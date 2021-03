Eccoci all'oroscopo di oggi, 15 marzo 2021, che dà anche il via ad una nuova settimana. La Luna crescente, quindi molto energica, nel segno dell'Ariete è davvero di buon auspicio per iniziare questa nuova settimana con tante energie! Il bello però è che ad accompagnare la Luna in Ariete resta una romanticissima Venere congiunta a Nettuno nel segno dei Pesci e quindi una visione non solo dolce ma anche accudente e sensibile dell'amore, vissuto in ogni sua forma. Direi che ne abbiamo bisogno, no?

L’oroscopo del giorno 15 marzo: previsioni astrali segno per segno

Venere, il Sole e Nettuno tutti nel segno dei Pesci e vicinissimi sembrano proprio unire le loro energie in una visione ampia e profonda di ciò che siamo, di ciò che stiamo vivendo e di ciò che possiamo imparare ogni giorno. I progetti con questa forza nettuniana sanno guardare lontano ma anche molto in alto, oltre la materialità del contingente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come Elodie, che è andata a ripescare dei commenti fatti sotto il suo video di audizione agli inizi della carriera, rispondi agli hater smontando, pezzo per pezzo, le loro accuse false ed infondate. Non accetti in alcun modo che qualcuno ti metta in cattiva luce, soprattutto ora che la Luna ci tiene a farti sentire bello e potente. Ascolta il consiglio: dalle retta! Non c’è nulla e nessuno che possa farti sentire piccolo oggi!

Amore: ricorda: se desideri qualcuno non c’è altra via che fare di tutto per convincerlo di quanto tu sia speciale! Lavoro: risolutivo. Ma ricorda che a volte è necessario anche prenderla con la dovuta cautela. Salute: ti senti in grado di scalare il monte Everest… ehi, posa quello zaino! Intendevo metaforicamente! Il consiglio del giorno: indossa il tuo paio di scarpe più sexy e sfoggiale ovunque. Sentiti come una top model appena approdata sulla passerella!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dovresti rivedere le tue organizzazioni e le tue priorità. Rischi di far danni come gli operai russi che hanno distrutto il loro camioncino nel tentativo di demolire una torre idrica… alcuni potrebbero dire: due piccioni con una fava! Ma nel tuo caso faresti meglio a muoverti con un po’ più di cautela, soprattutto quando devi dire cose importanti a qualcuno di sensibile. Tieni sotto controllo i tuoi movimenti e non buttarti a capofitto in situazioni spinose!

Amore: qualche coccola in più te la meriti dopotutto! Goditela. Lavoro: forse ci sei quasi: sei quasi riuscito a far tornare tutti i conti di quella mega fattura che ti aspetta da almeno un mesetto! Salute: per fortuna Venere sostiene la tua autostima e ti fa sorridere ogni volta che ti vedi così sexy nel riflesso dello specchio. Il consiglio del giorno: prima che tu me lo chieda: sì! Ti meriti quel bellissimo completino scontato che hai trovato online. Non pensarci troppo e agisci!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Forse siete anche troppo provocanti e sensuali: Marte spinge un po’ troppo mentre Venere quadrata potrebbe non darvi il senso della misura! Come i tiktokers, che hanno reso un po’ troppo hot la nuova Bugs Bunny Challenge, anche voi vi lasciate prendere la mano con i vostri ammiccamenti. Tenete il controllo e non esagerate: fare l’occhiolino persino al salumiere potrebbe distrarlo o addirittura infastidirlo!

Amore: insicuri? Non cercate di strafare per simulare forza! La tenerezza è ben più sexy! Lavoro: sono le ultime ore disponibili per fare quella richiesta un po’ eccessiva al vostro capo! Cogliete l’occasione! Salute: energici quanto basta per affrontare la giornata: prendetela di petto! Il consiglio del giorno: organizzate una piccola video call con chi amate per tenerlo vicino vicino al cuore: non c’è niente di meglio di una chiacchierata con chi amate!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tranquillo Cancretto, anche se tu continui a non credere troppo nelle tue capacità, a causa di questa Luna antipatica, c’è chi è pronto a riconoscere i tuoi sforzi e i tuoi punti di forza. Mercurio, Venere e pure Nettuno sono pronti a premiarti come il museo degli Oscar farà presto con Sophia Loren. Mentre la grande attrice verrà insignita di un riconoscimento per il suo apporto al mondo del cinema, tu verrai presto ringraziato per la grande empatia mostrata nei confronti di chi ami!

