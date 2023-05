L’oroscopo di oggi 16 maggio 2023: Giove entra in Toro Nell’oroscopo di oggi, martedì 16 maggio 2023, troviamo un passaggio importantissimo. Giove entra nel segno del Toro, dove porterà abbondanza e benessere ai segni di terra (Vergine, Capricorno e Toro stesso). Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi, martedì 16 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, fortuna, lavoro e benessere.

Nella serata il pianeta Giove cambierà segno, entrando in Toro: qui resterà fino al 25 maggio 2024. Giove in Toro è un'esaltazione dei piaceri, dell'economia, del turismo e di tutto ciò che ha a che fare con la madre terra. Occhio però a non usare i piaceri per zittire le emozioni o le paure. Questo transito va visto insieme agli altri che gli sono contemporanei.

Con la Luna oggi in Ariete e con Giove in Toro, direi che il segno fortunato sia proprio il Toro mentre il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Tenere a freno la tua lingua, per dichiarazioni non richieste, ti è davvero impossibile oggi che con la Luna nel tuo segno ti senti sicuro e capace di qualsiasi cosa come Tom Cruise in Mission Impossible. Sei così spavaldo che vorresti spiegare tu al capo redattore delle riviste di divulgazione scientifica di che colore sia il sole o la luce. Tu non puoi e non vuoi stare tranquillo in un angolo.

Amore: dai ordini militareschi al partner.

Lavoro vai in giro per tutto l’ufficio con uno sgabello per discorsi motivazionali improvvisati.

Salute: nonostante tutto questo entusiasmo, tu pretendi un assistente h24.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al National Geographic.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei pronto a rincuorare Papa Francesco sui recenti dati di calo demografico nazionale. Tu che hai Venere e Marte dalla tua sei in grado di poter garantire una rapidissima crescita verticale. Sei a totale disposizione sia per evoluzioni notturne dal risultato garantito, sia per proporre manovre economiche che ridiano solidità alle famiglie con bambini. Vero?

Amore: sei in piena stagione degli accoppiamenti.

Lavoro: sai discutere di massimi sistemi con pensatori, filosofi e politici.

Salute: hai la grinta e la determinazione dei grandi campioni sportivi.

Il consiglio del giorno: organizza una bella gita al ‘Salone del Libro’ di Torino.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Scegliete un obiettivo chiaro e perseguitelo fino al risultato, oggi che la Luna a favore mette proprio il turbo ai vostri progetti. Non importa quanto sia folle e impossibile il vostro sogno perché siete su una strada spianata da Giove. Proprio come per Marco Tosi che ha aperto una libreria tra i monti del Verbano accanto a un rifugio. Sfruttate questa spinta propulsiva.

Amore: c’è un po’ di carne al fuoco.

Lavoro: aggiustate la mira per fare centro come su un bersaglio delle freccette.

Salute: siete speranzosi come in una giornata nuvolosa che siete certi si rasserenerà.

Il consiglio del giorno: provate il nuovo gioco ‘The legend of Zelda’.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Non ti scaldare troppo alla vista dei risultati del ‘beach litter 2023’ che ha evidenziato in Italia la presenza di più di 900 rifiuti ogni cento metri di spiaggia. Tu oggi che hai la Luna storta invece di andare su di giri, dovresti impiegare tutta questa energia, di cui sei particolarmente fornito con Marte nel segno, per rimboccarti le maniche e recarti nella prima spiaggia sul litorale e fare grande pulizia. Sei così carico che sei già in direzione mare, vero?

Amore: oggi ti impegni al massimo per il puro sesso.

Lavoro: hai la sensazione di avere sulle spalle il peso del mondo.

Salute: sei un filino troppo responsabile.

Il consiglio del giorno: opta una manicure minimal che c’è ma non si vede.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il bilancio di oggi è decisamente positivo con Mercurio che non è più retrogrado, seppur ancora contro, e finalmente puoi lasciarti coinvolgere dall’entusiasmo della Luna a favore per i tuoi progetti futuri. Proprio come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che sono prontissimi per la nuova avventura su Discovey Channel dopo anni di Rai. Guarda serenamente al futuro.

Amore: mostra felicemente i tuoi sentimenti.

Lavoro: il tuo grande impegno verrà premiato, ma non oggi.

Salute: affronti il tran-tran giornaliero a passo di danza.

Il consiglio del giorno: ordina un ottimo Spritz per un aperitivo post ufficio.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti senti valorizzata come Giorgio Armani che ha ricevuto la laurea ad honorem in Global Business Management dall’Università Cattolica. Tu che sei splendente grazie a Venere e sempre dinamica e impegnata grazie a Mercurio è giusto che venga celebrata sia dagli astri che da tutte le persone che ti sono vicine per il grande e costante impegno di tutti i giorni. Ti meriti questo momento in un cui sei una vera reginetta.

