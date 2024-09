video suggerito

Lecce, studentessa di 14 anni beve una borraccia di vodka nel bagno della scuola e finisce in coma La 14enne non è in pericolo di vita, ma versa comunque in coma etilico ed è costantemente monitorata nel reparto di pediatria del nosocomio "Cardinal Panico" di Tricase, in provincia di Lecce.

Davide Falcioni

Avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi la bravata commessa da una studentessa di 14 anni di una scuola superiore della provincia di Lecce che ieri, in occasione del rientro a scuola, poco prima del suono della campanella e dell'uscita ha ingurgitato una borraccia colma di vodka ed è collassata. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto estemporaneo oppure di una sfida social. L'alunna è stata prima soccorsa dai professori, allertati dagli altri studenti presenti, e poi dallo staff sanitario del 118 che ha deciso per il ricovero in ospedale. La 14enne non è in pericolo di vita, ma versa comunque in coma etilico ed è costantemente monitorata nel reparto di pediatria del nosocomio "Cardinal Panico" di Tricase, in provincia di Lecce.

Stando a quanto emerso dalle indagini della polizia, intervenuta insieme ai soccorsi del 118, la studentessa si sarebbe allontanata dall'aula al suono della campanella insieme ad alcune compagne. Dopo essersi chiuse in bagno, le alunne avrebbero tirato fuori una borraccia piena di vodka. Molto probabilmente per uno stupido gioco le ragazze avrebbero cominciato a bere. La 14enne avrebbe però esagerato e a un certo punto ha iniziato a vomitare, per poi svenire. A quel punto le amiche hanno allertato un'assistente scolastica e ben presto sul posto sono arrivati il dirigente scolastico e alcuni docenti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Sulla vicenda, intanto, indagano le forze dell'ordine che dovranno fare luce su diversi aspetti. In primis si dovrà capire dove le studentesse abbiano reperito il superalcolico. Non si sa se lo hanno preso in una delle loro abitazioni o se l'hanno acquistato in un negozio. Anche la dirigenza dell'istituto scolastico ha avviato un'inchiesta interna per scoprire di chi sia la responsabilità di un fatto così grave e per quale motivo le studentesse hanno portato la vodka a scuola.