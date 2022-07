Le fiamme avvolgono due palazzi: paura a Giarre per un incendio I vigili del fuoco stanno cercando di domare un vasto incendio scoppiato in pieno centro a Giarre, in Sicilia. Le fiamme hanno avvolto due edifici disabitati. Secondo quanto reso noto, sarebbero andati a fuoco rifiuti, sterpaglie e diversi pneumatici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le fiamme hanno avvolto almeno due edifici alle spalle di via Michele Federico Sciacca, nella zona residenziale di Giarre. Le operazioni di spegnimento del rogo erano ancora in corso nel pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio. Secondo quanto reso noto, sarebbero andati a fuoco rifiuti, sterpaglie di un terreno incolto e decine di pneumatici. I due palazzi avvolti dalle fiamme sono fortunatamente disabitati: si tratterebbe di un residence e di un altro edificio in costruzione. I residenti, che vivono regolarmente in altri palazzi nei dintorni, hanno evacuato la zona temendo il propagarsi dell'incendio fino alle abitazioni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il Corpo forestale. Dal comando provinciale di Catania sono giunti in supporto anche un carro aria e la schiuma per la bonifica dell'area sottostante il residence.

L'area interessata dall'incendio è ad alta intensità abitativa e raccoglie decine di residence e cooperative. Attorno alle strutture, tanti terreni incolti. Il fumo, ben visibile nei filmati diffusi online, ha reso l’aria irrespirabile. Le lingue di fuoco hanno raggiunto un' altezza di quasi 10 metri secondo quanto reso noto dalle autorità intervenute sul posto nel pomeriggio.

Le fiamme hanno danneggiato il prospetto di una delle due palazzine interessate. La zona è stata circondata dai mezzi dei vigili del fuoco, mentre la Forestale è intervenuta per la salvaguardia di un vicino agrumeto, anch'esso interessato dal rogo. "L'incendio di Giarre – ha affermato al quotidiano La Sicilia Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb Vigili del fuoco Sicilia – ha dimostrato come sul territorio di pertinenza del distaccamento di Riposto vi sia necessità di riclassificare il personale. Avvenimenti come questo richiedono mezzi dal comando provinciale e così la sede principale resta sguarnita"