Amore: sei sommersa dall’amore come Kim Kardashian di rose rosse a San Valentino.

Lavoro: hai sempre la risposta giusta a qualsiasi domanda.

Salute: splendi come una stella luminosissima nel firmamento.

Il consiglio del giorno: ispirati al Make-up di Kate al Coronation Day.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei davvero poco attenta a tutto quello che ti succede intorno, come la signora che non ha voluto interrompere una video call mentre l’aereo stava per decollare da Milano a Brindisi causando un ritardo del volo di più di tre ore. Tra Luna storta e Venere contro, la tua empatia è come quella di una leonessa in piena battuta di caccia. Meglio starti alla larga per non essere sbranati.

Amore: non fa assolutamente parte del tuo vocabolario.

Lavoro hai la risposta acida pronta a scattare come ad una corsa dei cento metri.

Salute: sei pungente come il cactus ‘cuscino della suocera’.

Il consiglio del giorno: scopri i pupazzetti Chiikawa per ispirarti un po’ di dolcezza.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai la certezza che tutto, ma proprio tutto andrà per il verso giusto se affrontato con costanza e passione. Su questo punto non hai rivali con Marte e Venere dalla tua. Purtroppo però Mercurio contro non ti fa ben percepire le urgenze, infatti non ti capaciti dell’ampressa ampress ai lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina perché mancano "solo" mille giorni. La concezione del tempo per te è dilatatissima.

Amore: sei un tripudio di emoticon con i cuoricini pulsanti.

Lavoro: le consegne per te sono indicative.

Salute: i tuoi sorrisi sono un vero toccasana per il buonumore.

Il consiglio del giorno: fai diventare i tuoi vecchi jeans degli hot pants per l’estate.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti sembra di viaggiare per le caotiche strade di Bangkok su un tuk tuk che fa lo slalom tra il traffico con questa Luna a favore. Hai voglia di tranquillità e armonia proprio come quella di recente ritrovata tra Meta e la SIAE per far riascoltare le musiche italiane nelle storie di Instagram. Sei dotato di grande temperanza come i monaci zen.

Amore: tu sei sempre a braccia aperte.

Lavoro: sai pazientemente aspettare che ti venga data ragione.

Salute: alleni corpo e spirito come nelle migliori pratiche yoga.

Il consiglio del giorno: organizza un pranzo con tutti i tuoi amici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti impantanato come Massimo Boldi sulle rotaie del tram a Milano creando scompiglio e ritardi. La tua mente che viaggia più della velocità del suono è rallentata bruscamente dalla Luna storta e da Venere e Marte in opposizione. In pratica tu sai esattamente come toglierti dalle situazioni scomode ma, come è successo al povero Massimo, non sai gestire gli imprevisti. Ricordati che puoi sempre chiedere aiuto, basta usare modi gentili.

Amore: lo eviti come la caffeina quando si è troppo nervosi.

Lavoro: tu credi di saper e poter fare tutto da solo. Potresti sbagliarti.

Salute: sei fastidioso e pungente come gli spilli nelle camicie confezionate.

Il consiglio del giorno: ricorda di mettere sempre il balsamo alle mani.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La splendida Luna di oggi ti aiuta ad affrontare Mercurio contro con la stessa determinazione dell’atleta cambogiana Bou Sammang che termina la sua prestazione sportiva nonostante sia stata colta da una pioggia torrenziale monsonica. Quando vuoi tu hai la grinta e le forze per affrontare degli ostacoli davvero insuperabili. Metti a frutto le tue risorse nascoste.

Amore sei in modalità: azione.

Lavoro oggi potresti mettere a posto tutte le questioni che hai trascinato negli ultimi mesi.

Salute hai finalmente la consapevolezza di riuscire in tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: rileggi le storie dei miti greci.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete la sensazione di essere voi i veri vincitori dell’Eurovision e non la bellissima Laureen. Con Venere, Marte e Mercurio dalla vostra vi sentite sempre sotto i riflettori per bellezza, potenza e grande acume. Praticamente siete invincibili. Non esagerate nel chiedere continui gesti di apprezzamento e conferma come una nuova festa nazionale in vostro onore. Tra le varie doti che avete aggiungete anche la sobrietà.

Amore: quando il momento è propizio siete nudi in due secondi.

Lavoro: siete così bravi che dovreste chiedere l’aumento.

Salute: potreste sfilare con gli angeli di Victoria Secrets.

Il consiglio del giorno: organizzate una serata karaoke.

Voto 8