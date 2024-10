video suggerito

Le comunicano il decesso della figlia, madre accusa malore e muore un'ora dopo: funerali insieme Alessandra Civello, di 48 anni, e sua madre Anna Gugliotta, di 69 anni, sono morte a un'ora di distanza l'una dall'altra a Modica, in provincia di Ragusa. Per le due donne, che lasciano mariti e figli, funerali insieme.

A cura di Antonio Palma

Doppio lutto a Modica, in provincia di Ragusa, dove madre e figlia sono morte a un’ora di distanza una dall’altra, gettando nello sconforto parenti e amici. Alessandra Civello, di 48 anni, e sua madre Anna Gugliotta, di 69 anni, si sono spente in casa nelle corse ore una dietro l’altra sancendo in modo doloroso quella loro unione che chi le conosceva descrive come indissolubile.

La prima ad andarsene è stata la 48enne, mamma di due figli, che lottava contro un terribile male da diversi mesi. La donna, gravemente malata, era stata portata a casa dopo che la malattia era divenuta incurabile ed è deceduta in casa circondata dalla presenza della sua famiglia. Proprio mentre si diffondeva la notizia del decesso della signora, la madre, subito informata, si è sentita male ed è morta circa un’ora dopo.

La 69enne Anna Guglietta probabilmente non ha retto al dolore per la scomparsa di una figlia, una sofferenza che sono un genitore può provare, e si è accasciata a terra. Per lei inutili i soccorsi dei medici, è morta davanti agli occhi dei parenti che si stavano radunando per l’addio alla 48enne. I familiari raccontano che la signora era rimasta molto provata dai mesi di sofferenza della figlia e si era prodigata in ogni modo per stare accanto alla figlia ma purtroppo la malattia l’ha spenta lentamente portandola via.

Un legame che i parenti hanno voluto confermare organizzando un unico funerale per madre e figlia con le due bare che saranno affiancate l’una all’altra davanti all’altare martedì 8 ottobre nella chiesa di San Luca a Modica. Dopo le esequie, le salme di mamma e figlia saranno traslate al Tempio Crematorio di Misterbianco.

“La vostra memoria cara rivivrà eternamente nell’animo di quanti vi conobbero e vi vollero bene” scrivono sui manifesti funebri i parenti tra cui il marito della 69enne e padre della 48enne e le altre due figlie di Anna Gugliotta e sorelle di Alessandra Civello.