Amore: prezioso e dolce. Sei il rifugio perfetto di chi tieni nel cuore! Lavoro: momenti migliori all’orizzonte! Salute: un po’ giù di corda. Riuscirai facilmente a superare il momento fra le braccia di qualcuno di speciale. Il consiglio del giorno: chiama il tuo migliore amico e fatti coccolare dalle sue parole piene di stima nei tuoi confronti!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’idea di andare al lavoro o di connetterti su Zoom per l’ennesima riunione di lavoro ti da la pellagra? Nessun problema! C’è la nuova webcam di ultima generazione che ti dona un leggero rossore e l’aria stanca col filtro “malattia”! Giove e Mercurio sono tutt’altro che convinti che la tua carriera possa decollare oggi e propendono per farti bighellonare il più possibile… buono per l’umore, un po’ meno per il tuo stipendio a fine mese!

Amore: se sorridi sempre come oggi, attrarre gli altri ti sarà facile come bere un bicchier d’acqua! Lavoro: come detto prima: datti alle ferie coatte. Salute: con una Luna cosi, ti senti nel mood giusto per aumentare di qualche chilo i pesi per i tuoi esercizi. Il consiglio del giorno: lasciarsi andare ad un po’ di relax non è di certo un peccato… ma farlo mettendo il vinile del tuo gruppo metal preferito a tutto volume alle dieci di sera potrebbe essere quasi un reato.

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Confusa come tutti noi di fronte al messaggio di Rosalinda Cannavò che, a distanza di qualche settimana, ha mandato un messaggio a Dayane Mello dicendole che vorrebbe tanto abbracciarla, anche dopo tutto il dramma trascorso! Possibile che sia colpa di Mercurio se tutto questo ti sembra incomprensibile: la sua prossima opposizione si fa già sentire pesantemente e ti costringe a chiedere spiegazioni al primo che ti capita a tiro!

Amore: nel dubbio: sorridi e annuisci! Lavoro: sei pronta a sopportare magagne e casini inutili? Mercurio opposto ne porterà quanti ne vuoi! Salute: confusa e stordita… potrebbe decisamente andarti meglio! Il consiglio del giorno: metti da parte puzzle, sudoku e ogni passatempo che abbia bisogno di riflessione e pensiero: hai bisogno di rimanere in panciolle e recuperare il focus!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Guardala in modo positivo, Bilancia: la Luna opposta potrebbe essere una dannazione ma puoi affrontarla comunque come un’anima rock e ribelle come la mitica Loredana Berté. Se riuscissi ad utilizzare bene la tua voce e il tuo pensiero, grazie agli ultimi gradi di Mercurio a favore, potresti persino spuntarla tu nelle questioni più spinose. D’altra parte Marte è ancora dalla tua… approfittane!

Amore: qualche incomprensione sciocca potrebbe incrinare la tua serenità. Lavoro: battute d’arresto: datti tempo per riaggiustare il tiro. Salute: contrariata e un po’ immersa nel malumore. Il consiglio del giorno: usa il tuo diario segreto per sfogarti, riflettere e riprendere il controllo. A tutti capitano giornate tese e un po’ strane!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai ben apprezzato la sfilata di Dior a Parigi tutta ispirata alle favole e al loro valore intrinseco. Questa Venere a tuo favore ti rende romantico nel modo giusto e pronto a buttarti in nuove esperienze soddisfacenti. Senza contare che Mercurio, finalmente, sta per lasciare la tanto odiata quadratura che ti rendeva impossibile persino fare i conti con la calcolatrice! Puoi finalmente tornare a ragionare senza perdere la concentrazione di continuo!

