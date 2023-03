Litiga con l’amico e lui cerca di ucciderlo con la balestra e un machete: arrestato 27enne Un giovane 27enne della provincia di Ferrara è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione di droga ai fini di spaccio dopo aver aggredito un coetaneo con una balestra e un machete dopo un litigio. La vittima è fortunatamente riuscita a fuggire e chiedere aiuto.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri della compagnia di Comacchio hanno arrestato un 27enne per tentato omicidio e detenzione di droga a Bosco Mesola. Il giovane, disoccupato e incensurato, avrebbe aggredito un coetaneo con una balestra e un machete. Stando a quanto ricostruito, la vittima è fortunatamente riuscita a fuggire ed allertare le autorità prima che si verificasse il peggio.

Secondo quanto accertato dalle indagini, nella serata del 24 marzo il giovane si era recato a casa del 27enne. Dopo aver trascorso un po' di tempo nell'appartamento, è stato visto uscire dall'abitazione di gran carriera, forse dopo un litigio avuto con l'amico. Mentre si stava allontanando a piedi, l'aggressore lo ha colpito alle spalle con un dardo sparato da una balestra e poi con due colpi di machete inferti alla spalla e alla schiena.

La vittima è fortunatamente riuscita a fuggire nonostante le ferite riportate nella colluttazione. Per strada ha fermato alcuni passanti che hanno subito colto la richiesta disperata di aiuto. I residenti della zona hanno quindi chiamato immediatamente il personale del 112 e del 118 per i soccorsi al giovane. Il personale sanitario ha trasportato in breve tempo il ferito in ospedale, mentre le forze dell'ordine hanno iniziato le indagini per rintracciare l'aggressore.

Il 27enne è stato trovato ancora all'interno della sua abitazione ed è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. I carabinieri hanno rinvenuto la balestra e il machete della lunghezza di 50 cm utilizzati insieme ad altri coltelli, 1,370 kg di marijuana e 800 grammi di hashish. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per tentato omicidio e possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 27enne è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa dell'udienza di convalida.