al minimo. Il consiglio del giorno: costruisci una tenda in salotto con sedie e coperte come facevi da piccolo! Riscopri la tua voglia di giocare!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Mercurio continuano a renderti irresistibile e spassoso. Sei un mago delle imitazioni e riesci a fare una concorrenza spietata a Virginia Raffaele e a Brenda Lodigiani, nella sua ultima imitazione della De Blanck. Punta tutto sulle tue capacità comiche: ti faranno accaparrare con facilità il consenso di molti.

Amore: se riesci a farla ridere hai già stravinto! Lavoro: perennemente occupato, anche lavorando da casa…! Salute: attento e incuriosito, ti fai la lista di nuovi negozi in centro da visitare! Il consiglio del giorno: segui l’istinto e vedrai che riuscirai a regalare la cosa giusta a chi ami! (Anche se non so cosa se ne facciano di un aspirabriciole…)

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il periodo di decompressione, grazie agli spostamenti di Saturno e Giove, inizia a dare i suoi frutti e ti azzardi anche a comprare qualche nuovo abito che possa valorizzare le tue forme. Ringraziamo, per questo, anche Venere che ha deciso di mettersi d’impegno per farti esplorare nuovamente i lidi del tuo sex appeal.

Amore: il tuo sorriso è un’arma vincente: riscoprine il potere. Lavoro: abbatti le normali convenzioni e non aver paura delle novità. Salute: la Luna di oggi più aiutarti a prendere tutto con rinnovata leggerezza. Il consiglio del giorno: utilizza la pratica del decluttering per riordinare e ripulire gli spazi che abiti e lasciare spazio a nuove idee.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Borracce, ombrellini portatili, agendine… la maggior parte dei tuoi regali, quest’anno, è utile e ovviamente plastic free. Sei sul pezzo grazie a questa Luna che riesce a renderti l’assistente perfetto di Babbo Natale in merito all’ideazione di doni originali e sostenibili. Buona anche Venere: ti sei finalmente deciso a mandare quel messaggio piccante?

Amore: sei pronto a rimetterti sul mercato… e non hai intenzione di effettuare sconti o promozioni. Lavoro: ti vengono idee preziose in merito a promozioni e post social che puoi rivendere con successo. Salute: ti senti in grado di spaccare il mondo! Il consiglio del giorno: punta sul tuo irresistibile savoir-faire. Oggi ogni tuo tentativo di abbordaggio ha una buona percentuale di riuscita.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Distratti come il consigliere comunale milanese, Gianluca Corrado, non vi accorgete che la videocamera del vostro pc è rimasta accesa durante l’ultimo meeting organizzato coi colleghi e potrebbe inquadrarvi in situazioni un po’ imbarazzanti! Colpa di Mercurio quadrato che potrebbe causare qualche problema con la tecnologia!

Amore: siete sicuri di aver espresso bene le vostre preferenze a Babbo Natale? Lavoro: osservate con terrore le migliaia di riunioni che vi aspettano prima delle ferie. Salute: la Luna di oggi consiglia di non sprecare tempo a cucinare ma di affidarvi alle app! Il consiglio del giorno: affidatevi ai consigli di qualche amico in merito all’outfit: non avete concentrazione a sufficienza per scegliere i capi da indossare!

Voto 6 +