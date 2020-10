Nell'oroscopo di sabato 17 ottobre la Luna passa quasi subito dalla Bilancia allo Scorpione avvicinandosi pericolosamente a quel Mercurio retrogrado. Ok, lo ammetto, avevo volontariamente tentato di ignorare Mercurio retrogrado in Scorpione ma anche le astrologhe hanno le loro debolezze!

L’oroscopo del giorno 17 ottobre

Succede infatti che da qualche giorno e fino al 3 novembre Mercurio sarà retrogrado ovvero camminerà apparentemente all'indietro nel segno dello Scorpione arrivando fino al grado 26 della Bilancia. Quindi? Mercurio retrogrado fa fare delle gaffes, non si trattiene nel dire quello che pensa e agisce d'impulso ancora più del solito e tutto ciò viene decisamente amplificato dal fatto di essere, proprio in questi giorni, opposto ad Urano. Quindi tenetevi pronti messaggi di scuse!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Forza e resistenza potrebbero essere due voci da mettere nel tuo curriculum come bonus! Con questo Marte poi riesci a tenere testa persino ad un puma, qualora decidesse di rincorrerti per darti un morso! La Luna di oggi, benché non parta proprio benissimo, finirà per lasciarti in pace appena dopo colazione. Traine beneficio per rimettere ordine in testa (e sulla scrivania!).

Amore: a volte la cautela risulta estremamente sexy, sai? Lavoro: prendi le distanze da chi arriva in ufficio con la voglia di litigare. Salute: in recupero! Il consiglio del giorno: hai presente quei fazzoletti di stoffa che andavano di moda qualche anno fa? Usarne qualcuno può avere un fascino tutto suo! Specialmente se ne prendi qualcuno in tinta con l’outfit!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Essere vanitosi non aiuta, soprattutto se stai guidando un motoscafo al largo della costa americana e finisci contro la banchina perché sei troppo preso dal farti un selfie! Luna e Mercurio oggi non perdonano e potresti trovarti improvvisamente avvolto dal caos di pensieri! Ricordati sempre di dar precedenza a quello che senti: le emozioni iniziano dalla pancia!

Amore: batticuori forti e intensi. Lavoro: non essere troppo pignolo. Salute: ti svegli con poca voglia di impegnarti. Il consiglio del giorno: la playlist di musica classica è sempre un buon modo per pulire i pensieri. Cerca di tenerlo a mente.

Voto 5 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Giornata molto impegnativa, con pianeti in posizioni che vi obbligano ad affrontare di petto questioni non sempre facili. Come sempre: vince la sincerità e il modo più diretto di dire la vostra. Prendete esempio da Lady Gaga che, in occasione delle elezioni, dismette i propri abiti da palcoscenico e si fa chiamare con il suo vero nome per parlare con grande onestà intellettuale: fenomenale.

Amore: non cercate giustificazioni troppo fantasiose. Lavoro: siate il più onesti possibile ed affrontate i problemi alla radice. Salute: avreste bisogno di un buon metodo per rilassarvi. Il consiglio del giorno: pianificate il più possibile la giornata così da portare a termine tutti i compiti che avete da completare.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Pazienza: è una delle tue migliori doti. Riuscirne a farne buon uso è davvero un pregio più unico che raro. Lo sa bene il turista giapponese che, in lockdown, ha atteso ben sette mesi nella città vicina al sito di Machu Picchu prima di poterci entrare. La Luna di oggi è, per te, un buon supporto per reggere ancora un po’, in attesa che Marte smetta di romperti le scatole.

Amore: il tuo sorriso incanta anche il cuore più duro. Lavoro: non hai paura di impegnarti. Salute: in netta ripresa rispetto ai giorni scorsi. Il consiglio del giorno: scrivi. Che siano poesie, drammi o piccoli racconti. Permetti al tuo cuoricino di esprimersi in tutti i modi che puoi.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte ti supporta anche quando, in una giornata come questa, ti metti ad affrontare sfide impossibili come il mettersi alla guida di un caccia militare dimenticandoti di chiudere il tettuccio. Luna e Mercurio sono dispettosi e iniziano a metterti un po’ di confusione addosso, Venere invece vorrebbe fossi un po’ più “morbido” e accettassi di buon grado le attenzioni altrui.

Amore: non sei troppo convinto. Lavoro: hai bisogno di tempo prima di prendere alcune strade. Salute: evita ragionamenti troppo complessi e lascia che siano gli altri ad occuparsi della parte organizzativa. Il consiglio del giorno: programmi per il weekend? Io opterei per una piccola gita all’aria aperta al contatto con la natura.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti basta poco per commuoverti. Magari la notizia di un nonnino che ha ricevuto in regalo un pianoforte per la casa di riposo che lo ospita è riuscita a far venire le lacrime agli occhi anche a te. Venere fa la sua parte e pure la Luna riesce, in qualche modo, a renderti più emotiva del solito. Diciamocelo: un po’ di emozioni fuori controllo possono anche fare del bene ogni tanto, no?

