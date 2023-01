Oroscopo di oggi 23 gennaio 2023: Gemelli e Acquario rimettono a posto i sentimenti L’oroscopo di oggi, lunedì 23 gennaio 2023: con la Luna ancora in Acquario, c’è una grande voglia di rinascere e rimettere ordine anche nelle relazioni sentimentali. Gemelli, Sagittario e Capricorno si danno all’amore sfrenato!

L'oroscopo di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno per l'amore, la fortuna e la salute: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Inizia una settimana all'insegna della voglia di risorgere, di rigenerarci e di rimetterci in moto. C'è stata la Luna nuova in Acquario nel fine settimana, e oggi la congiunzione perfetta di Venere a Saturno. È il momento della ricostruzione, anche sentimentale.

Con la Luna ancora in Acquario, il segno fortunato di oggi è il Gemelli e il segno sfortunato è lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua forza di volontà e determinazione oggi sono all’apice della loro carica, proprio grazie al dialogo produttivo tra Saturno, Venere e la Luna. Sei pronto a sfide fisiche e sociali, proprio come quella di Don Franco, il prete dei record di corsa in montagna, che ha saputo superare il suo limite nel riuscire a far convivere la sua passione per lo sport con la dedizione per la sua professione. Si è così impegnato, che i suoi parrocchiani sono i suoi primi sostenitori e fan alle gare di ultra trail.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vuoi davvero tutto. Il grande amore condito da grande affinità fisica che duri per tutta la vita, come nel cinema Hollywoodiano anni cinquanta.

Lavoro: ti è impossibile tenere a freno la tua lingua, perché quello che dici per te è assolutamente a fin di bene.

Salute: sei un mix di forza e grazia, come gli acrobati del Cirque du Soleil.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito alla corsa campestre organizzata dalla parrocchia.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti unisci alla schiera di persone che non amano le leggerezze, e preferiscono di gran lunga prendere tutto molto sul serio, in particolare su temi come la politica. Infatti, oggi che hai pure la Luna storta che si congiunge a Venere contro, ascoltare le barzellette sporche di Silvio Berlusconi a Villa Gernetto, mentre presenta la nuova ‘squadra’ per la corsa alle elezioni, ti accende così tanto che dovremo censurarti con una serie di bip.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo consideri come un ‘frils’, assolutamente superfluo.

Lavoro: oggi sei particolarmente iper critico in primis con te stesso tanto che vorrai fare gli straordinari a gratis.

Salute: neppure il cioccolatino dopo il caffè può addolcirti un po’.

Il consiglio del giorno: incrementa la tua skin care con prodotti super emollienti adatti al clima rigido di questi giorni.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la grande fortuna di poter essere stupiti con sorprese all’ordine del giorno grazie a Giove a favore e oggi posso proprio affermare che ve lo meritate perché siete in assoluto i monelli più buoni di tutto lo zodiaco. Anche voi potreste imbattervi in un tesoro, proprio come la bimba di nove anni che ha trovato un dente di ‘megalodonte’, lo squalo preistorico, lungo ben 13 centimetri mentre passeggiava sulla spiaggia. Inutile dirvi, aguzzate la vista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: avete così tanto amore a disposizione, che avreste bisogno almeno di dieci fidanzate.

Lavoro: trasformate l’ufficio in una festa del carnevale di Rio.

Salute: affrontate la vita come il divertentissimo programma anni ottanta ‘Giochi senza frontiere’.

Il consiglio del giorno: fatevi crescere i capelli come suggerisce la Milan Fashion Week.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ormai hai perfettamente accettato che al momento con Mercurio contro non sei un fulmine di guerra, di quelli che capiscono la situazione al volo senza che venga neppure emesso un fiato. Ma non buttiamoci troppo giù perché ti assicuro che anche tu, a differenza del coro amatoriale di Bolzano, prima di cestinare la seconda email con la richiesta di partecipazione ad una produzione di Brad Pitt, avresti fatto qualche accertamento. Appena si toccano certe corde legate alla tua sensibilità e all’amore per i divi hollywoodiani, tu scatti subito sull’attenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei in piena ricerca di nuove avventure ma non ti impegni troppo, infondo ti senti ancora in letargo.

Lavoro: la settimana riprende e ti tocca almeno fare bella presenza.

Salute: ti impegni di più a scrivere i tuoi messaggini privati che a far quadrare i conti.

Il consiglio del giorno: impara ad utilizzare gli accenti per avere una dizione perfetta.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Eviti le relazioni, in particolare quelle amorose, come Tom Ford e Tommy Hilfigher evitano la settimana della moda di New York. Infatti i due stilisti hanno deciso di non organizzare in quei giorni nessuna sfilata. Oggi Venere e Luna sono congiunte e pure in opposizione per cui potrai sentirti decisamente distaccato, quasi freddo anche su tematiche che solitamente ti stanno davvero a cuore. Non essere troppo esigente almeno con te stesso, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi sei proprio fuori servizio.

Lavoro: sei assolutamente giustificato dall’astrologa per le tue critiche di oggi severissime.

Salute: il kundalini yoga unisce le hasana con le vibrazioni dei mantra perfetto per tirare fuori tutte il tuo malessere generale.

