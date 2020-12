Eccoci qui arrivati, con l'oroscopo di oggi, alla seconda delle eclissi di questo ciclo che coinvolge i due segni contrapposti di Sagittario e Gemelli. Oggi infatti, in Italia intorno all'ora del tè, il Sole e la Luna si congiungeranno a 23° del segno del Sagittario in una parziale eclissi solare. Ogni ciclo di eclissi, che comprende circa da quattro a sei eclissi consecutive, mette l'accento su di un tema che deve essere oggetto di cambiamento. I temi ai quali si riferisce questa accoppiata Gemelli Sagittario possono riguardare il nostro modo di viaggiare, così come il modo di comunicare.

L’oroscopo del giorno 14 dicembre

Questa luna nuova nel segno del Sagittario è grintosa e ottimista perché Sole e Luna, in un segno di fuoco, saranno in trigono quasi perfetto a Marte, pianeta delle energie e del coraggio. Aspettiamoci quindi una nuova modalità decisa e soprattutto ottimista nell'affrontare i cambiamenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questo connubio di Luna e Marte a tuo favore hanno il sapore di una rimonta agonistica a suon di smash vincenti che ti portano dritto dritto sul podio. A chi crede che avere Marte a favore sia una passeggiata di salute, stai dimostrando che non c’è niente di più eroico di sapersi mettere alla prova nel modo giusto. D’altra parte solo così si raggiungono i traguardi più importanti. No?Amore: gli appuntamenti sono intensi e vissuti fino in fondo. Riesci ad entrare in empatia con chiunque. Lavoro: trovi modi di monetizzare che sbalordiscono pure i grandi imprenditori americani. Salute: il livello di energie, nel tuo caso, si misura in cariche atomiche! Il consiglio del giorno: compra una grande lavagna magnetica per annotare tutte le tue idee migliori! La tua tabella di marcia giornaliera deve assolutamente includere il brainstorming.

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere opposta non ti convince, come non lo fanno i nuovi colori della Pantone, scelti per l’anno 2021. Avresti bisogno di qualcosa di più certo e solido di storielle poco convincenti e che ti lasciano insoddisfatto. Non temere Torone: ben presto avrai situazioni ben più consistenti fra le mani! Intanto goditi gli ultimi sprazzi di questo Giove dalla tua che rende più semplice superare gli ostacoli sul tuo cammino.

Amore: sono più i contatti che blocchi che quelli che lasci liberi sul telefonino. Lavoro: ti impegni ma guardi costantemente l’orologio in attesa della fine del turno. Salute: sei come in attesa di una scarica di adrenalina (che sono certa che arriveranno!). Il consiglio del giorno: dai un occhio alle cartelle della posta indesiderata della casella elettronica! Sono certa che qualcosa ti stia sfuggendo!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi rivoltate come gli spettatori italiani del GF che sono certi ci siano dei brogli da parte dei votanti stranieri. Mercurio, così vicino alla Luna, in posizione opposta, manda in tilt i vostri sensori cosmici e vi fa sentire sperduti come senza navigatore. In vostro soccorso avete sempre Marte che risveglia in voi quell’istinto di sopravvivenza profondo che riuscirà di certo a trarvi in salvo.

Amore: sospettosi, lanciate occhiate furtive ogni volta che il cellulare del partner si accende. Lavoro: non ne potete più di riunioni su Zoom e Skype. Mettete il muto mentre vi sparate qualche serie in streaming. Salute: risveglio difficile: avrete sicuramente bisogno di qualche dose extra di caffè! Il consiglio del giorno: non dimenticate di fare un passo indietro e di osservare tutta la situazione da una prospettiva meno ravvicinata. Nei dettagli ci si può perdere…!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La notizia che Valeria Marini sia pronta a partecipare al festival di Sanremo ti fa domandare se Marte e Giove storti abbiano ancora voglia di prenderti in giro. Per fortuna dove c’è una Venere a favore ci sono anche distrazioni interessanti pronte a farti voltare lo sguardo, magari incrociandone uno pronto a spogliarti con gli occhi…! Lascia perdere il jet set e parti all’arrembaggio!

Amore: intavoli discorsi talmente affascinanti che persino chi ti sta antipatico ammette che la sai ben lunga. Lavoro: procedi con ordine e non accumulare lavoro che non riesci a gestire in giornata. Salute: la stanchezza potrebbe diventare pesante a fine giornata: preparati per un sonno lungo e ristoratore. Il consiglio del giorno: indossa mascherina oscurante, tappi per le orecchie e porta con te a nanna il tuo orsacchiotto preferito. Il tuo relax deve essere massimo!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Più fotografato della balena al largo di New York. Luna, Mercurio e Marte funzionano come riflettori tutti puntati su di te. Mentre qualcuno genuinamente ti osserva in trepidante attesa di qualche scatto rubato dove appari super sexy, Giove e Saturno ti tengono d’occhio come fanno i professori dell’ora dopo prima di entrare in classe con le verifiche in mano. D’altronde, come si dice, “l’importante è che se ne parli”!

Amore: alcune questioni spinose stanno per giungere al termine e rivelare la loro vera natura. Lavoro: chi ti ha messo a capo del tuo progetto non può che ritenersi soddisfatto: sei instancabile e sempre sul pezzo. Salute: esci di casa con la voglia di conquistare il mondo (e se ti impegni, potresti persino riuscirci!). Il consiglio del giorno: opta per un cambio di look impattante ma reversibile! C’è bisogno di dimostrare che non sei ancorato ai tuoi schemi come tutti pensano!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Mentre tutti si esaltano per i risultati delle “ricerche più popolari” su Google, tu eviti di perdere tempo su queste futili classifiche e cerchi di darti da fare per sbrigare le tue faccende. Luna e Mercurio ti fanno salire il crimine e cerchi di sistemare tutto quello che puoi per cercare, almeno, di trovare un po’ di tranquillità interiore. Buona notizia: arriverà presto il momento per tirare un sospiro di sollievo (e per evitare di stressare la vita di chiunque!).

