Lettera aperta al papà di Alessia e Giulia: “Vorrei abbracciarti e dirti che non è colpa tua”

Alessia e Giulia Pisanu.

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera aperta che una lettrice, Katia, ha voluto indirizzare a Vittorio Pisanu, il papà di Alessia e Giulia, le due sorelle minorenni di Castenaso (Bologna) morte dopo essere state travolte da un treno Frecciarossa domenica scorsa a Riccione dopo una serata in discoteca:

"Caro Papà di Alessia e Giulia, questa è una tragedia ingiusta, assurda, il tuo cuore sarà a pezzi e mi dispiace tanto.

Mi dispiace per le tue splendide figlie, e mi dispiace per il tuo dolore, povero papà.

Da figlia, vorrei mandarti un grande abbraccio, e dirti che "non è colpa tua". Un papà che ama i suoi figli, vuole la loro felicità, e noi figli lo sappiamo bene.

I figli non sono una proprietà dei genitori, e gli adolescenti hanno diritto a vivere, a uscire, a essere felici. Sei un grande papà, volevi la felicità delle tue figlie, le accompagnavi sempre e poi le aspettavi per riaccompagnarle a casa, un cuore grande di papà. Quel giorno però non stavi bene, non ce l'hai fatta ad accompagnarle come facevi sempre, non potevi immaginare.

Sei il simbolo di tutti i papà che amano i loro figli, da figlia vorrei potertelo dire, e vorrei abbracciarti e dirti che non è colpa tua. "Non è colpa tua papà". Dalla una figlia di un altro papà".

E poi, ha concluso: "Condoglianze a tutta la famiglia, dispiace tantissimo. Sogno un mondo migliore per tutti, un mondo migliore di questo. Cerchiamo di avere più cuore ed empatia, per tutti, chè questo mondo sta andando in rovina già da tempo e non si vede ancora una via di uscita".

