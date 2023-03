Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin a Sterpin: “Basta, lasciala riposare in pace” Nel corso della trasmissione “Quarto Grado” Sebastiano Visintin lancia un messaggio a Claudio Sterpin, amico della moglie Liliana Resinovich: “Non stiamo ogni giorno a far finta di ricordarci qualcosa”.

A cura di Susanna Picone

"Basta, lasciamo riposare in pace Liliana. Non stiamo ogni giorno a far finta di ricordarci qualcosa": a lanciare questo appello, intervenendo nel corso della trasmissione Mediaset Quarto Grado è Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich.

Visintin si rivolge a Claudio Sterpin, l’amico della donna morta a Trieste che ha raccontato del rapporto speciale che c’era tra loro due. Tra i due uomini non sono mancati scambi di accuse nei mesi successivi alla scomparsa e alla morte di Liliana, e adesso che la Procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio è il marito a chiedere di lasciarla "riposare in pace".

Claudio Sterpin

Ma nonostante la richiesta di archiviazione da parte della Procura, la famiglia di Lilly è certa che non si sia trattato di un suicidio. Ne è certo, ad esempio, il fratello Sergio che continua a chiedere un approfondimento delle indagini e che quindi il corpo della sorella venga riesumato.

"Mia sorella non si sarebbe mai uccisa dunque per me la tesi della Procura non è valida", le parole di Sergio Resinovich. Secondo Sergio Resinovich, la sorella potrebbe aver avuto un diverbio con qualcuno, avrebbe preso un pugno o uno schiaffo, come si deduce dai segni sul volto, e a quel punto qualcuno le avrebbe infilato la testa nei sacchetti causandone la morte.

Nel corso della trasmissione di ieri sera Quarto Grado ha mandato in onda anche le ultime immagini di Liliana Resinovich, quando poche ore prima di sparire ha compiuto gesti di routine, di vita quotidiana, come ad esempio andare a gettare l’immondizia.

Le ultime immagini di Liliana

Da quel 14 dicembre 2021 di Liliana Resinovich si perdono le tracce. La troveranno morta settimane dopo, il 5 gennaio successivo: aveva la testa infilata in due sacchi neri nell’area boschiva dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. E per la Procura si tratta di un suicidio.