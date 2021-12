Livorno, il Natale dei 25 lavoratori di MT Logistica: tutti licenziati Mt Logistica, azienda livornese che opera in appalto nella movimentazione auto per conto della Bertani Trasporti, ha deciso di licenziare tutti i suoi 25 dipendenti.

A cura di Davide Falcioni

Non sarà un bel Natale quello che trascorreranno 25 lavoratori della Mt Logistica, azienda livornese che opera in appalto nella movimentazione auto per conto della Bertani Trasporti. La trattativa per salvare i posti di lavoro avviata settimane fa infatti è fallita; nei mesi scorsi la società aveva annunciato la volontà di recedere dal contratto stipulato proprio con la Bertani e di procedere di conseguenza al licenziamento di tutti i dipendenti, ma dopo l'intervento di Comune e sindacati i titolari avevano accettato di trasformare i licenziamenti individuali in una procedura collettiva, pratica che per legge ha previsto un periodo di confronto in sede sindacale e amministrativa per verificare tutte le strade percorribili ai fini di evitare il licenziamento dei lavoratori coinvolti.

"Con grande disappunto – ha commentato l'assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini – questa mattina abbiamo dovuto prendere atto del licenziamento di tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza della MT Logistica". "Ritengo molto negativo – ha aggiunto – il fatto che a fronte di aperture da parte dei lavoratori con proposte concrete quali flessibilità e banca ore finalizzate al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, da parte dell'azienda sia giunta una bocciatura. Pur nella consapevolezza del momento particolarmente difficile che sta vivendo il settore dell'automotive formulo l'auspicio che i lavoratori oggetto di licenziamento possano essere riutilizzati nei piazzali Bertani sia in considerazione della clausola sociale inserita al momento del passaggio a Bertani dei piazzali, sia del fatto che da anni questi lavoratori svolgono questa attività".

Giuseppe Gucciardo, segretario generale della Filt-Cgil, ha confermato il fallimento della trattativa: "Tutti i tentativi di mediazione sono purtroppo stati vani. I vertici della Mt logistica sono infatti stati irremovibili e non sono stati disposti a fare nessun passo avanti. Il licenziamento adesso diventerà effettivo e per questi lavoratori si aprirà pertanto la strada della Naspi". Ancora più dura l'Usb: "Per evitare (solo temporaneamente) i licenziamenti la dirigenza MT, per bocca della società appaltante Bertani, decisa a mantenere condizioni di appalto insostenibili, aveva chiesto ulteriori sacrifici ai lavoratori. Lavoratori che avevano già accettato una importante decurtazione del proprio stipendio al momento della esternalizzazione e che adesso avrebbero dovuto rinunciare ai livelli ( indicati dal ccnl di settore) al pagamento della malattia in alcuni casi e ad una nuova organizzazione del lavoro".