Amore: affascinante come Halle Berry nel ruolo di Catwoman! Lavoro: in netta ripresa: le tue quotazioni lievitano! Salute: non proprio al massimo ma riesci facilmente a barcamenarti! Il consiglio del giorno: aspetta fino a dopo la pausa pranzo per confermare quell’ordine maxi nel tuo carrello Amazon: chissà che non trovi un’offerta migliore in sconto!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Stanco e poco propenso a buttarti in nuovi progetti. Stai pensando di prendere delle pause di riflessione come Selena Gomez che sta pensando di prendersi una pausa dalla sua carriera musicale (con il comprensibile panico di tutti i suoi supporter!). Con Marte opposto e un Mercurio lì per lì da diventarti storto, sei totalmente disinteressato nei confronti di ogni progetto impegnativo che preferisci far spallucce e rimanere sdraiato sul divano a guardarti le repliche di Uomini & Donne.

Amore: poca fiducia nei confronti di chi ti promette amore eterno: prendi il largo come i pescherecci alle 5 di mattina. Lavoro: hai la stessa voglia di lavorare di un impiegato agli ultimi cinque minuti di turno prima della sua pausa estiva.Salute: se parliamo del tuo umore è davvero top! Peccato per le energie fisiche ridotte all’osso. Il consiglio del giorno: falla semplice: per essere felice ti basta poco! Un bicchiere di vino, un plaid morbido ed una puntata di Forum a farti compagnia mentre coccoli il tuo gatto d’appartamento…!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Controllato come la reazione della Regina Elisabetta di fronte alla super intervista di Harry e Meghan. Non ti lasci scappare nemmeno una parola fuori posto, considerato che Mercurio si trova proprio in zona Cesarini e non è ben chiaro da che parte tiri. Peccato per la Luna: potresti correre il rischio di prendere decisioni dettate da rabbia e orgoglio. Appena senti salire il nervoso, prenditi una pausa da quello che stai facendo e lasciati il tempo per sbollire.

Amore: le moine del partner potrebbero darti fastidio oggi: cerca di essere comprensivo. Lavoro: non aver paura di mettere in attesa qualcuno: le decisioni migliori non ti sono ancora balenate in mente! Salute: sei felice come Heidi a Francoforte! Il consiglio del giorno: la Luna quadrata può indurti a fare scelte per dispetto. Ricordati sempre di agire solo per il tuo bene… e non per dare noia agli altri!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Irriverente e divertito… forse anche un po’ nostalgico! Non potrai raccontare di certo di esser stato l’oggetto di attenzione di Freddie Mercury, come è successo a Paolo Bonolis, ma non puoi di certo lamentarti! Di avventure strambe e divertenti ne hai passate davvero tante e poterle raccontare a chi ti ascolta è un buon modo per rompere il ghiaccio, soprattutto con questo Mercurio che, ancora per poco, riesce a donarti una parlantina invidiabile.

Amore: desideri ardentemente dichiarare il tuo amore ma ti manca quel pizzico di coraggio in più! Lavoro: o firmi oggi o non firmi più! Fatti coraggio! Salute: ogni ostacolo quotidiano per te non è che un piccolo e minuscolo contrattempo. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per affrontare quel collega che ti sta così antipatico. Ovviamente ricordati di farlo con classe e con grande intelligenza: le catfight non servono a nessuno.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Innamorati e romantici, non potete fare a meno di trovare super emozionante l’idea portata avanti dal ragazzo milanese che, dal primo lockdown, si è messo a cantare serenate in strada per tutti i suoi concittadini. Sarà la Venere a vostro favore a farvi sospirare così profondamente mentre pensate e ripensate alla persona che vi fa battere così forte il cuoricino!? Molto probabile!

Amore: vivete una favola fatta di baci appassionati e sentimenti profondi! Lavoro: se pazientate ancora un po’, sono certa, troverete soluzioni più semplici e immediate ai vostri problemi! Salute: sareste sereni ed in armonia con il mondo se non fosse per quel Marte che vi fa perdere le staffe, di tanto in tanto! Il consiglio del giorno: il profumo da usare oggi, senza esagerare, deve essere dolce e delicato! Solo per veri intenditori e solo per chi vi si avvicina abbastanza da sentirlo!

Voto 8 –