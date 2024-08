video suggerito

Lecce, anziano si perde e vaga sotto il sole: trovato morto sotto un albero dopo un malore Un uomo di 90 anni è stato trovato morto in provincia di Lecce nel pomeriggio del 15 agosto. L'anziano era uscito di casa per raggiungere il nipote che lo aveva invitato per il pranzo di Ferragosto, ma poi si era perso. L'uomo avrebbe avuto un malore dopo essersi seduto sotto un albero in cerca di ristoro dal caldo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 90 anni è morto in seguito a un malore in provincia di Lecce dopo essersi smarrito. L'anziano, che avrebbe dovuto raggiungere il nipote per festeggiare Ferragosto, era uscito dalla sua casa di Alezio verso le 9.30 e poi avrebbe perso l'orientamento, percorrendo molta strada a piedi sotto il sole. L'anziano è stato trovato morto a circa 7 chilometri di distanza dal suo paese. La vittima viveva da sola ed era attesa a casa del nipote per il pranzo del 15 agosto.

Non vedendolo arrivare, il nipote del 90enne ha lanciato l'allarme e sono partite le ricerche. Vito Ferrari, così si chiamava il 90enne, era uscito di casa per prendere l'auto e poi, complice il gran caldo, si sarebbe perso. Durante il suo vagare era stato avvicinato da un passante che aveva notato il suo smarrimento. All'uomo aveva solo detto che non riusciva a ricordare dove avesse parcheggiato l'auto, poi ritrovata vicino alla sua abitazione.

Per le ricerche si sono mobilitati gli amministratori comunali e la polizia locale. Tra i soccorritori anche il sindaco, partito in auto per cercare l'anziano. Ferrari è stato trovato nel pomeriggio in una campagna vicino a Parabita, città a quasi 10 km da Alezio. I carabinieri avevano circoscritto l'area delle operazioni con la localizzazione del suo cellulare e appena individuato il segnale del telefono, si sono precipitati sul luogo indicato dall'applicazione.

Una volta giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano, trovato morto sotto un albero. Secondo quanto ricostruito, il 90enne si era seduto lì per rinfrescarsi e poco dopo, probabilmente per il caldo, ha avuto un malore che gli è risultato fatale. Nessun dubbio neppure per il magistrato che dopo la prima ricostruzione e dopo aver parlato con il nipote del 90enne, ha dato il nullaosta alla famiglia per il funerale.