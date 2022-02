Lecce, promessa sposa a 12 anni e costretta a portare il velo: giudice toglie la potestà alla madre Era stata promessa in sposa a un uomo di 22 la bambina di 12 anni portata in Italia dal padre dalla Germania. Il giudice ha deciso di togliere la potestà alla madre, mentre la procura di Lecce ha aperto un’inchiesta.

A cura di Chiara Ammendola

Avrebbe combinato per la figlia di soli 12 anni un matrimonio con un uomo di 22 anni pakistano, fratello del suo compagno e poi avrebbe costretto la bambina a indossare il velo e un braccialetto raffigurante il Corano, anche di notte. Per questo il giudice del Tribunale dei Minori di Lecce ha deciso di revocare la potestà alla madre, una donna italiana originaria del Salento che da anni vive in Germania. A denunciare l'accaduto è stato il padre della bambina che ha raccolto lo sfogo della figlia che gli ha raccontato di quanto progettato dalla madre e dal suo nuovo compagno per lei, a quel punto l'uomo si è rivolto alle forze dell'ordine denunciando il tutto.

La bambina è stata affidata ai nonni paterni in Puglia

Ora la bambina, tornata in Italia dalla Germania, è stata affidata ai nonni paterni mentre la madre potrebbe essere indagata nell'inchiesta aperta dalla procura di Lecce che sta procedendo per costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, abbandono di minore. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche eventuali ipotesi di abusi sessuali. La bambina che ora è al sicuro in Puglia, affidata ai nonni paterni, ha raccontato al padre di essere stata costretta anche ad accettare che la madre e il suo nuovo compagno tracciassero ogni suo spostamento. Tutto sarebbe cambiato quando dopo la fine del matrimonio tra il padre e la madre, quest'ultimo ha deciso di iniziare una relazione con un altro uomo, di origini pakistane, decidendo anche di convertirsi all'Islam. A quel punto la decisione di combinare per lei un matrimonio. Il padre rimasto a vivere in Germania pur dopo la fine del matrimonio, accortosi di quanto stava accadendo ha deciso di portare via la figlia denunciando l'accaduto in Italia.

Il giudice temeva il pericolo di fuga in Pakistan

Il Tribunale dei minori di Lecce, temendo che la ragazzina potesse essere condotta in Pakistan per portare a compimento la promessa di matrimonio con il fratello del compagno della madre, ha deciso di togliere la potestà alla madre. Su richiesta del pm minorile, Stefania Mininni, è stato disposto che la donna possa comunque incontrare la ragazzina in ambienti protetti. Intanto il questore di Lecce, Andrea Valentino, ha sospeso la validità del passaporto della 12enne, con un provvedimento di revoca del consenso all'espatrio.