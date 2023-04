L’Onu dice che entro la fine di aprile la popolazione indiana supererà quella cinese Entro la fine del mese l’India supererà la Cina come Paese più popoloso del mondo, con oltre 1,425 miliardi di abitanti. Lo annuncia l’Onu, anticipando la data rispetto alle stime precedentemente diffuse.

A cura di Susanna Picone

New Delhi, India

Ormai manca poco: l'India sorpassa la Cina e diventa il Paese più popoloso al mondo. Nel giro di qualche giorno, ovvero entro la fine del mese di aprile, secondo le stime l’India supererà il gigante asiatico come Paese più popoloso del mondo.

L'annuncio arriva dal dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (Undesa), secondo cui appunto "entro la fine di questo mese la popolazione indiana dovrebbe raggiungere 1,425 miliardi di persone, eguagliando e poi superando la popolazione della Cina continentale". Un sorpasso che arriva in anticipo rispetto alle stime precedentemente diffuse.

La settimana scorsa un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione ha stimato che questo non sarebbe avvenuto prima della metà dell'anno, mentre secondo il Dipartimento degli affari economici e sociali Onu a New York, "la Cina cederà entro la fine di questo mese il posto che detiene da molto tempo di Paese più popoloso al mondo".

Il declino della popolazione cinese e la crescita di quella indiana

Un picco di 1,426 miliardi di cinesi era stato raggiunto nel 2022, prima che il numero degli abitanti del Paese asiatico cominciasse a diminuire. Secondo le stime dell’Onu, il numero potrebbe scendere sotto il miliardo di qui a fine secolo, mentre per diversi decenni gli indiani continueranno ad aumentare.

Stando ai dati a disposizione, l'India supera la Cina grazie alla rapida crescita della sua popolazione ma anche per via del calo di nascite registrato dal gigante asiatico. Oggi in media nascono 86.000 bambini indiani al giorno contro i 49.400 cinesi.

Il calo delle nascite è attribuito anche all'aumento del costo della vita e all'elevato numero di donne cinesi che entrano nel mondo del lavoro e non mettono più al primo posto, come in passato, famiglia e figli.