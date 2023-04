L’oroscopo di oggi 12 aprile 2023: Gemelli e Acquario amano follemente Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, questa Venere appena entrata nel segno dei gemelli sarà anche trigono a Plutone: un amore pazzo quindi ma molto coinvolgente. La Luna in Capricorno smorza un pochetto gli entusiasmi. Il segno fortunato il Toro e il segno sfortunato la Bilancia.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

La Venere appena entrata nel giocoso segno dei Gemelli sarà trigono a Plutone. L'amore quindi si fa passionale, incontrollato e molto ma molto profondo. Impossibile far ragionare chi ha deciso di buttarsi in nuove avventure sentimentali, soprattutto se di segni d'aria.

La Luna oggi è nel segno del Capricorno e, da lì, rende il segno fortunato il Toro e il segno sfortunato la Bilancia (ma poco, anzi pochissimo sfortunato!).

L’oroscopo di oggi per l'Ariete

Non devi temere alcuna Luna storta o Marte contro perché con Giove e, da oggi, Venere dalla tua sei in grado di trovare l’unico quadrifoglio di una verde collina inglese. Potresti anche tu avere lo stesso destino di Sting che riceve ben 5000 al mese a vita dall’amico Puff Daddy per aver utilizzato la sua super hit "Everest Breath you take".

Amore: torna spensierato e allegro come la primavera.

Lavoro: va tutto alla grandissima.

Salute: per svegliarti bene hai bisogno della colazione a letto.

Il consiglio del giorno: guarda il vecchio film ‘Laguna Blu’ con Brooke Shield.

Voto 7

L’oroscopo di oggi per il Toro

Sei assolutamente inarrestabile, come il rullo compressore che rende perfettamente liscio l’asfalto grazie a una forza fisica e di spirito inarrestabile che ti regala Marte. Proprio come la vecchietta che scappa dalla casa di riposo per tornare a vedere i suoi amici di sempre al mare rivendicando libertà e autonomia. Guai a contraddirti.

Amore: sei un vero torone da monta.

Lavoro: con te non c’è il minimo margine di contrattazione.

Salute: sei più forte e prestante di Hulk Hogan negli anni ottanta.

Il consiglio del giorno: fai acquisti da Flying Tiger per le feste improvvisate.

Voto 8 e mezzo

L’oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete davvero amorevoli e spensierati ora che Venere fa capolino nel vostro segno ed esalta la vostra voglia di limonare per ore nel bagno dell’ufficio come i teenager. Finalmente torna anche l’empatia che vi fa mettere un bel pollicione all’insù alla notizia del Liceo di Mestre che ha deciso di eliminare i voti per non stressare gli studenti. Voi adorate questo mood davvero leggero.

Amore: fate stretching alle labbra per lunghi baci appassionati.

Lavoro: per voi è come il torneo di calcetto all’oratorio.

Salute: preparatevi a ricevere complimenti fin dal primo mattino anche se tutti stropicciati e spettinati dal sonno.

Il consiglio del giorno: andate ad assaggiare i panini dell’Antico Vinaio, sono una vera goduria.

Voto 7

L’oroscopo di oggi per il Cancro

La tua voglia di rotolarti sotto le coperte è davvero incontenibile con Marte nel tuo segno e oggi che hai la Luna storta metti da parte i sentimentalismi per dedicarti solo al sesso sfrenato. Sei più scatenato della fan che palpeggia le parti intime del bel Damiano durante l’ultimo concerto a Milano. Tu le buone maniere, per il momento, le hai messe in panchina.

Amore: le mutande ultimamente sono un indumento davvero superfluo.

Lavoro: ti lanci in imprese anche senza paracadute.

Salute: sei più ardito degli skater sull’halfpipe.

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘Brian di Nazareth’

Voto 6 e mezzo

L’oroscopo di oggi per il Leone

Puoi mettere da parte tutti i fastidi che ti causa Mercurio contro perché, ora che hai riacquistato i favori di Venere, il mondo si tinge delle innumerevoli sfumature di rosa. Ti senti così fiducioso che non hai intenzione di polemizzare con l’amministratore di condominio anche se i caloriferi verranno spenti con queste insolite temperature rigide. Tanto sai già che ti scalderai per benino abbracciato stretto stretto alla tua dolce metà.

Amore: il tuo cuoricino è nuovamente in fiamme.

Lavoro: torni ad essere l’affabile collega che tutti adorano.

Salute: il tuo incarnato è vellutato come quello di Kim Kardashian.

Il consiglio del giorno: vai in un negozio di animali per vedere una nidiata di teneri pulcini tutti gialli.

Voto 6 +

L’oroscopo di oggi per la Vergine

Reclami a gran voce rispetto e una certa osservanza per le buone maniere e punti tutto sul linguaggio che con Mercurio a favore è più forbito di quello di Alberto Angela. Proprio perché da oggi hai Venere contro sei particolarmente attenta ai sentimenti e a come vengono comunicati. Sono certa che sei stata proprio tu a chiedere a gran voce le variazioni nelle canzoni della Sirenetta affinché sia utilizzato un linguaggio più inclusivo. Vero?

