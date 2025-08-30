Lavoratori pagati un euro all’ora per turni da 13 ore: sequestrato autolavaggio nel Senese

Lavoratori pagati 1 euro per ogni ora di lavoro, sottoposti a turni lavorativi estenuanti dalle 10 alle 13 ore al giorno, senza pausa e senza giorno di riposo settimanale. Erano queste le condizioni a cui erano sottoposti 4 lavoratori di origine straniera all'interno di un autolavaggio di Torrita di Siena.

Al termine delle indagini, è scattato il sequestro preventivo di beni per circa 40mila euro, mentre per l'imprenditore indagato è stata formulata l'ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'indagine: caporalato negli autolavaggi

L’indagine ha preso il via a partire dallo scorso aprile, quando i Carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Siena, con i Carabinieri del Nucleo Forestale di Rapolano Terme, hanno iniziato le verifiche volte a sull'impiego di lavoro irregolare nel settore degli autolavaggi.

L’ipotesi di reato che viene contestata è proprio l’impiego di 4 cittadini di origine straniera sottoposti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. venivano pagati circa 1 euro per ogni ora di lavoro, e dovevano coprire turni estenuanti dalle 10 alle 13 ore al giorno, senza pausa e senza giorno di riposo settimanale.

Lavoratori vivevano nell'autolavaggio in condizioni "degradanti"

I militari hanno anche accertato che gli alloggi dove vivevano erano in condizioni "degradanti", come spiegano in una nota. L’indagato, infatti, avrebbe abbia dato alloggio ad almeno tre dei suoi dipendenti all’interno dell’autolavaggio stesso, un ambiente inidoneo e in condizioni igienico-sanitarie precarie.