Amore: si preannuncia qualche conflitto infervorato (con lieto fine!). Lavoro: incolpi chiunque di rubarti penne e taccuini dove prendi gli appunti… ma poi li ritrovi nei posti li hai mollati! Salute: la sveglia mattutina ha la stessa delicatezza di una campana vicino alle orecchie! Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche rituale di bellezza che possa ricaricarti e, soprattutto, distrarti!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mentre tutti si accalcano sulle dirette Instagram, su Facebook e su TikTok, tu sei già sul pezzo e ti butti su Twitch, seguendo dirette e trasmissioni live comodamente seduta sulla tua poltrona davanti a schermi più comodi di quello del cellulare! Mercurio ti rende furba e Venere, che zampetta tranquilla verso lidi a te più congeniali, è pronta a mettere un po’ di pepe nella tua vita fra le lenzuola.

Amore: il cuoricino è stanco di semplici avventure fugaci e potrebbe trovare qualcuno che lo faccia battere ancor più forte di prima in men che non si dica! Lavoro: hai la parlantina facile e attacchi bottone con chiunque chiami il tuo ufficio! Salute: recuperi serenità e un po’ di concentrazione. Il consiglio del giorno: tieni in azione la mente con indovinelli o con qualche semplice schema dei cruciverba. Vanno bene anche quelli di qualche vecchia rivista!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’amore ha molte forme: dal pudico e romantico a quello più attuale e pragmaticamente virtuale. Lo sa bene Miley Cyrus che ammette, senza peli sulla lingua, che FaceTime è molto utile per farla sentire… molto vicina a chi sta frequentando! Venere, anche nel tuo caso, non ha molti confini e ti permette di sperimentare nel modo giusto qualche idea che avevi in mente.

Amore: l’afrodisiaco peperoncino può accompagnare solo! Lavoro: non prendere sul personale le decisioni che vengono dall’alto! Salute: riesci a ridere dei piccoli contrattempi quotidiani e a recuperare con stile! Il consiglio del giorno:sapevi che ci sono due regole per i difetti? O il saperli nascondere benissimo oppure… renderli un punto di forza!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo Mercurio, così vicino alla Luna, ti rendono un chiacchierone di prima categoria. Saresti persino disposto a mandare le tue confessioni al parroco di quartiere… se non che abbiano vietato categoricamente ogni forma telematica di comunicazione! Buono, come sempre, questo Marte così energico: non fanno a tempo a chiederti aiuto che hai già completato qualsiasi compito!

Amore: finalmente il riscontro che aspettavi da tanto potrebbe arrivare! Lavoro: hai talmente tanta intraprendenza che riesci a coinvolgere anche chi arriva al lavoro col muso! Salute: chi ha bisogno di allenarsi quando non smette di correre dalla mattina alla sera!? Il consiglio del giorno: ricorda che a volte è importante anche lasciar parlare gli altri: non costringere gli altri a mutarti durante le riunioni.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Gongoli come Fedez alla notizia della sua vittoria sul Codacons. La progressione di Saturno e Giove verso il segno successivo ti consente, ora dopo ora, d sentirti sempre più leggero. Prima che tu te ne accorga anche la Luna sarà dalla tua e potrai finalmente lasciarti andare ad un momento di godurioso rilassamento, magari sorseggiando un bicchiere di vino sulla tua poltrona preferita.

Amore: il partner ti guarda con desiderio… come se avesse appena visto una fetta di pandoro coperto di crema al mascarpone! Lavoro: capacità gestionali elevate all’ennesima potenza. Salute: in rapido miglioramento! Il consiglio del giorno: cogli l’occasione per iniziare a fare pile di oggetti dei quali puoi volentieri fare a meno (tipo i souvenir di pessimo gusto regalati dalla suocera!).

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai bisogno di una nuova sfida per queste vacanze invernali? Buttati sulla briscola e sulle carte bolognesi piene di tortellini e mattarelli! Un po’ per ammazzare il tempo ed un po’ per dar ragione a questo Mercurio che ti chiede, a gran voce, di soddisfare la sua voglia di imparare nuovi passatempi! Mal che vada potresti sempre ripassare le regole del poker e buttarti in qualche sessione piccante durante le feste… no?

Amore: non è ancora il momento per il tuo vestito sexy di Babbo Natale…! Lavoro: rispondi pronto e preparato ad ogni domanda del boss. Bravo! Salute: chi ha bisogno della pausa caffè quando hai un Marte così energico a farti da motivatore?! Il consiglio del giorno: fidati dell’astrologa: il vischio appendilo lo stesso. Ti servirà presto…!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ve la prendete subito oggi, Pesciolini. Colpa della posizione antipatica di Luna e Mercurio che non riescono a farvi stare al gioco come Wanda Nara che, piuttosto che ridere con ironia delle battute da parte della Littizzetto, preferisce passare direttamente per vie legali! Non prendete esempio da lei e imparate a lasciar correre: saper ridere di voi stessi è una dote rara!

Amore: sognate ad occhi aperti vacanze romantiche sotto l’albero illuminato! Lavoro: oggi nessuno vi da ascolto. Nemmeno il pc! Salute: nervosetti: camminate impettiti e col naso all’insù! Il consiglio del giorno: evitate di ingarbugliarvi nelle discussioni altrui… potreste arrabbiarvi per motivi futili!

Voto 5 +