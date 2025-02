Litiga con l’ex compagno, torna a casa e accoltella la figlia 14enne: mamma denunciata dalla polizia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Dopo un furibondo litigio con l’ex compagno, una donna di 34 anni è tornata a casa in preda alla rabbia sfogando la sua collera contro la figlia 14enne accoltellando e ferendo a un braccio la minore. Per questo una mamma catanese è stata denunciata dalla polizia di stato per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

La segnalazione alle forze dell’ordine era partita dall’ospedale dove la 14enne era arrivata con una ferita evidente da accoltellamento a un braccio. La ragazzina aveva subito racconto che era stata la madre che poi si era resa irreperibile. Secondo quando ricostruito dalle successive indagini della polizia, l’aggressione in casa dove la donna viveva con la figlia.

Quel giorno la 34enne ha litigato per l’ennesima volta con l’ex compagnia e padre della minore dopo un incontro fiori casa. Appena rientrata, però, avrebbe sfogato la sua rabbia proprio contro la figlia di 14 anni. La donna sarebbe rientrata in casa furiosa dopo la lite e se la sarebbe presa con l’adolescente che la stava aspettando.

Secondo l’accusa, la donna, dopo aver sbattuto la porta di ingresso, si sarebbe diretta in cucina dove ha preso un lungo coltello e ha colpito al braccio l'adolescente, provocandole una ferita di otto centimetri. La ragazzina ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stata medicata con dieci punti di sutura.

È stata la minore a raccontare poi ai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania quanto era accaduto. Dalla sua ricostruzione è emerso che la madre era stata già protagonista di una serie di violenze verbali che andavano vanti da tempo e poi culminate nell’accoltellamento.

Dopo aver affidato la giovane al padre, i poliziotti hanno subito avviato le ricerche della donna che si era resa irreperibile, non rispondendo neppure alle chiamate al cellulare. Solo più tardi, la donna è stata rintracciata nella sua abitazione dove è stato trovato e sequestrato anche il coltello usato nell’aggressione. Dagli accertamenti successivi è emerso che la donna in passato era stata più volte segnalata anche per aggressioni nei confronti di parenti e vicini di casa.