Il consiglio del giorno: prova il filtro da Mercoledì Addams che sta impazzando sui social.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Quando si ha bisogno di un consiglio sincero e diretto, tu sei in assoluto la persona giusta da chiamare perché Mercurio a favore ti rende pragmatica e sempre molto calzante. Credo proprio che Donald Trump avrebbe la necessità di una personalità come la tua, sopratutto ora che ha intenzione di tornare in gran carriera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tu sei capace solo di fare la brava e candida bambina, scatenarti ti è proprio impossibile.

Lavoro: fare analisi e conti è per te più divertente di un gioco di società.

Salute: pensi già a soluzioni alternative per la tua rèmise en forme visto che di palestra proprio non ne vuoi sentir parlare.

Il consiglio del giorno: studia tutte le declinazioni della canapa perché pare che questa pianta salverà il nostro pianeta.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti senti davvero super frizzante oggi che Venere e la Luna dialogano di libertà ed emancipazione rendendo tutto possibile. Con questo mood, se per caso decidessi di partecipare alla fiera sport tech ‘Prowinter’ di Bolzano, ti vedremmo trotterellare tra uno stand e l’altro notando prodotti su cui potresti fare anche allusioni fuori luogo, in fondo Mercurio ti è ancora contro. Infatti l’intimo peloso come un orsetto a te fa venire in mente solo idee davvero sconcissime.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore hai la meravigliosa capacità di vedere l’amore in ogni cosa.

Lavoro sei perfetta per le pubbliche relazioni perché sei sempre molto seducente.

Salute: pare che tu sia proprio atterrata dal pianeta Venere.

Il consiglio del giorno: ascolta il rock caldo misto di soul e blues di Janis Joplin.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Siccome tutte le faccende di cuore e relazioni con gli umani hai deciso di posticiparle a data da definirsi, hai deciso di rifugiarti nella tua tana scorpionica, che è un po’ come il laboratorio segreto del Dr Frankenstein. Visto che la tua corteccia cerebrale è parecchio sollecitata grazie a Mercurio forse potresti risolvere il mistero di dove sia sparito l’immenso patrimonio della splendida Gina Lollobrigida e potresti sentirti subito su un set di un film thriller dove si mischiano sesso, potere e sotterfugi. Insomma pane per i tuoi denti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lo consideri un sentimento decisamente sopravvalutato.

Lavoro: sei un vero one man band, fai tutto da solo.

Salute: non rinunci mai alla tua espressione preferita: il broncio.

Il consiglio del giorno: ridiscuti con il tuo fornitore la bolletta del gas.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’unico modo per convincerti a fare movimento, perché con Marte in opposizione sei assolutamente avulso al sudore, è farti giocare e divertire. Prima di lanciarti in acquisti folli come la pedana rotante o l’hula hop smart informati prima se qualche buon’anima tra i tuoi amici è intenzionata ad impegnarsi con te nell’estrema missione di far esercitare le tue ‘ciapet’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è dolcissimo, come le ‘chiacchiere’ o ‘bugie’ con lo zucchero a velo.

Lavoro: il team per te è assolutamente fondamentale.

Salute: ti senti meravigliosamente armonioso nei tuoi chiletti di troppo.

Il consiglio del giorno: impara a memoria le barzellette sporche di Iva Zanicchi.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Da quando hai scoperto il tema del prossimo Met Gala che sarà dedicato a Karl Lagerfeld ti stai già adoperando con la ricerca e la realizzazione dell’abito per questa grande occasione. Quando si parla di grandi eventi tu ti senti subito preso in causa perché Mercurio proprio nel tuo segno ti esalta e ti da quelle capacità per raggiungere lo status di potere che ti piace tantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei pronto ad esperienze da dark room.

Lavoro: tu sei sempre un passo avanti a tutti, è impossibile sorprenderti.

Salute: ogni tanto dovresti provare la leggerezza.

Il consiglio del giorno: fai esercizi di allungamento alla schiena per la tua postura perfetta.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La bontà, la sensibilità, l’etica e la bellezza oggi sono grandi protagoniste con Venere, la Luna e Saturno congiunti nel tuo segno. Sono certa che oggi riuscirai a prendere decisioni particolarmente azzeccate come quella di Re Carlo che regala i profitti dei suoi impianti eolici agli inglesi. Insomma sei proprio buono, bono e giusto.

Amore: ti senti il fidanzato perfetto da presentare alla nonna.

Lavoro non ti pesa assolutamente fare anche il lavoro degli altri.

Salute sei più perfetto della perfezione.

Il consiglio del giorno: fai un corso di cucina da Knam per fare la sua torta al cioccolato alle persone che ami.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La creatività è senza alcun dubbio il vostro campo indiscusso che vi piace esplorare in maniera illuminitata. Sono certa però che quando avete visto le scarpe a forma di rana di JW Anderson che ricordano gli stivaletti di gomma nei principini Harry e William negli anni ottanta siete stati anche voi assaliti da qualche dubbio. Mercurio a favore vi aiuta ad essere concreti lasciando volare la vostra immaginazione ma tenendo ben saldi i piedi per terra, che di certo non saranno in pantofole a forma di animale quando uscite anche solo per andare a fare la spesa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non lasciatevi fuorviare dalla vostra immaginazione.

Lavoro: la cosa più faticosa del lavoro è la sveglia la mattina.

Salute: avreste bisogno di un cuscino portatile per power nap improvvisate.

Il consiglio del giorno: guardate le novità di Pitti bimbo, mercato decisamente più adatto alle scarpe rana.

Voto 6