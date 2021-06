Un uomo è morto tragicamente a Lipari, nelle isole Eolie, dopo essere precipitato nel vuoto da una scarpata mentre stava scattando alcune foto e ammirando il paesaggio da un punto panoramico dell'Isola siciliana. L'incidente si è consumato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno. La vittima probabilmente è scivolata ed è precipitata per almeno cento metri e nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati altri turisti che si trovavano nella zona e che hanno scoperto il suo corpo esanime. A nulla è servito l'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero che hanno solo potuto recuperare il cadavere del turista. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l’uomo ma la zona dove è caduto era troppo impervia e ci è voluto diverso tempo.

Quando è stato raggiunto dai soccorritori, l'uomo era ormai già cadavere e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Viste le difficoltà per raggiungere la zona, è intervenuto anche un elicottero che infine ha recuperato il corpo senza vita della vittima con un verricello. Una operazione che è durata quasi due ore. Secondo le prime notizie, la vittima sarebbe un turista 45enne. L'uomo pare fosse salito in cima all’Osservatorio, uno dei luoghi più panoramici dell’isola di Lipari nella zona Praia di Vinci, dove si sarebbe a recato per fare delle foto. Per motivi tutti da accertare, è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è precipitato giù per il costone. La vittima pare fosse sola ma la sua caduta è stata notata da altri turisti che erano in zona. Fatale per lui il violento impatto con le rocce. Sul caso i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.