Amore: emozioni forti e intense. Lavoro: giornata produttiva grazie alle tue intuizioni. Salute: in pace con te stessa. Il consiglio del giorno: evita i colori troppo sgargianti (anche se sei affezionata ad alcuni capi). Punta a qualcosa di classico e delicato per sottolineare le tue forme.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se è vero che la palestra si fa in vigna, nel Veneto, è anche vero che dopo l’allenamento è d’obbligo il calice di un buon vino! No? Marte potrebbe non essere proprio d’accordo con un dispendio troppo generoso di energie mentre Giove ti sussurra che la parte migliore è quella dove ci si lascia andare al piacere. Tu fai la scelta giusta e cerca di mantenere un buon equilibrio fra dovere e piacere.

Amore: pesa bene le parole, evita di essere frainteso. Lavoro: usa la diplomazia, quando necessaria. Salute: leggermente scarica. Il consiglio del giorno: non esagerare con lo sforzo fisico. C’è bisogno di far riposare il corpo.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pensare può essere pesante, a volte. Ci sono però dei sani esercizi di Mindfulness che possono aiutarti a prendere tutto col giusto distacco. Lavorare di respirazione e meditazione può aiutare Mercurio e Luna a rendere più intense ed illuminanti le tue percezioni che, già da sole, sfiorano il livello di un monaco buddhista! Mi piaci proprio quando ti prendi cura di te!

Amore: comprendi il vero valore di chi ti sta accanto. Lavoro: non hai paura di esporre le tue idee in modo decisivo. Salute: in ottima centratura con te stesso. Il consiglio del giorno: se avessi bisogno di far chiarezza con te stesso, potresti appoggiare la penna su un foglio e “sfogarti” di tutto quello che ti pesa.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

“Come è iniziata / Come sta andando” è la nuova challenge in voga su Facebook che mette alla prova i diversi percorsi di sfida personale di ognuno. Per quanto ti riguarda, sono certa, non puoi che essere soddisfatto di te! Anche se questa Venere mettere a dura prova la tua pazienza in fatto di sentimenti importanti, è innegabile che Marte ti stia dando anche nuovi spunti per puntare sempre più in alto!

Amore: prenditi una pausa dai dilemmi. Lavoro: stai fermentando idee interessanti. Salute: pieno di emozioni. Il consiglio del giorno: ignora volutamente gli specchi e le riviste di bellezza. Mettersi a confronti di altri, in questo periodo, è totalmente inutile.

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non sono certa che l’acquisto di isole su un mare cristallino rientri nei beni di prima necessità, come invece ti sussurra quel volpone di Giove, ma sono convinta che ti farebbe bene, magari, una bella giornata al sole su qualche atollo nel Pacifico! Marte è ancora geloso delle sue forze e non ha intenzione di prestartene nemmeno un po’! Per fortuna, però, la buona Luna ha qualche momento speciale da regalarti!

Amore: pianifichi già la vostra prossima vacanza insieme? Lavoro: efficiente quanto (e più!) di un pc di ultima generazione! Salute: copri bene la gola quando esci! Il consiglio del giorno: sei già pronto per le tisanine invernali sul divano, il sabato sera? Io sì…! E te ne raccomando qualcuna alla liquirizia che è la fine del mondo!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

"Se la vita ti da limoni, facci una limonata” dicono… ma se invece ti propone un’invasione di pavoni come sta succedendo in Romagna?! Urano, opposto a Luna e Mercurio, ti fanno sentire come se fossi improvvisamente in un episodio di Scherzi a Parte e, con quella Venere, è facile cadere preda del nervosismo. Opta per qualche attività che ti faccia scaricare i nervi! Un bella corsetta potrebbe essere l’ideale.

Amore: lascia perdere rimpianti e rimorsi. Lavoro: problemi di percorso. Salute: preferiresti tanto restare fra le copertine. Il consiglio del giorno: la giornata potrebbe essere un po’ tesa. Non prendere decisioni e non fare promesse che possano renderti scontento nei prossimi giorni!

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna di oggi vi mette addosso tanta nostalgia e magari, come Miley Cyrus, anche voi non vedete l’ora di indossare nuovamente i panni di qualche vecchio personaggio della vostra adolescenza in occasione del prossimo Halloween (anche se lei ne fa una questione di business con Hannah Montana!). Impietosa Venere: vi impedisce di prendere con leggerezza qualche rapporto importante.

Amore: avete bisogno di una vacanza dai colpi di fulmine. Lavoro: impegnati ma… con grandi successi all’orizzonte! Salute: in buono stato! Il consiglio del giorno: svuotate l’armadio e divertitevi a provare i vestiti che non mettete da un sacco di tempo! Magari scoprite che quel bell’abito da sera vi va ancora!

Voto 8 –