Amore: lo ha io messo nel congelatore con i resti della colomba.

Lavoro: rispondi volentieri a domande con grande senso logico. Tutto il resto lo metti in coda come il traffico all’ora di punta.

Salute: punta tutto sulla tua grande forma fisica.

Il consiglio del giorno: visto che sei in grandissima forma programma la tua ultima sciata il prossimo week end.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’amore, la comprensione e l’empatia tornano vive e frizzanti nel tuo cuoricino grazie a Venere che mette finalmente ordine al caos sentimentale dell’ultimo periodo. Ti accodi volentieri a tutte le iniziative per il rispetto dell’ambiente come la decisione del Regno Unito di eliminare le salviette umidificate perché troppo inquinanti. Sei più premurosa di una mamma chioccia con i suoi pulcini.

Amore citi poesie d’amore che ormai eri certa di aver dimenticato.

Lavoro sei diventata bravissima a delegare.

Salute: la tua attività preferita è rotolarti nel piumone, meglio se in dolce compagnia.

Il consiglio del giorno: prendi i biglietti per andare a vedere Biagio Antonacci a Livorno.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Metti da parte tutti i ragionamenti che richiedono una certa dose di logica perché tu al momento con Mercurio contro ne sei davvero sprovvisto. Se non ti fosse chiaro il perché un ristorante di lusso in Campania abbia deciso di mettere nel menù la pastina con formaggino, non arrovellarti troppo perché spesso si tratta di scelte di cuore. Ora che Venere non è più in opposizione puoi tornare a esplorare tutte le sfumature dell’amore.

Amore: oggi sei pronto a fare centro!

Lavoro: punta tutto sull’empatia e le relazioni interpersonali perché sei particolarmente dotato.

Salute: puoi permetterti micro top super attillati come nelle riviste di moda.

Il consiglio del giorno: ripassa il significato ‘Urbi et orbi’ e già che ci sei le basi della grammatica latina.

Voto 6 e mezzo

L’oroscopo di oggi per il Sagittario

Sono certa che hai provato un certo imbarazzo quando hai letto la notizia delle cene tutti nudi che impazzano della città di New York. Ora che hai Venere contro non hai alcuna intenzione di mostrare i tuoi rotolini intorno al giro vita neppure allo specchio, figuriamoci con degli sconosciuti a tavola, già il primo boccone potrebbe andarti di traverso.

Amore: lo posticipi come la telefonata con il commercialista.

Lavoro: eviti volentieri questioni troppo impegnative.

Salute: l’outfit attillato da palestra è davvero troppo osé.

Il consiglio del giorno: programma impacchi casalinghi con le alghe verdi.

Voto 6 –

L'oroscopo oggi per il Capricorno

Ti senti il perfetto consulente su qualsiasi tematica perché con Mercurio a favore sei un vero ‘tuttologo’. Infatti dovresti proporti per stilare la lista di regali utili da inserire, il prossimo anno, nelle uova di Pasqua per evitare ciondolini e portachiavi che non puoi neppure riciclare come pensierino per i nipotini. Le tue proposte sono più interessanti di quelle che offre Amazon.

Amore: sotto sotto sei buono come una fetta di colomba.

Lavoro: pretendi campo libero per organizzare tutto dalla A alla Z.

Salute: la pausa relax dopo pranzo per te è fondamentale.

Il consiglio del giorno: regalati un week end a Portofino.

Voto 7 +

L’oroscopo di oggi per l'Aquario

I tuoi pensieri sono ancora bloccati come Flavio Briatore incastrato (e innervosito) nel traffico dell’esodo del venerdì santo. Mercurio è ancora in opposizione ma l’ottima notizia è che Venere torna a sorriderti e ti restituisce quella voglia di flirt che in questa stagione sono golosi come la panna sopra le fragole.

Amore passi a setaccio tutta la tua rubrica di conquiste.

Lavoro per una comunicazione chiara e puntuale, chiedi sempre l’aiuto al tuo collega secchione.

Salute puoi osare con una passeggiata veloce nel pacchetto sotto casa.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il Pantheon a Roma di prima mattina quando non c’è coda.

Voto 6 e mezzo

L’oroscopo di oggi per i Pesci

Siete particolarmente diffidenti nelle questioni di cuore ora che Venere mette i bastoni tra le ruote nelle vostre relazioni. Per probabili ripensamenti su dichiarazioni da inviare al vostro filarino del momento potreste optare per i messaggi ‘effimeri’ di Whatsapp che si possono ascoltare solo una volta così avrete sempre una scusa per ‘ritrattare’.

Amore: volete solo passione a luci rosse.

Lavoro siete dei veri strateghi da partitoni a Risiko.

Salute: siete così forzuti che potreste iscrivervi a un torneo di braccio di ferro.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di Hara yoga.

Voto 6 e mezzo