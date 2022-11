Lo schianto nella nebbia, chi sono le vittime: Stefano è morto a poche ore dal compleanno Stefano Volante e Dario Valletti sono le vittime del drammatico incidente avvenuto in A4, nei pressi di Campolongo, in direzione Trieste.

A cura di Biagio Chiariello

Sono Stefano Volante, 30 anni di Ronchi dei Legionari, e Dario Valletti, 34 anni, di Grado, le vittime del tragico incidente avvenuto ieri sera sulla A4, in località Campolongo Tapogliano, tra le uscite di Palmanova e Villese, in direzione Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale si sono scontrate tre vetture (una Bmw sulla quale viaggiavano i due uomini deceduti, una Opel Insigna e una Kia). L'impatto tra i mezzi è stato devastante, con le auto che si sono accartocciate in un groviglio di lamiere.

Va detto che in zona c’era molta nebbia e di conseguenza la visibilità era ridotta. Sul posto sono state inviate due ambulanze unitamente ad alcune squadre dei vigili del fuoco. Stefano e Dario sono praticamente morti sul colpo.

Per gli altri due automobilisti invece le squadre del 118, dopo averli estratti dalle loro macchine, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale a Palmanova. Risultano feriti in maniera lieve. Inevitabili le code formatesi successivamente in direzione Trieste. L'A4 è rimasta chiusa dal momento dell'incidente e fino a mezzanotte e mezza. Da quel momento è stata aperta per la sola corsia di sorpasso. Alle 6:40 di ieri la circolazione ha ripreso la sua normalità.

Chi sono le vittime dell'incidente

Dario Valletti, 34 anni compiuti lo scorso mese di agosto, era alla guida della Bmw e accanto a sé aveva l'amico Stefano, che avrebbe compiuto 30 anni proprio ieri, 3 novembre. Dario, papà di una bimba, era appassionato di auto e di elettronica; aveva lavorato in Cartiera e prima ancora con gli ospiti della casa di riposo all’Isola della Schiusa. Stefano Volante era sposato da circa un anno con Beatrice e con lei viveva a Ronchi.