L’auto finisce fuori strada e poi si incendia, Mara muore a 33 anni: lascia tre figli Torgiano piange la scomparsa della 33enne Mara Ortolani morta in un incidente la scorsa notte nella zona di San Nicolò di Celle. La donna, madre di tre figli, è finita fuori strada con la sua auto schiantandosi contro un albero. La vettura alimentata a gas e a benzina ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Chiara Ammendola

Mara Ortolani

Tragedia la scorsa notte in Umbria dove una donna è morta in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Nicolò di Celle, nei pressi di Deruta. La vittima è la 33enne Mara Ortolani, residente a Torgiano e madre di tre figli. Stando a quanto ricostruito finora sembra che la donna stesse percorrendo la strada Marscianese quando la sua auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero: la vettura, alimentata sia a gas che a benzina, ha preso fuoco subito dopo l'impatto.

L'auto ha preso fuoco dopo l'impatto contro un albero

L'allarme è scattato nella tarda serata di venerdì 29 ottobre quando alcuni automobilisti hanno visto la macchina in fiamme nella zona di Deruta, nel Perugino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del comando compagnia di Todi e i mezzi del 118. I pompieri hanno immediatamente domato le fiamme ma all'interno della vettura giaceva il corpo ormai senza vita della 33enne. I militari hanno sottoposto a sequestro mentre il magistrato di turno giunto poco sul luogo dell'incidente ha disposta autopsia per capire la causa del decesso.

Il ricordo delle amiche: Resterai sempre nel mio cuore

Da ricostruire anche la dinamica dell'incidente e cosa abbia portato la vettura a finire fuori strada: i rilievi dei carabinieri hanno evidenziato che la 33enne avrebbe perso il controllo dell’auto per poi toccare la recinzione di una casa e finire contro un albero. Probabilmente la vittima ha perso dopo il violento impatto e per questo non è riuscite ad abbandonare l'auto prima che quest'ultima prendesse fuoco. Fra gli aspetti da chiarire cosa abbia innescato l’incendio: di certo c’è che il serbatoio del Gpl si è rotto nell’impatto e potrebbe essere fuoriuscito del carburante. La donna che aveva tre figli è stata salutata con numerosi post su Facebook: "Questa è l'immagine che voglio ricordare, la tua allegria nonostante i tuoi mille problemi – scrive un'amica – la tua voglia di vivere! Mara Ortolani resterai sempre nel mio cuore".