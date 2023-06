Lavoratori occupano l’ingresso di Mondo Convenienza, furgone li travolge: “Azione contro scioperanti” Un furgone ha travolto alcuni lavoratori in sciopero davanti alla sede di Mondo Convenienza di Campi Bisenzio. Il sindacato: “Azione criminale contro gli operai in presidio”

A cura di Gabriella Mazzeo

Momenti di tensione a Parco Marinella, a Campi Bisenzio, dove gli operai che lavorano per una ditta in appalto per Mondo Convenienza sono in sciopero da almeno 8 giorni. Sul posto è in corso un picchetto di montatori e fantini che, secondo quanto documentato in alcuni video dei SìCobas, hanno rischiato di essere investiti da un furgone in uscita dal magazzino.

I lavoratori in sciopero chiedono garanzie su paghe, orari e sicurezza sul lavoro. Circa 300 ore al mese, secondo il sindacato, per lavori usuranti e stipendi troppo bassi.

Gli operai travolti dal furgone

"Prima il caporale ci investe e rischiamo di ammazzarci – fanno sapere i lavoratori – poi arriva la polizia per sgomberarci. Siamo di nuovo davanti ai cancelli dell'azienda, resisteremo un minuto più di loro!".

Leggi anche Presidio a oltranza dei lavoratori davanti al magazzino: bloccati oltre 400 tir che devono scaricare

Secondo il sindacato, almeno un operaio sarebbe finito in ospedale e diversi lavoratori sono rimasti feriti. Dopo l'episodio, avvenuto alle 8.15, si sono presentate sul posto le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Altri sgomberi si erano già verificati nei giorni scorsi, con i manifestanti presi di peso e spostati per permettere il passaggio dei camion.

Solo il 6 giugno le proteste erano state sospese per un confronto a un tavolo fissato tra le parti in prefettura. La trattativa però è saltata e le proteste sono riprese davanti al magazzino.

Il commento del sindacato

"Un gesto criminale", secondo quanto spiegato dal sindacato, per costringere i lavoratori a sgomberare. "Il furgone ha prima sfondato le recinzioni per poi investire gli scioperanti sul marciapiede. Alla guida uno dei capi della società che ha l'appalto, mentre altri capi e caporali colpivano a calci e spinte i lavoratori" ha spiegato.

"Ci trovate qui tutti i giorni, finché l'azienda non si decide a firmare l'accordo sindacale e a restituire a montatori e autisti i diritti che gli ha rubato". In solidarietà con i 30 lavoratori della società in appalto, sono arrivati anche gli operai ex Gkn, azienda che dista pochi metri dal picchetto di via Gattinella.