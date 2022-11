L’auto si capovolge e Marina viene catapultata fuori: 21enne morta sul colpo nell’incidente Il drammatico sinistro in provincia di Bologna. La vittima era alla guida della Yaris che si è ribaltata dopo essersi scontrata con un mini suv con alla guida un 55enne.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico incidente nella tarda mattinata di ieri, 40 novembre, a Baricella, nel Bolognese. Una giovane di 21 anni è morta e un uomo è rimasto ferito. La vittima si chiamava Marina Bruno, deceduta sul colpo nella sciagura avvenuta tra le pianure della Bassa.

I fatti sono avvenuti verso le 12:30 in via Giovannini. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Molinella, subito intervenuti sul posto, la Toyota Yaris guidata da Marina, in prossimità di un curva, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, un’Audi Q2 condotta da un uomo di 55 anni di origini marocchine. Complice anche l’asfalto completamente bagnato a causa della pioggia persistente. L'impatto è stato molto forte, la macchina guidata dalla giovane si è capovolta ed è stata sbalzata dalla strada, finendo nella campagna accanto.

Alcuni persone sulla zona, essendosi accorte di quanto era successo hanno subito chiamato i soccorsi. Dall’ospedale di Bentivoglio sono immediatamente giunti sul posto due mezzi: un’ambulanza e un’automedica. Al loro arrivo, però, per Marina non c’era più nulla da fare. La giovane è, infatti, stata rinvenuta fuori dall’abitacolo della sua auto, già deceduta. È morta sul colpo. Il 55enne marocchino, ferito gravemente ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Bellaria.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato effettuato in un tratto di strada, dove questa manovra non è consentita essendo presente la striscia continua.

La giovane vittima, originaria di Altedo, dopo il diploma, si era iscritta all’università di Bologna e studiava Scienze dell’Educazione.