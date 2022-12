Le reazioni alla morte del Papa Benedetto XVI, Mattarella: “Lutto per l’Italia”, Meloni: “Gigante della fede” La morte di Joseph Ratzinger ha scosso il mondo della politica interazione e da ogni parte del mondo stanno arrivando messaggi di cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il Papa emerito, Benedetto XVI, si è spento a 95 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro una grave malattia. Sicuramente sarà ricordato soprattutto per la coraggiosa e insolita decisione di dimettersi da capo della Chiesa Cattolica, proprio perché si sentiva troppo anziano per assolvere al suo compito. Molti i messaggi di cordoglio provenienti da personalità di tutto il mondo.

Il cordoglio dei politici italiani

Fra i primi in Italia a esprimere il proprio cordoglio per la morte di Benedetto XVI c'è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha scritto: "La scomparsa del PAPA Emerito Benedetto VXI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato".

Seguito dal sua vice, Maurizio Gasparri, che ha ricordato come Benedetto XVI abbia "rappresentato la guida certa e illuminata per la cristianità e il mondo. Ha difeso i valori non negoziabili. Ha rappresentato valori e coerenza. E lascia un insegnamento eterno".

Ovviamente anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare il Papa emerito: "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà. Ho espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale".

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha invece espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica".

Molti sono anche i ministri del Governo Meloni a voler esprimere le proprie condoglianze. Primo fra tutti il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha voluto inviare un suo messaggio: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede. Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell'Europa".

Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, ha invece ricordato come Benedetto XVI abbia "compiuto oggi l'ultima tappa del suo lungo e difficile pellegrinaggio in questa terra. Un cammino costellato da riflessioni profonde che rappresentano una immensa eredità di saggezza e fede. Il suo pensiero continuerà ad illuminare la via di tutti coloro che hanno trovato in Papa Benedetto XVI un faro. Con grande commozione e sincero rimpianto perdiamo una delle più autorevoli guide spirituali e intellettuali della storia della Chiesa contemporanea".

Mentre, secondo a ministra della Famiglia, delle Natalità e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella, Ratzinger "è stato fra i primi, e purtroppo fra i pochi, a vedere nella manipolazione dell'umano il pericolo più insidioso per gli stessi diritti sociali. E al crocevia della storia ha scommesso sul risveglio di un Occidente minacciato dall'esterno e più ancora dall'interno, da una deriva nichilista".

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Mattarella, ha spiegato in un comunicato perché La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia: "La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Oltre al Presidente in carica, è intervenuto anche Giorgio Napolitano che è stato Capo di Stato proprio quando Ratzinger era Papa: "Memorie e vincoli di stima e di rispettosa amicizia mi legavano a Sua Santità Benedetto XVI, sviluppatisi in particolare negli anni trascorsi come Presidente della Repubblica Italiana. Pur provenendo da esperienze intellettuali e umane lontane e differenti, con il Pontefice allora potei sviluppare una condivisione di ansie e intenti e una consuetudine di riflessione sul futuro dell'Italia e dell'Europa. Fu per me un'esperienza di rilevante intensità spirituale, culturale e umana, segnata dall'interazione positiva di mondi diversi e aiutata anche dal comune amore per la musica".

I messaggi dall'estero

Anche all'estero in molti stanno ricordando la figura di Ratzinger. Primo fra tutti il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che su Twitter ha scritto: "In quanto Papa ‘tedesco', Benedetto XVI era per molti non solo in questo paese un leader speciale della Chiesa. Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa cattolica, una personalità controversa e un abile teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco".

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo e oggi al centro dello scandalo "Qatargate", ha citato una frase del Papa emerito per commemorarlo nel giorno della sua morte: "‘Non aver paura né del mondo, né del futuro, né della tua debolezza. Sono triste nell'apprendere della scomparsa di Sua Santità Papa Emerito Benedetto XVI. L'Europa lo piange. Possa riposare in pace".

la presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen si è concentrata sulla scelta di Ratzinger di dimettersi da Papa: "La scomparsa di Papa Benedetto mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici. Con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte. Si è visto prima come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere".